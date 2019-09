Joaquín Cosío habla de ‘Suicidad Squad’ sin dejar de lado el cine mexicano

Formar parte de una gran producción, como “The Suicide Squad”, lo entusiasma, como también lo emociona hacer una película mexicana de presupuesto bajo, “Sonora”. Así lo reconoce Joaquín Cosío.

“Para mí, el trabajo que hago en México es, tal vez, el más importante, porque son mis historias. Aquí (‘The Suicide Squad’) estamos hablando de una historieta, se va a escribir en la historia del cine estadounidense, pero en realidad en mi corazón está ‘Sonora’”.

“Ambas son cine, son ficción, pero me parece formidable esa gran oportunidad que puedo tener de contar esas historias dentro de la gran industria del cine, y aparte, poder contar las historias que me interesan y conmueven”, dijo vía telefónica.

El viernes, el director James Gunn (“Guardianes de la Galaxia”) dio a conocer el elenco que participará en la cinta, un reboot de “Escuadrón Suicida” (2016), sobre populares villanos de DC Comics. En el filme, a estrenarse en 2021, el mexicano compartirá créditos con Idris Elba, Viola Davis, Margot Robbie, Peter Capaldi y Michael Rooker, entre otros.

“Me entusiasma bastante que sea una cinta de esta dimensión. He estado en otras, como podría ser ‘El Llanero Solitario’, que también fue de gran envergadura y un presupuesto enorme. Me gusta el hecho de trabajar con un elenco que tiene cuatro actores que han ganado un Óscar; eso habla de que el nivel actoral es importante. Eso es, tal vez, lo que más me anima, que me hayan considerado en un elenco donde la interpretación es lo fundamental”.

Famoso por los personajes “Mascarita” y “El Cochiloco”, ha actuado en producciones hollywoodenses como “007 Quantum” (2008), “Savages” (2012) y “Rambo: Last Blood” (2019), siempre con la expectativa de sumar a su trayectoria.

“La película, lo más interesante y mejor es hacerla. Los destinos son inciertos; igualmente una pequeña película nos puede dar muchísimo, como un gran blockbuster puede no darnos nada. Esperaría que (‘The Suicide Squad’) me genere más trabajo. De eso es lo único que tengo constancia: mi trabajo me ha traído más trabajo. Casi puedo asegurar que si estoy en ‘Suicide’ es porque estuve en ‘Narcos: México’, porque la serie tuvo un éxito increíble en todo el mundo”.

Aunque no dio detalles de su papel, confía en el talento y trabajo de Gunn para desarrollar una buena trama. “Me parece que es un nuevo director, de una cierta tendencia en el cine norteamericano. Es el trabajo lateral de las grandes historias de los superhéroes de los cómics. Ese es uno de sus grandes méritos, poderse establecer como un contador de historias paralelas a las grandes producciones que se están contando ahorita en el cine estadounidense”, añadió Cosío.

Aplaudió que en el elenco haya otros latinos, como la brasileña Alice Braga y el argentino-español Juan Diego Botto."Cuando empecé en el cine, cuando me quedé en ‘Matando Cabos’ (2004) después de varios castings, tuvo que ver esta apertura. No era para nada conocido y el papel era importante”.

“Hay una serie de ambientes interesantes en la industria, la entrada sin ningún tipo de prejuicios y premisa previa a actores que pueden funcionar, independientemente de su trayectoria. Claro, los grandes roles y personajes los tienen los grandes actores, como en este caso Idris Elba”, expresó.

“Me entusiasma (‘The Suicide Squad’), pero también lo han hecho otros proyectos. Puedo decir con sinceridad que Sonora, que se está proyectando ahorita en los cines de México, también me emocionó muchísimo cuando me llamaron y leí el guión”.

-Joaquín Cosío, actor