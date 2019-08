FICG in LA anuncia el programa de su novena edición

Esta tarde, las instalaciones del Consulado de México en Los Ángeles se convirtieron en escenario de una conferencia de prensa dedicada a la presentación oficial de la novena edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (más conocido como FICG in LA).

La mesa instalada estuvo ocupada por Estrella Araiza, directora del FICG; Marcela Celorio, Cónsul General de México en Los Ángeles; Gustavo Padilla Montes, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos; y Andrés Zuno, actor y maestro de ceremonias del evento.

La primera en hablar fue Celorio, quien ocupa su cargo desde hace dos meses y que se autodescribe orgullosamente como “consulesa”. Ella dijo que los pilares de su gestión son la promoción del arte y la cultura, y citó a Santiago Pozo, presidente de la compañía cinematográfica Arenas Entertainment, para asegurar que la misma cultura hace que dejemos de ser víctimas para transformarnos en protagonistas.

Por su parte, antes de resaltar que el festival local que se lleva a cabo desde el 2015 ha convocado ya a cerca de 15 mil espectadores, Padilla afirmó que es “un privilegio haber podido extender los servicios educativos y culturales que tienen que ver con nuestra sociedad desde el 2008. México y EE.UU. comparten intereses económicos y migratorios, y el nuestro es un proyecto de gran impacto social para que las películas iberoamericanas lleguen realmente a un público ávido de conocer estas propuestas”.

Finalmente, llegó el turno de Araiza, quien dijo con acierto que le tocaba “la parte más padre”, porque ella es la encargada de anunciar el programa del evento, aunque antes de eso resaltó la importancia de un programa de fomento a los cineastas que necesitan fondos económicos para terminar sus películas y que, en el plano local, pasó de llamarse Guadalajara Construye (su título original en la versión jalisciense) a recibir la denominación de WIP Latino.

Pese a que la cartelera que se presentará entre el 20 y el 23 de septiembre en las salas Chinese de Hollywood y el mismo consulado incluirá 15 largometrajes, Araiza se refirió específicamente a algunos títulos que le parecen particularmente relevantes: “The Wall of Mexico”, sobre una familia mexicana en Texas que construye una pared para que “los norteamericanos” no entren a su territorio; “45 días en Jarbar”, un filme que se concluyó con la ayuda de WIP Latino y que trata sobre el arte como método de rehabilitación de presos; “Midnight Family”, acerca de una familia de paramédicos privados no registrados; “Mirai, mi hermana pequeña”, una aclamada cinta japonesa de animación; y “One Taxi Ride”, un documental sobre un hombre que fue asaltado sexualmente.

Andrés Zuno y Estrella Araiza, antes de la conferencia. (Sergio Burstein)

También habló de la ya conocida serie de homenajes llamada Árbol de la Vida y dedicada a celebrar la labor de personas no necesariamente latinas pero vinculadas a nuestra comunidad. Por ese lado, FICG in LA ofrecerá un reconocimiento póstumo al legendario actor Peter Fonda, quien “quería muchísimo a la comunidad latina”; otro para el director Gregory Nava, autor del emblemático drama “El Norte”; y uno más para el actor Poncho Arriaga, que emigró hace poco al Sur de California y que ha llamado ya la atención por su papel estelar en la celebrada serie televisiva basada en el clásico “The Exorcist”.

La sesión de preguntas y respuestas que se produjo después le permitió usar el micrófono a Zuno, quien remarcó el hecho de que la segunda ciudad con mayor población mexicana en el mundo es la nuestra. “La revolución más importante para nosotros es demostrar que lo que tenemos que decir es importante”, enfatizó.

Zuno es un inmigrante reciente, “orgullosamente tapatío” y exalumno de la Universidad de Guadalajara. “Mi quehacer me da una óptica muy amplia [sobre los temas referidos a las relaciones entre Estados Unidos y México]; tenemos que derribar esos muros imaginarios, porque lo cierto es que no existen ni las fronteras físicas ni las del idioma”, comentó. “El cine mexicano es de una calidad indiscutible, aunque pecamos a veces de ignorantes al no reconocerlo”.