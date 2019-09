Muere Ric Ocasek, vocalista de la recordada banda ochentera The Cars

Muchos de los que crecimos en la década de los ’80 recordamos todavía con especial cariño a The Cars, una banda de rock con elementos del pop que animó las fiestas juveniles de la época con temas como “You Might Think”, “Let’s Go”, “Shake It Up” y “Magic”, pero que conectó también con las víctimas del desamor a través de la emblemática balada “Drive”.

Es por eso que llena de tristeza recibir a través de las redes sociales la noticia de la muerte de Ric Ocasek, el vocalista principal y guitarrista rítmico de la agrupación de New Wave originaria de Boston, que surgió a mediados de los ’70 y duró entre su primera etapa hasta 1988, para reunirse luego entre el 2010 y el 2011 y juntarse nuevamente para una sola fecha en el 2018.

Fue justamente en abril del año pasado que The Cars fue incorporado al prestigioso Salón de la Fama del Rock, lo que produjo la citada presentación durante la ceremonia respectiva. No se sabía realmente mucho del estado de salud de Ocasek en los últimos tiempos, por lo que esta noticia llega como un baldazo de agua fría. El músico, que llamó siempre la atención por su espigada figura, tenía 75 años.

La formación clásica de The Cars incluía a Ocasek, al bajista y cantante Benjamin Orr, al guitarrista líder Elliot Easton, al tecladista Greg Hawkes y al baterista David Robinson. Orr, que fue el vocalista de “Drive” (compuesta por Ocasek), falleció a causa de un cáncer pancreático en el 2000, todavía enemistado con Ocasek, con quien había tenido una gran amistad antes de la separación del grupo.