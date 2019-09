Se casa la cantante británica Ellie Goulding

La cantante británica Ellie Goulding contrajo nupcias ayer con su prometido, el comerciante de arte Caspar Jopling, en York, Inglaterra, reportaron portales como People.

Y entre los invitados al enlace destacaron famosos como la también intérprete Katy Perry y su novio, el actor Orlando Bloom; el cantautor James Blunt, la actriz Sienna Miller, y la ex esposa del Príncipe Andrés, la Duquesa de York Sarah Ferguson, y sus dos hijas, las Princesas Eugenia y Beatriz; Eugenia acudió con su marido, Jack Brooksbank. Goulding, de 32 años, ganadora del Grammy y conocida por éxitos como “Love Me Like You Do”, “Anything Could Happen” y “Burn” comenzó su relación con Jopling, de 27, en 2017 y trataron de mantenerla en secreto... hasta que éste le propuso matrimonio, en agosto del año pasado, y lo hizo público con una mención en el diario The Times.

La boda fue celebrada en la Catedral de York, y, curiosamente, la novia arribó a la cita a bordo de una antigua camioneta tipo Combi azul adornada con flores. Fue recibida por sus damas de honor, todas de blanco. Los recién casados habían asistido el pasado otoño a la boda de la Princesa Eugenia y Brooksbank, en el Castillo de Windsor.