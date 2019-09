En las horas previas a la transmisión de Emmys del domingo por la noche, un barrido de “Gmaes of Thrones” fue la segunda apuesta más segura en la ciudad, siendo la primera Julia Louis-Dreyfus ganando su 187o Emmy o lo que sea por “Veep”.

Demasiado para apuestas seguras. Aunque el elenco de “Thrones” evitó la extraña experiencia de “Veep” de reunirse para una despedida frente a una audiencia que no le dio absolutamente ningún Emmy, la epopeya de HBO descubrió que su barrido tan esperado también era fantasía.

Aunque ganó la serie dramática, y Peter Dinklage se llevó su cuarta estatuilla de actores de reparto, “Thrones” terminó su reinado más como Cersei que como Arya: en lugar de matar la noche, encontró muchas de sus esperanzas Emmy enterradas, tal vez por el puro peso de su propio legado.

Aunque pasaron cinco intentos antes de que la serie de drama épica de fantasía de HBO ganara, había entrado en su temporada final de premios al haber ganado la categoría para cada uno de los últimos tres años en los que era elegible. En 2015, la serie estableció un récord para la mayor cantidad de premios Primetime Emmys ganados en un solo año (12); Al año siguiente se convirtió en la serie más premiada en la historia de los Emmy, una hazaña que se hizo aún más notable por el hecho de que solo había ganado en una categoría de actuación (aunque Peter Dinklage había ganado el premio de actor de reparto tres veces antes de ganar el domingo). noche).

Este año estableció otro récord para la mayoría de las nominaciones (32) y ganó 10 impresionantes premios en Creative Arts Emmys de este año.

Con números como ese, ¿qué podría obstaculizar lo que el crítico de premios del Times Glenn Whipp predijo que sería una coronación de “Games of Thrones” de la temporada final?

Bueno, el destino, al que nunca le gusta un alarde, por un lado. Y esa temporada final para otra.

“Game of Thrones” puede ser el único programa de televisión en la historia que tuvo una mejor oportunidad de ganar un montón de premios Emmy para su última temporada antes de que se emitiera esa temporada. Ciertamente, la anticipación de la conclusión de la historia fue una experiencia mucho más placentera para muchos que realmente verla. Sí, podría argumentar, como muchos lo han hecho (incluyéndome a mí), que la furia y la decepción que muchos sintieron por ciertos giros demostraron el poder del espectáculo. Pero fue furia y decepción, no obstante.

Optando por seis episodios, varios de los cuales duraron 90 minutos o más, los creadores David Benioff y D.B. Weiss, quien ganó dos premios Emmy por escribir y perdió el año pasado ante Joel Fields y Joe Weisberg por “The Americans”, amplió el espectáculo a expensas del gasto del personaje y la historia.

El resultado final de la pieza, que, entre otras cosas, vio a Bran (Isaac Hempstead Wright) ponerse el Trono de Hierro, Jon Snow (Kit Harington) caminando al norte del Muro y Daenerys (¡cuyo nombre finalmente aprendimos a deletrear! ) cayendo sin vida en las garras de su último dragón restante (a quien nadie parecía preocupar en absoluto, aunque, ya sabes, es un dragón y uno con problemas vengativos de mamá) dejó a muchos, incluidos los miembros clave del elenco, consternados.

Mientras que otras temporadas finales han sido recibidas con campañas de continuación, “Game of Thrones” recibió el dudoso honor de que miles firmen una petición pidiendo una “reincidencia”.

Los votantes de los Emmy son profesionales de la televisión, con empatía interna, pero también son televidentes, y nadie podría llamar a la temporada final un éxito rotundo. Ciertamente, la Academia de Televisión no lo hizo, pasando “Tronos” en las categorías de escritura y dirección.

Aunque “Thrones” obtuvo más nominaciones de actuación (nueve) de las que había recibido antes, ha sufrido durante mucho tiempo, con la excepción de Dinklage, de la suposición (equivocada) de que actuar no es lo que alimenta una epopeya (ver también “Lord de los anillos ", que ganó los Oscar en prácticamente todas las categorías, excepto en la actuación). La temporada final, con sus piezas largas y visualmente impresionantes, no fue diseñada para cambiar eso. Aunque Emilia Clarke hizo lo mejor que pudo, el descenso de Daenerys a la locura tuvo lugar, aparentemente, fuera de la pantalla, mientras que Cersei de Lena Headey pasó gran parte de la temporada final mirando su copa, aunque con un labio expertamente rizado.

Y el número de nominaciones creó el obstáculo adicional de la competencia interna: ¿los votantes de los Emmy en el drama apoyaron a la categoría de actriz Team Sansa (Sophie Turner) o Team Arya (Maisie Williams)? ¿Equipo Cersei o Equipo Brienne de Tarth (Gwendoline Christie)?

El equipo Garner resultó que cuando Julia Garner de “Ozark” ganó la categoría.

Por un minuto, parecía que Dinklage podría emerger como el único ganador del programa, llevando el legado de la historia en expansión, ya que había llevado su peso tan a menudo en la temporada final. Pero al final, aunque la academia eligió una variedad de recién llegados sobre un barrido de Westeros, le dio a “Thrones” su última gran victoria. Todo lo cual parece apropiado para una temporada final defectuosa pero aún ambiciosa.

Tanto si te gustó el programa como si no, si creías que los honores que recibió eran merecidos o no, no se puede argumentar que “Game of Thrones” cambió y desafió a la televisión de formas nunca antes vistas. “Epic” no comienza a describir el alcance del programa o el efecto que tuvo en sus espectadores; No desde el tiroteo de J.R., a muchos les ha apasionado tanto el destino de la narración televisada. Y ahora, todos tienen algo más de qué hablar por un tiempo.

