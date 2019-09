‘El Puma’ regresa esta noche a los escenarios para demostrar que mantiene la voz

View this post on Instagram

There are no words to describe what I felt this weekend. I never thought I’d ever see my father perform again. And here we are a little over a year later witnessing a miracle. Thank you to the donor for giving my family more time. For giving my dad his dream of performing again. I’m tearing up just writing this. God is SO good. Miracles exist. Don’t doubt that. Also, if you set your mind on something.... you can accomplish it. From an oxygen tank to a world tour. I’m humbled by your strength daddy. ———————————————- No hay palabras para describir lo que sentí este fin de semana. Nunca pensé que alguna vez vería a mi padre cantar de nuevo. Y aquí estamos un poco más de un año después de presenciar un milagro. Gracias al donante por darle más tiempo a mi familia. Por darle a mi papá su sueño de cantar de nuevo. Se me salen las lagrimas escribiendo esto. Dios es muy bueno. Los milagros existen. No lo dudes. Also special thanks to My fiancé and my bff Alex @alexxss for helping me hold it together. Cause I was a blubbering mess. And one VERY special shot out to @jainaba_ who does not speak Spanish, but was there nonetheless supporting. Love you jaye