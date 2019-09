Juanes se une a Yatra para decirte ‘Bonita’ antes de su show en L.A.

Hoy, el astro del rock latino Juanes lanza un nuevo sencillo, “Bonita”, en colaboración con Sebastián Yatra. La canción no solo revela otro enérgico capítulo en el trabajo reciente de Juanes, combinando su distintivo sonido de guitarra con ritmos folklóricos colombianos, sino que también lo une a un compatriota destacado.

Al parecer, Juanes regresa inspirado, muy bien acompañado y cargado de un ritmo ‘que tu cuerpo necesita’, como dice la letra de este tema en el que la dupla Juanes-Yatra es como un cóctel que sabe bien, luce bien y sin darte cuenta tiene el sabor ‘que tu cuerpo necesita’.

“‘Bonita’ es una canción muy alegre y explosiva. [Es] una dedicación para todas las mujeres del universo. Me siento muy honrado de estar acompañado de mi paisano Yatra en esta canción. ¡De Colombia para el mundo, papá!”, ha dicho Juanes en un comunicado, antes de dirigirse a Los Angeles County Fair, donde se presenta este domingo desde las 7.30 p.m.

“Cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Ángeles hace años, antes de lanzar mi carrera; me dio consejos y motivación”, declaró por su lado Yatra. “Hoy voy a cantar con él y aún no lo puedo creer. ¡Gracias Juanes nuevamente por la oportunidad!”

Yatra es un joven talento sudamericano que ha ascendido de manera meteórica y que ha hablado frecuentemente de la gran influencia de su compatriota y ganador de 25 premios Grammy y Latin Grammy. “Bonita”, inspirada en el vallenato, le da la excusa perfecta para hacer realidad un sueño.

Coproducida por Juanes, Andrés Torres y Mauricio Rengifo (que también trabajaron juntos en el reciente sencillo “La Plata”), “Bonita” se estrena como sencillo principal de Juanes para el otoño, ya que tanto el lanzamiento de su próximo disco como la ceremonia de nombramiento como “Persona del Año” por la Academia Latina de la Grabación se producirán en el mes de noviembre que se aproxima.