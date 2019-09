Vuelve Eydie Gormé con el Trío los Panchos en la voz de su hijo como tributo

El compositor de bandas sonoras de Hollywood David Lawrence prepara un disco de “ritmos hipnotizantes” en el que entona conocidos boleros interpretados por su madre, Eydie Gormé (1928-2013), temas que la popular cantante neoyorquina grabó acompañada del Trío Los Panchos.

Ahora Lawrence prepara un disco que, según dijo a Efe, pensó grabarlo junto a su madre antes de que falleciera a los 84 años en 2013.

“Este proyecto es muy importante, porque si no pude grabar este disco con mi mamá, quiero grabarlo para ella, que me enseñó los boleros cuando era muy joven”, comentó Lawrence, de 59 años, uno de los dos retoños de Gormé con su esposo Steve Lawrence.

“Nosotros” se titula el álbum de 10 boleros de Gormé con Los Panchos en la voz de Lawrence, que será lanzado el 6 de septiembre de 2019 en varios formatos, tanto para descargas de música digital, disco compacto como en acetato.

Anuncio

En fecha aún no determinada, indicó Lawrence, se lanzará el primer corte musical acompañado de un video: “Sabor a mí", letra del cantante mexicano Álvaro Carrillo.

“Cuando escuchas el disco es absolutamente bolero, es elegante, tiene un bailecito, tiene ritmos hipnotizantes y, por supuesto, soy yo el que canta esta vez, no es mi mamá, estoy cantándole a ella, como tributo”, apuntó el compositor de melodías para cine.

Lawrence es un profesional de bandas sonoras para audiovisuales, tanto de cine como de televisión. Su firma aparece en “American pie”, “The 12 days of Christmas”, Harper’s Island” y en varias producciones cinematográficas de Disney.

La creatividad musical aplicada a la musicalización de películas fue utilizada por Lawrence para agregarle un “toque” propio a cada bolero del álbum homenaje.

Anuncio

Su madre, de raíces judío españolas, fue de las primeras latinas que a mediados del siglo XX cruzaban canciones, con toda naturalidad, en inglés y español en Estados Unidos.

En lengua inglesa, junto a su esposo Steve, ganó el premio Grammy de la Academia de las Artes de la Grabación por Mejor Actuación de Grupo Vocal, con el tema “We got us” (1960).

Otro gramófono dorado lo ganó en solitario con “If he walked into my life” (1966), en la categoría de Mejor Vocalización Pop Femenina.

Enamorada de los boleros, vocalizó temas en castellano acompañada del Trío los Panchos, como los álbumes “Cuatro vidas” (1970), “Canta en español” (1970), “Navidad means Christmas” (1966), “More amor” (1965) y “Amor” (1964). De este primer álbum se desprendió su éxito “Sabor a mí".

Nacida en Nueva York, la señora melodiosa y bonita grabó mas de 40 discos de su viva voz, 37 junto a Steve Lawrence y cinco de boleros con “Los Panchos”.

“A ‘Nosotros’, que es una bella balada lenta, le pongo una pequeña rumba de fondo, porque es bien sexy”, adelanta Lawrence, graduado del Conservatorio de música Mannes, de Nueva York, en 1986.

“En ‘De corazón a corazón’ le pongo un sentir rítmico de salsa rápida de fondo que me permite jugar con los ritmos, pero respetando los cantos”, indicó sobre otro tema, en el que contribuyó en la producción su esposa, Faye Greenberg.

“En la canción ‘Luna lunera’, que es un vaivén de medio tiempo, me emocioné al experimentar con ritmos de reguetón que puse de fondo y se escuchan esas vocalizaciones para atrás y adelante, atrás y adelante (...)”, describe Lawrence.

Anuncio

Otros temas en el disco son “Amor”, “De corazón a corazón”, “La última noche”, “Hay muy pocos”, “Noche de ronda”, “Vereda tropical” e “Historia de un amor”.

“Yo sé que ella está en el cielo escuchando el álbum en este momento y estoy seguro que está muy orgullosa de mí", asegura Lawrence.

Eydie Gormé fue el nombre artístico de Edith Gormezano, hija de inmigrantes de origen Sefardí, quien nació en el Bronx, Nueva York, y falleció en Las Vegas, Nevada.

En la década de 1960 se presentaba a cantar en inglés como “Steve y Eydie” y en español como Eydie Gormé y el Trío los Panchos.

Rodeada de los elegantes guitarristas hispanos fue como presentó en 1964 “Sabor a mí" y “Piel canela” (Bobby Capó),en el espectáculo de televisión “Hollywood palace”, de la cadena ABC, en Los Ángeles.

“Cuando mi mamá aparecía en el escenario y la gente la escuchaba cantar, todo mundo se enamoraba de ella”, recuerda su hijo.

“Creo que es bueno que los estudiantes de español aprendan estos boleros, porque es una parte muy importante de la cultura latina y la letra de estas canciones es muy poética y poderosa”, afirma Lawrence.