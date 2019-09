Jennifer López en los vientos de Oscar por ‘Hustlers’ tras su espectacular baile en el tubo

Los críticos están entusiasmados con el papel de Jennifer López como la experta ex stripper en el centro de una estafa en “Hustlers”, una actuación que la lanzó a la carrera de los premios durante la noche de estreno en Festival Internacional de Cine de Toronto delsábado. ¿Cuá es su reacción?

“Despertarse con eso hoy fue como un '¡OK!’”, dijo el domingo por la tarde en el estudio de Los Angeles Times. “Obviamente, me siento halagada. Trabajas tan duro toda tu carrera ... He hecho tantas películas y he hecho tantos papeles que he aprendido a no hacerlos por nada, excepto que me encanta hacerlos”.

“Le llena de lágrimas sus ojos”, agregó López, a quien se unieron la coprotagonista Constance Wu y la cineasta Lorene Scafaria. “Es como, ¡oh! ¡A alguien le gustó lo que hice! Me encanta hacer esto y no importa, pero sí importa, te hace sentir que todo mi arduo trabajo está siendo reconocido, y eso es bueno”.

López interpreta a Ramona, la veterana bailarina que se encarga de proteger a la stripper novata Destiny (Wu) en el drama escrito y dirigido por Scafaria y un equipo de actrices en el que se incluye a Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B y Lizzo.

La artista y cantante también es productora de “Hustlers”, que está inspirada en hechos reales y basada en el artículo “The Hustlers at Scores” de la revista New York 2015 . López también detalló el minucioso entrenamiento que llevó a cabo en su espectacular escena al inicio de la película, en la que ofrece un hipnotizante baile al son de la canción “Criminal” de Fiona Apple.

“Dije, '¡Cuando me ponga boca abajo, asegúrese de ver mi cara para que sepan que soy yo!” López dijo con una sonrisa.

“Hustlers” llega a los cines este 13 de septiembre.