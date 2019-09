Demi Moore hace impactantes revelaciones sobre Ashton Kutcher, agresión sexual y sobriedad

El nuevo libro de Demi Moore, publicado el martes, incluye varias revelaciones explosivas y ha impulsado una gira por los medios que se ha convertido en un desgarrador paseo por el carril de la memoria.

Promoviendo sus memorias, “Inside Out”, la actriz se abrió en una serie de entrevistas sobre experiencias impactantes de la vida que reveló en su libro, incluida ser víctima de agresión sexual, sus años turbulentos con su ex esposo Ashton Kutcher y su espiral en abuso de alcohol y sustancias.



Corrección: An earlier version of this article said Moore’s mother was back in her life. Virginia King died in 1998.

Moore, de 56 años, se abrió por primera vez en un perfil para el New York Times, pero cuando el bombardeo promocional aumentó esta semana, se sentó con Diane Sawyer de ABC para explicar las historias deslumbrantes que dejó al descubierto en “Inside Out”. (Sí, también se discute su portada de Vanity Fair que muestra una tendencia en el negocio de la revista).

Su infancia rocosa

La historia personal comienza con la estrella de “G.I. Jane” que habla sobre su problemática infancia. Ella revela que, cuando era niña, su madre adolescente luchó contra el alcoholismo y el suicidio, y Moore recuerda, a los 12 años, sacar las píldoras de la boca de su madre. Más tarde se enteró de que el hombre que creía que era su padre no era su padre biológico..

Asalto sexual

Moore escribe que su madre también la llevó a bares para llamar la atención de los hombres. Al parecer, eso llevó a Moore a ser agredida sexualmente por un hombre que su madre conocía. El hombre afirmó que su madre la “sacó" por 500 dólares.

“No creo que haya sido una transacción sencilla, pero ella todavía le dio el acceso y me puso en peligro”, le dijo a Sawyer. Sorprendentemente, Moore dedicó el tomo a su madre y a sus tres hijas. Moore dijo que está destinada a ayudar a otros que podrían estar luchando.

Carrera ascendente

Moore intentó alejarse de su problemática juventud retomando la actuación, diciendo que tenía una mentalidad de “fingir hasta que lo logras” y la confianza de que no tenía nada que perder. Tuvo su gran oportunidad a los 19 años cuando apareció en la telenovela ABC “General Hospital”.

Pero ella atenuó los temores de la industria con alcohol y cocaína; esa ironía se manifestó cuando interpretó a una consumidora de cocaína en “St. Elmo’s Fire” de 1985. Pero su aparición en el drama juvenil la condujo a la rehabilitación. Después de eso, se mantuvo limpia durante casi 20 años.

Después de eso, su récord profesional estuvo bien documentado, con “Ghost”, “A Few Good Men”, “Indecent Proposal” y “G.I. Jane” catapultándola hasta convertirse en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Eso también le valió el apodo de “Gimmie Moore": "¿Por qué no debería hacerlo? ¿Por qué no deberían todas las mujeres recibir el mismo salario por la calidad del trabajo que realizan?” le dijo a Sawyer.

Más tarde se tomó un descanso de Hollywood para criar a sus tres hijas con el entonces esposo Bruce Willis. “Creo que hicimos un trabajo magnífico al asegurarnos de que nuestros hijos supieran que eran amados”, dijo.

Las altas y bajas de los años con Kutcher

La historia de amor de Moore y el matrimonio posterior con Ashton Kutcher, ex actor de “That ‘70s Show”, fue seguido de cerca en los tabloides debido a su marcada diferencia de edad. Moore tenía 40 años en ese momento y ya se había separado de Willis. Kutcher tenía 25 años.

“Tenía 40 años y tenía una gran vida”, escribe Moore en el libro. “Y la vida adulta de Ashton apenas comenzaba: no veía todo eso porque estaba dentro de ella. Simplemente me sentía como una niña de 15 años con la esperanza de que le gustara a alguien”.

“Creo que había sido responsable de gran parte de mi vida, y de repente esta ventana se abrió donde estaba a salvo”, le dijo a Sawyer en un segmento que se emitió el martes. “Tenía dinero. Amaba a mis hijos. No era algo que temiera. Parecía sentirse cómoda con la enormidad de mi ex marido [Willis]. Quiero decir, ya sabes, sentí que no iba a venir con equipaje”. “Tenía troncos”.

Sin embargo, los años felices no duraron mucho. El nuevo libro parece señalar con el dedo, culpando a Kutcher por alentar a la pareja a tener tríos y romper su sobriedad, mientras que él supuestamente hizo trampa. También se enteró del escándalo de engaño de Kutcher a través de informes de los medios. “Debido a que habíamos traído a un tercero a nuestra relación, dijo Ashton, eso borró las líneas y, hasta cierto punto, justificó lo que había hecho”, escribe Moore.

Un representante de Kutcher no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Times sobre las acusaciones de Moore.

En otra entrevista con Ellen DeGeneres transmitida el martes, Moore dijo que habló con Kutcher antes del lanzamiento del libro. También reconoció que todas las experiencias sobre las que escribió fueron contadas desde su punto de vista.

Aborto espontáneo a los 42 años y divorcio

Moore también reveló que quedó embarazada a los 42 años, pero tuvo un aborto involuntario seis meses después del embarazo, una revelación que también hizo en el nuevo perfil del New York Times, Moore dijo que ella y Kutcher habían intentado la fertilización in vitro varias veces también.

“Realmente perdí de vista todo lo que estaba justo frente a mí, que es la familia que tuve. Y creo que el peso que le puso a Ashton - sabes, es algo natural retirarse cuando alguien está, sabes , aferrándose demasiado fuerte ", le dijo a Sawyer.

Moore dijo que había roto sus dos décadas de sobriedad bebiendo de nuevo y tomando 12 pastillas de Vicodin al día.

La pareja oficialmente renunció a su matrimonio de seis años en noviembre de 2011 después de que Moore golpeó una espiral descendente y sufrió un colapso antes de reingresar brevemente a rehabilitación. Según los informes, llegaron a un acuerdo de divorcio en 2013, poco después de que Kutcher comenzara a salir con su coprotagonista de “That ‘70s Show”, Mila Kunis, con quien luego se casó y tuvo dos hijos.

“Realmente sé que hay partes de lo ocurrido con el fin de esa relación que fue devastadora para mí y que no se trataba solalamente de esa relación”, dijo Moore a Sawyer. “Sino realmente fue sobre toda mi vida”.

Ella continuó: “Se trataba de ser la niña de 2 años que no estaba a salvo, que esto realmente representaba que no soy amable, que no merezco. Y eso no se trata de él. Eso es todo acerca de mí. “

La entrevista de Sawyer continuará al aire en las múltiples plataformas de ABC, así como en “Good Morning America” y “Nightline” hasta el miércoles.

