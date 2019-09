Joaquin Phoenix sonríe en la Mostra

La cinta Joker, que explora el génesis del archienemigo de Batman, tomó de rehén al Festival de Cine de Venecia. La historia dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix se presentó como parte de la competencia por el León de Oro del certamen.

El actor dedicó ocho meses para crear al personaje, que de ser Arthur Fleck, un comediante de stand up, se convierte en el villano de risa perversa y amante del caos. Su preparación consistió en estudiar trastornos mentales, ensayar intensamente la risa y perder más de 20 kilos, que compartió provocó una suerte de demencia para crear a un psicópata criminal difícil de encasillar.

“Lo atractivo para mí de hacer este personaje y la cinta es que íbamos a tener nuestro propio acercamiento. No tomé en cuenta ninguna de las otras interpretaciones anteriores, queríamos que fuera nuestra. “Es tan difícil de definir y realmente no quieres hacerlo. No quería que un psicólogo pudiera identificar la clase de persona que era. Hubo momentos en los que nos acercábamos a saber ciertas partes de su personalidad y motivaciones, pero nos alejábamos porque quería que fuera un misterio del personaje”, compartió Phoenix en conferencia de prensa.

“Creí que no lo lograría, empecé a practicar solo pero le pedí a Todd que ‘audicionara’ mi risa”. Joaquin Phoenix, Actor

Sostuvo que de principio a fin del rodaje encontró distintos aspectos del personaje, que está conflictuado por encontrar la felicidad, conectar con la gente y sentirse amado. “Era tantas cosas para mí. Quien era en las primeras semanas de rodaje fue completamente distinto para el final. Estaba en constante evolución. Nunca había experimentado algo así, entre más impredecible y suelto lo dejábamos, más emocionante era”.

Elaborar la icónica risa de El Guasón fue una de las cosas más complicadas, pues explicó que la carcajada debía evocar dolor y no ser ridícula. “Creí que no lo lograría, empecé a practicar solo pero le pedí a Todd que ‘audicionara’ mi risa. Sentí que necesitaba hacerlo bajo el reflector y frente a alguien. De verdad era muy incómodo y me tomó mucho tiempo”, agregó.

El director aseguró que otra de las tareas fue encontrar un equilibrio en la violencia que presenta para que no fuera de manera gratuita y se desarrollara de manera gradual. “No creo que el objetivo del personaje era que el mundo ardiera. Este Guasón tenía algo diferente en mente, al principio de la historia busca su identidad.

“Creo que por error se vuelve un símbolo, su intención era hacer reír a la gente y a lo largo del camino tomó unas cuantas malas decisiones”, adelantó Phillips. Por la noche, Joker realizó su alfombra roja en la Mostra a la que asistieron figuras como Cate Blanchett, Rooney Mara, Catherine Deneuve, Nicholas Hoult y la modelo Barbara Palvin, entre otros.