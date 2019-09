Bardem, Tim Roth y Kristen Stewart, estrellas del Festival de San Sebastián

Los actores Tim Roth, Kristen Stewart, Javier Bardem, Laetitia Casta, Catherine McCormack y Sam Neil son algunos de los rostros conocidos del espectáculo que acudirán a la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, cuyo jurado estará presidido por el realizador irlandés Neil Jordan.

Además de los premios Donostia que este año han recaído en Penélope Cruz, Donald Sutherland y Costa-Gavras, pasarán por la alfombra roja del certamen donostiarra Valeria Golino, Nina Hoss y los directores Louise Archambault, Darren Aronofsky , Olivier Assayas, Alan Elliot, Sarah Gavron, Kean Loach o Hirokazu Koreeda, entre otros muchos.

A ellos se suman el escritor Michael Houellebecq, que se interpreta a sí mismo en “Thalasso” (sección oficial) y el exministro griego Yanis Varoufakis, cuyo libro ha inspirado “Comportarse como adultos”, que se proyectará en la gala del Premio Donostia a Costa-Gavras.

No es la lista definitiva, ya que probablemente la próxima semana habrá que sumar “un par de nombres más”, cuando estén confirmados al cien por cien, señaló el director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, en la presentación oficial de la cita con el cine, que ofrecerá entre el 20 y el 28 de septiembre una muestra representativa de “lo mejor de la cosecha de este año”.

Anuncio

“El festival es de todos y por ello no toma nunca partido por una opción política, pero esto no quiere decir que permanezca ajeno a los retos del tiempo que nos toca vivir”, señaló Rebordinos.

Un certamen cinematográfico “es también un espacio para la denuncia de las injusticias” y por ello “sí toma partido en temas fundamentales como los derechos humanos y el medio ambiente”, indicó Rebordinos, quien citó algunas muestras de filmes incluidos en la programación del festival comprometidos con estas causas como los documentales “Santuario”, sobre el Antártico, y “La ola verde”, que narra la lucha por la legalización del aborto en Argentina.

Preservar el planeta a generaciones venideras “nos concierne a todos” y el “derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y abortar si así lo desean en una sanidad de calidad debe ser una aspiración de todos los ciudadanos en una sociedad libre”, concluyó.

El Festival de San Sebastián recuperará este año una de sus viejas tradiciones perdidas, la proyección de una película sorpresa el último día, anunció su director, que aseguró que su equipo trabaja para que ésta no sea la única sorpresa.

Anuncio

La película “Blackbird”, de Roger Michell, protagonizada por Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska y Sam Neill, inaugurará la sección oficial en la que compiten también las últimas películas de Alejandro Amenábar (“Mientras dure la guerra”), James Franco (“Zeroville”), Roger Michell (“Blackbird”), Guillaume Nicloux (“Thalasso”) o José Luis Torres Leiva (“Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”), entre otros.

Un jurado presidido por Neil Jordan, autor de títulos como “The Crying Game”, “Interview with the Vampire”, “Michael Collins”, y “The End of the Affair” y en el que estarán también las actrices Barbara Lennie y Mercedes Morán, los productores Pablo Cruz y Katriel Schori, la directora de fotografía Lisabi Fridells, y un último integrante por confirmar, decidirá cual de ellas se lleva la Concha de Oro.

El público podrá consultar la programación en la página web del festival desde el próximo día 11 para comprar sus entradas que saldrán a la venta el próximo 15 de septiembre.