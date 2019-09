Esta mujer es realmente de armas tomar

De que los sueños se cumplen cuando se persevera, no hay duda, y Ana de Armas lo constata sin dudarlo. Criada en su natal Cuba, y con una carrera como actriz y modelo que dio inicio en España, la originaria de Santa Cruz del Norte, de 31 años, se deja llevar por su momento: protagoniza Knives Out, con Daniel Craig y Chris Evans; Wasp Network, con Penélope Cruz y Gael García Bernal, y se encuentra en el rodaje de Blonde, donde encarna a Marilyn Monroe.

“Ha sido un gran año, no lo puedo negar. Todo ha sido producto del esfuerzo, del gusto por el trabajo y de no darme por vencida. “Creo en los sueños, y muchos de mis sueños se han cumplido. Hoy por hoy quiero llegar a más logros, a más filmes, a más territorios”, externó De Armas, en entrevista. Egresada de la popular serie El Internado, y graduada de la Escuela Nacional de Teatro de Cuba, Ana tiene la nacionalidad española por parte de sus abuelos, y, debido a esto, quiso probar suerte en el país europeo antes de partir a Hollywood.

“No es que me haya propuesto llegar a un lugar específico, sino que la situación geográfica me llevó a España y ahí está mi corazón. Fueron saliendo las oportunidades y hoy de pronto me veo trabajando en una película con Daniel (Craig), con Penélope (Cruz), y me siento bendecida.

“Yo creo en la suerte y también en el talento; creo que puedes combinar ambos y ser exitosa, pero también hay que trabajar mucho, luchar por las oportunidades, buscarlas”. Ana de Armas, actriz.

“Lo que se viene, por lo pronto, es algo muy grande, y me preparé muchísimo, pero quiero hablar de ello cuando ya esté hecho, porque primero hay que hacer el trabajo, y luego, glorificarlo”, destacó. A su paso por el Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF), en donde presentó Knives Out y Wasp Network, la actriz compartió su experiencia de vivir en Los Ángeles desde hace cinco años.

“Es un sitio donde me he preparado, donde hay que hacer castings, donde hay que buscar trabajo. “He estudiado inglés, he perfeccionado algunas técnicas de actuación y he hecho contacto con muchas personas. Así me he ido dando a conocer”, apuntó la actriz de Knock Knock, Blade Runner 2049 y The Informer. Para 2020 dará a conocer The Night Clerk, con Helen Hunt; 007: No Time to Die, con Craig y Rami Malek, y Deep Water, con Ben Affleck, además del largometraje donde actúa como la legendaria diva, Marilyn.

“Tengo la firme creencia de que con preparación lo puedes todo. Hay que estar al tanto y alerta de lo que sucede y prepararte para todo, no sólo en mi profesión, sino en cualquiera. Hay mucho talento allá afuera, así que hay que buscar el triunfo siempre”. De Armas comentó que también le gustaría trabajar con algún director mexicano, pero que hasta el momento no se ha dado la oportunidad.