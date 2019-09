Ángela Aguilar y Jackie Cruz entregan junto a la Fundación Latin Grammy instrumentos a estudiantes de L.A.

Como parte de una de las actividades de la Fundación Cultural del Latin Grammy que realiza cada año, la joven cantante mexicoamericana Ángela Aguilar convivió con estudiantes de la Huntington Park High School de Los Ángeles, para compartir anécdotas de su exitosa carrera, para cantarles junto con su hermano Leonardo y para formar parte de las donaciones de intrumentos que llevó a cabo la reconocida Fundación.

El evento se realizó en el auditorio de la escuela angelina, el cual lució lleno, y ahí estaba Ángela junto a la actriz dominico americana Jackie Cruz y autoridades de la fundación, para participar en la entrega de instrumentos musicales a los estudiantes.

“Para mi es súper, súper importante estar aquí porque podemos ayudar a personas que hacen lo mismo que yo. También, porque ya me han nominado para el Latin Grammy (2018) ya sé de qué se trata el proyecto y de qué se trata los premios y yo feliz de ser parte de ellos”, dijo la hija menor de Pepe Aguilar y nieta de la leyenda don Antonio Aguilar.

“Para mí fue un honor el poder estar aquí, platicarles un poco de mi experiencia en esta carrera y de mi vida ya que nos podemos identificar todo”, indicó la intérprete de “La llorona” y “Cielo rojo”.

Ángela Aguilar y Jackie Cruz compartieron anécdotas con los estudiantes lo que ha sido sus inicios en la carrera musical. (Juan Manuel Navarro)

Anuncio

La Fundación Cultural del Latin Grammy ha otorgado más de 400 mil dólares en donaciones de instrumentos musicales a diversas escuelas en Estados Unidos y Latinoamérica y en esta ocasión, se entregaron varios instrumentos musicales para que los alumnos los aprovechen en sus clases.

“Medio mucho gusto que me invitaran a participar en esta actividad con Ángela porque yo me acuerdo cuando estaba empezando esta carrera y lo más importante que le digo a los jóvenes es que nunca dejen de perseguir sus sueños”, compartió con Los Angeles Times en español Jackie Cruz, la famosa protagonista de la serie de Netflix “Orange is the New Black”.

En su encuentro con los estudiantes, Ángela y su hermano Leonardo les cantaron algunos temas y fueron ovacionados por maestros, alumnos e invitados especiales.

“Mi hermano y yo sacamos nuestro primer disco juntos y siempre hemos viajado juntos, estamos en gira juntos, claro que se siente súper cantar en casa con él, que se equivocó un par de veces, yo también, pero nos divertimos muchísimo y como dije estamos felices de estar aquí apoyando una buena causa”, expresó con simpatía Ángela.

Anécdotas de su carrera musical compartió la joven cantante con estudiantes. (Juan Manuel Navarro)

Anuncio

¿Qué consejos les diste a los jóvenes que desean iniciar una carrera en la música?

“Una de las cosas que les dije fue que está súper bien hacer cosas aunque la gente te critique y la única manera de aprender es equivocándose muchísimas veces y con mucho esfuerzo pueden lograr lo que quieran’, comentó.

¿Y cómo vas en la escuela?

“Yo soy “sophmore” (segundo grado en high school) tengo quince años de edad, voy a una escuela donde me deja viajar y me mandan los proyectos en línea pero cuando estoy en Los Ángeles voy a la escuela normal”, dijo.

Actualmente, Ángela y su familia se encuentran de gira con el espectáculo “Jaripeo sin Fronteras”, el cual es liderado por su papa, el cantante Pepe Aguilar.

“’Jaripeo sin Fronteras’ ha llenado por todos lados tenemos fechas en Estados Unidos y en México todavía seguimos ahí, pues nada más divirtiéndonos mucho arriba de un caballo, un circo mexicano”, agregó.

Al final de su encuentro con los estudiantes, tanto Ángela como Leonardo se tomaron las clásicas “selfies” con ellos. La mayoría quería un recuerdo de los hermanos Aguilar y ellos con gusto los complacieron.