Alejandra Guzmán: ‘Nunca voy a hablar mal de mi hija’

A pesar de la polémica creada por las acusaciones de maltrato que ha recibido de Frida Sofía, Alejandra Guzmán sostuvo que siempre defenderá a su hija. Durante la promoción de su disco Live At The Rock, la cantante argumentó que sus problemas con Frida Sofía son situaciones que suceden en cualquier familia.

“Todos hemos pasado por una discusión, luego regresas y le pides perdón a tu mamá y no pasa nada. “Yo voy a estar siempre para ella, siempre la voy a amar, nunca voy a hablar mal de mi hija, nunca voy a hablar mal de mi sangre, jamás”, expresó Guzmán. A pesar del distanciamiento con la intérprete de "Ándale”, la artista le deseó éxito en su nueva carrera musical.

Incluso, entre los 12 temas que conforman su disco, la rockera le dedicó “La Vida Sigue”. “Le deseo lo mejor, sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Ella tiene oído absoluto, sabe tocar piano. Desde chavita ya sabía. “Que logré, que tenga sus éxitos. Veo un reflejo de mí, es mi hija”, dijo la cantante.

Además, reafirmó que siempre ha estado presente en la vida de su descendiente, y que nunca tuvo una relación amorosa con su ex pareja. Sobre su disco, Guzmán expresó que es su manera de mostrar la fortaleza que aún tiene, pese a que su salud ha sido afectada por cuatro bacterias, 30 operaciones y mutilaciones en la espalda. Live At The Rock se estrenará este viernes 6 de septiembre en todas las plataformas digitales, y la celebridad lo presentará en vivo el día siguiente, 7 de septiembre, en la Arena Ciudad de México.