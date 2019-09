Entrevista: Brian Grazer discute su nuevo libro, y cómo Tom Hanks lo animó a seguir adelante con ‘8 Mile’

Para Brian Grazer, ser productor de cine y televisión no se trata sólo de conocer celebridades de renombre y tener almuerzos de primera en el Palm. Bueno, parte del trabajo sí se trata de eso.

Pero el ejecutivo ganador del Oscar, responsable de películas como “A Beautiful Mind” y “Apollo 13”, y de programas de TV que incluyen “Arrested Development” y “Empire”, afirma que una de las claves de su éxito ha sido su capacidad para conectarse profundamente con otras personas, ya sea que hable con Bono o con un conductor de Uber en París. Ello probablemente no suena sorpresivo de boca de Grazer, quien en 1986 cofundó junto con Ron Howard Imagine Entertainment, una de las asociaciones más duraderas del negocio del entretenimiento.

En su libro de 2015 “A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life” (Una mente curiosa: el secreto para una vida superior), Grazer se basó en gran medida en su hábito de entablar “conversaciones curiosas” con científicos como Jonas Salk y el escritor Isaac Asimov. Su nuevo trabajo, “Face to Face: The Art of Human Connection” (Cara a cara: El arte de la conexión humana), explora las virtudes de lograr que las personas sean sinceras en su conexión, comenzando por el contacto visual básico, en una era definida por las redes sociales y las multitareas habilitadas para teléfonos inteligentes. En el libro, Grazer describe cómo esa habilidad, combinada con la persistencia ‘a la antigua’ de Hollywood, lo ayudó a lograr éxitos como “Inside Man” y “American Gangster”.

En una entrevista desde su casa en Santa Mónica, Grazer, de 68 años, contó por qué escribió “Face to Face”, habló del futuro de su compañía y de cómo el actor Tom Hanks le impidió abandonar la película de Eminem “8 Mile”.

¿Por qué decidió enfocar este nuevo libro en la conexión humana y la importancia del contacto visual?

Mis conversaciones por curiosidad han definido mi vida, profesional y personalmente. Con estas conversaciones, intento generar mi mejor cita, para ellos y para mí. Ya sea con la princesa Diana o John Nash, siempre supe que era importante estar completamente presente con ellos, pero apenas hace dos años me di cuenta de que eso se crea a través del contacto visual. Si inmediatamente das ese simple paso de mirar a alguien a los ojos, eso les dice: “Te veo”. Leemos la energía de las personas, más allá de lo que dicen. Mirar a alguien a los ojos permite que sucedan grandes cosas.

La comunicación cara a cara no es algo que siempre fue natural para usted, que luchó con una discapacidad de aprendizaje cuando era niño. ¿Cómo superó ese obstáculo?

Al principio en la escuela primaria, había desarrollado un contacto visual muy defectuoso. La dislexia me perjudicaba y me costó mucho leer, por lo cual nunca quería que me hicieran una pregunta en clase porque sabía que no podía responderla. Así que desarrollé métodos diferentes para desviar mis ojos, de modo que no me eligieran. Miraba hacia abajo, hacia otro lado o hacia mis zapatos. Pero luego descubrí que, en la universidad, yo era uno de los muchachos inteligentes, y se sentía muy bien.

Soy un comunicador muy exitoso cuando estoy concentrado y enfocado. No es algo natural para mí. Ron Howard y yo estábamos trabajando juntos en nuestra primera película, “Night Shift” (1982), con dos escritores, Lowell Ganz y Babaloo Mandel. En las reuniones, a menudo yo no los miraba porque sentía que debía seguir con las multitareas. Entonces Ron, gentilmente, me dijo: “Sabes, cuando nos reunimos con Lowell y Babaloo, me doy cuenta de que realmente no los miras”. Le respondí: “Pero estoy completamente involucrado en la conversación. Lo estoy entendiendo todo”. “Sí”, me contestó él, “pero cuando no los miras, los hace sentir mal; lastimas sus sentimientos”.

Eso fue muy importante para mí, particularmente dicho por Ron Howard, quien es amable y gentil.

¿Cuál fue el momento crucial en su carrera, donde esa habilidad lo ayudó? Pensaba en una reunión incómoda que mantuvo con Eminem antes de hacer “8 Mile”.

Yo tenía una oficina que era muy comfortable. Deseaba que la gente quisiera hablar, y me fue muy bien haciendo que las personas se comunicaran en esa oficina. Pero cuando Eminem entró allí, sólo se quedó mirando fijo por una ventana que daba al bulevar Wilshire. Hice todo lo posible, y soy bastante creativo para lograr que la gente se involucre. Pero él tenía una mirada helada e impenetrable. Es intimidante.

Finalmente decidió marcharse, después de los 20 minutos más largos de mi vida. Con completa desesperación, cuando su mano tomó la puerta para salir, le dije: “Oh, vamos, puedes animarte”. Ni siquiera sé por qué dije esa palabra. Supongo que porque había visto el lado urbano de él; su lado realmente divertido y fluido. Entonces hizo una pausa y regresó, para mi sorpresa, y realmente nos abrimos el uno al otro. Durante los siguientes 40 o 60 minutos, básicamente me contó su historia, que se convirtió en el cuerpo de la película.

¿Qué lo hizo persistir en ese momento?

Creo que estaba decidido a entenderlo. Aún no estaba cerca de la cima de su carrera, pero en ese momento ya era el genio poeta de rap que es hoy; hacía algo realmente único. Fue un punto de entrada intelectual en el hip-hop. Yo tenía que entenderlo.

Aquí hay otra historia, pero no está relacionada con esta. Después de un par de años trabajando con Eminem, teníamos un guión, un director y estábamos listos para rodar la película. Y precisamente en ese momento él tenía un problema con Elton John, y parecía homofóbico. Yo pensé: “Si hago este film, estoy potenciando eso”. Dudé: “¿Estoy haciendo lo correcto? Tal vez no debería hacer esta película ahora”.

Luego, casualmente, voy a cenar con Tom Hanks en Giorgio Baldi. Y le comento: “Estoy a punto de hacer un largometraje sobre este tipo, Eminem; creo que podría estar alimentando su poder al hacerlo, y pienso que él quizá sea homofóbico. No quiero hacer eso”. Tom respondió: “¿Estás loco? Ese es otro personaje... Ese es Slim Shady. Ni siquiera se lo toma en serio. Él no es homofóbico”. Entonces pensé, si alguien sabe, es este tipo, Tom Hanks. Así que simplemente seguí adelante. Él fue el guardián del proyecto, sin saberlo.

¿Realmente consideró no hacer “8 Mile”?

Absolutamente, porque pensé que podría ser un mal karma para mí. El karma es mi guía en la vida.

Uno de sus próximos proyectos más interesantes es “Hillbilly Elegy”, basado en las memorias de 2016 de J.D. Vance sobre su difícil infancia en la zona rural de Ohio. ¿Por qué quiso hacer esta adaptación?

A Ron y a mí nos gusta hacer películas sobre familias. Todo el mundo apoya a la familia. Tuvimos un clan extendido ligeramente disfuncional en “Parenthood”, y una altamente disfuncional en “Arrested Development”; esta es otra extensión de la familia estadounidense. Todos piensan que la propia es caótica, pero aún así la aprecia, no importa cuán [mal] crea que está su hermano.

Imagine Entertainment ha sido una productora independiente durante varios años, después de una larga relación con Universal Pictures. ¿Cómo cambió eso su negocio?

Nos hemos ampliado al ser independientes. Estar dedicado enteramente a un estudio o una un canal o red de televisión puede ser muy importante si realmente necesitas ese apoyo singular para hacer películas y programas. Si encuentras ese matrimonio perfecto con un estudio, puede ser fortificante.

Pero creo que ahora, con múltiples plataformas de todo tipo, que hacen todos los tamaños y formas de contenido narrativo, nos hemos dado cuenta de que las historias lo son todo. Como guionista y productor, lo sé, pero no creo que la industria de la tecnología lo supiera. Simplemente pensaron que las historias no tenían valor o que son cosas extrañas. Creo que aprendimos que son lo que mueve a las personas. A menos que cuentes algo que sea visceral y llegue a la gente, no te destacarás del resto.

Incluso tan recientemente como para “Empire”, nadie quería un programa con un reparto 90% afroamericano en una cadena de televisión. Pero vimos que había ciertos ingredientes que podían hacer que eso funcionara dentro de la ecuación del show. A la gente le encanta ver historias de éxito; le gusta estar en ambientes glamorosos, si está bien ganado y es jugoso. Esos son los ingredientes que hicieron funcionar a “Empire”.

Recientemente contrataron a Rich Battista, quien antes trabajaba en Time Inc., como director ejecutivo de Imagine Entertainment. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión?

Ron y yo pensamos que Imagine no se trata sólo de dos tipos que hacen películas y televisión. Nos hemos expandido a siete divisiones diferentes. Contamos con una gran división documental encabezada por Justin Wilkes y Sara Bernstein. Tenemos capitanes realmente inteligentes para estos equipos. Lo mismo con el entretenimiento familiar, dirigido por Stephanie Sperber. Recientemente compramos una participación en [la marca de entretenimiento familiar] “Tiny Chef”. Nos pareció que sería mejor tener a alguien en medio de todo eso, para optimizar las divisiones, recaudar dinero si es necesario y ser el capitán del equipo. Eso nos permite a Ron y a mí concentrarnos en lo que hacemos mejor.

¿Cuál es el final del juego para la compañía, en esta era de consolidación y transmisión? ¿Imagine eventualmente podría recaudar más dinero, fusionarse o vender una participación?

Probablemente cualquiera de todas esas cosas, si son la combinación correcta. Un par de compañías nos propusieron comprar nuestra empresa, y hemos tenido muchas posibilidades de fusión diferentes, pero estos matrimonios son realmente sensibles, y uno quiere hacer lo mejor para ambas partes. Me entusiasman mucho algunas de estas cosas; me súper emocionan. Pero luego empiezo a vivirlas y me doy cuenta: “Guau, ¿cómo cambiará eso la forma en que hacemos lo que mejor sabemos?”. Si aparece la asociación correcta, todos lo sabremos. Lo sentiremos así.

¿Les interesa concretar algo así?

No estamos buscando activamente, no. No creo que eso funcione. Es como tratar de perseguir al esposo o la esposa adecuados. Creo que sólo tienes que intentar ser tú mismo, ser inteligente, ser feliz. Para muchas de estas cuestiones, hay una cuota de destino involucrada.

