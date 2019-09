Bill Hader es el alma divertida y atormentada de la segunda ‘It’

El personaje de Richie Tozier no es precisamente nuevo. Además de haber sido presentado en 1986 a través de un monumental libro de más de 1,000 páginas, estuvo en una miniserie televisiva y apareció ya como un adolescente en la primera entrega cinematográfica de “It”, estrenada hace dos años.

Desde hoy, el mismo Richie regresa a la pantalla grande en “It Chapter Two”, parcialmente interpretado por Finn Wolfhard (el chico que lo encarnó ya en la versión del 2017 y que es la estrella de “Stranger Things”) pero mostrado con mayor generosidad y en su etapa adulta por Bill Hader, un destacado actor que se dio a conocer por sus celebradas participaciones en el programa televisivo “Saturday Night Live” y que, luego de intervenir en comedias tan exitosas como “Super Bad” y “Trainwreck”, ha alcanzado su momento más brillante como creador y protagonista con la hilarante serie “Barry”.

Hader está consciente de que su papel está siendo considerado como el mejor de la cinta dirigida por el argentino Andy Muschietti y de que eso puede favorecer todavía más su carrera. “Lo que pasa es que Rich es un buen personaje; sirve como alivio cómico en medio de una historia realmente aterradora y eso lo hace obviamente divertido, pero también es como un sustituto de la audiencia, porque es el clásico tipo que dice ‘me voy’ cada vez que se presenta algún peligro”, nos dijo el intérprete durante el reciente día del prensa del filme.

Esta es la primera vez que Hader participa en un proyecto de terror, lo que puede llevar a imaginar que no le gusta el género; pero la verdad es otra. “Me gustan mucho las películas de monstruos”, afirmó. “No soy un gran fan del ‘torture porn’ o del ‘slasher’; me gustan más las que tienen suspenso, pero también las de criaturas, como la saga de ‘Evil Dead’, ‘The Thing’ de John Carpenter y las cintas de zombis de George A. Romero”.

Por otro lado, Hader asegura haber leído la novela completa de “It”, lo que no puede ser una labor fácil. “Lo hice en la escuela intermedia; es probable que haya tardado un mes o más”, recordó. “Lo cierto es que soy fan de King. Lo seguí leyendo de manera continua hasta que entré a trabajar a ‘Saturday Night Live’”.

Pero eso no quiere decir que haya tenido que leer de nuevo la novela en la que basa la nueva película tras ser contratado para la misma. “Me fijé más en lo que hizo Finn en la primera entrega, pero no hablé con él ni planificamos nada; cada uno hizo el trabajo que tenía que hacer por su cuenta”, precisó.

Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy, James Ransone, Isaiah Mustafa y Jay Ryan en una escena de la cinta. (Brooke Palmer/AP)

En apariencia, no hay mucho que vincule a Hader con la cultura latina. Su personaje en “It Chapter Two” dice en cierto momento “ándale”, pero según nuestro entrevistado, ese es todo el español que maneja.

“La idea era que yo dijera toda esa parte en español; no me acuerdo exactamente lo que tenía que decir, pero me resultó imposible”, comentó. “Le pregunté a Bárbara [Muschietti, hermana de Andy y productora] si me estaba saliendo bien, y me dijo que no. ‘¿Qué tal si digo solo ‘ándale’?, le pregunté de nuevo. Y lo aceptó”.

Sin embargo, curiosamente, en “Barry”, la aclamada serie que él mismo escribe, hay una mafia boliviana cuyos integrantes hablan muchas veces en nuestra lengua. “Los hicimos bolivianos porque necesitábamos que fueran bajitos, y ellos lo son”, explicó Hader. “Michael Irby, el actor que hace de Cristóbal Sifuentes, el líder de esa mafia, improvisa muchas de sus líneas. ¡No tengo la menor idea de lo que dice!”

En las dos películas de “It”, el temor mayor de Richie son los payasos, lo que lo hace especialmente susceptible a la entidad alienígena cuando esta asume la apariencia de Pennywise. Pero nuestro entrevistado tiene temores propios.

“Cuando era niño, lo que me daba más miedo eran las serpientes, porque crecí en Oklahoma y hay muchas de ellas por allí”, precisó. “Ahora, mi mayor temor es el cansancio. Hago tantas cosas que estoy siempre exhausto. Las responsabilidades de adulto son muy aburridas”.