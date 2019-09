VIDEO ¿Que es el ‘Triple Force Friday’ y qué pueden esperar los verdaderos fans de Star Wars?

Hoy varias generaciones de actores de la saga de Star Wars se vieron por primera vez en un adelanto de un video promocional de lo que será este jueves el lanzamiento este jueves de un evento global de transmisión en vivo en YouTube que dará inicio a la cuenta regresiva de una semana para el llamado Triple Force Friday.

Este evento mostrará el lanzamiento de nuevos productos inspirados en la esperada película de Star Wars, en las series de acción en vivo y lanzamientos de juegos que comenzarán a llegar a los estantes de todo el mundo.

Este 26 de septiembre a las 2 p.m. ET/ 11 a.m. PT, los fanáticos de todo el mundo lo podrán ver a través de la página de Star Wars en YouTube en un evento en vivo desde Pinewood Studios en Londres, donde se filmó “Star Wars: The Rise of Skywalker”. A través de segmentos grabados y transmisiones en vivo, un conjunto de veteranos y nuevos talentos de Star Wars revelará nuevos productos que se lanzarán a nivel mundial para el llamado Triple Force el viernes 4 de octubre, que están inspirados en un trío de lanzamientos originales de Star Wars que son:

“Star Wars: The Rise of Skywalker": la entrega final de la saga Skywalker, que llegará a los cines el 20 de diciembre “The Mandalorian": la primera serie de acción en vivo de Star Wars, que se estrenará en los Estados Unidos el 12 de noviembre exclusivamente en Disney +, el nuevo servicio de transmisión de The Walt Disney Company “Star Wars Jedi: Fallen Order": un nuevo juego de acción y aventura de Respawn Entertainment, que se lanzará el 15 de noviembre.

De acuedo a un comunicado el talento de Star Wars que estará participando en la revelación mundial incluirá: Daisy Ridley (“Rey”); John Boyega (“Finn”); Oscar Isaac (“Poe”); Anthony Daniels (“C-3PO”); Billy Dee Williams (“Lando Calrissian”); Joonas Suotamo (“Chewbacca”); Keri Russell (“Zorii Bliss”); Naomi Ackie (“Jannah”); Kelly Marie Tran (“Rose”); Pedro Pascal (“El mandaloriano”); Gina Carano (“Cara Dune” en “The Mandalorian”) y Cameron Monaghan (“Cal Kestis” en “Star Wars Jedi: Fallen Order”). Los espectadores de Livestream también recibirán el estreno mundial de un nuevo avance de “Star Wars Jedi: Fallen Order”, junto con otras sorpresas especiales de toda la galaxia de Star Wars.