Prohíben a Diosa Canales entrada a Venezuela

View this post on Instagram

¡ Ahora Le Toca a Cash 🤑🤑 ! Perú vamos por mi segunda vuelta Cuantos están listos ? Orgullosa de representarte Venezuela 🥂🔥 Hay muchas personas que me son de tropiezos , pero es porque ellos saben hacia Donde Voy 🌍 No quieren que llegue ,pero eso no está escrito 🔥