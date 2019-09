¿Por qué arman un ‘circo’ con el cuerpo de José José?

Desde que se enteraron de la muerte de su padre, sus hijos mayores José Joel y Marysol, iniciaron una peregrinaje para saber con exactitud donde se encontraba el cuerpo del “Príncipe de la Canción”, José José.

El cantante falleció este sábado 28 de septiembre en el Homestead Hospital de Florida y desde que se dio a conocer la noticia, sus dos hijos estuvieron pendientes de las informaciones que surgían tras el deceso e inmediatamente iniciaron los preparativos del viaje para encontrarse con los restos de sus padre.

Eran las 4 y media de la madrugada del domingo y José Joel y Marysol arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo que los llevaría a Miami.

Ahí, José Joel habló muy poco con los medios de comunicación, que ya los estaban esperando, y agradeció las muestras de cariño que la gente les había brindado por el fallecimiento de su padre.

Anuncio

Comentaron que viajarían a Miami ante tanta incertidumbre por conocer el paradero de los restos de su padre.

La incertidumbre era porque comentaron que desde hace varias semanas estaban incomunicados con el cantante.

José José al lado de sus hijos Sarita, Marysol y José Joel. (Cortesía)

“La comunicación ha sido con mi hermana Sarita y ha sido a cuenta gotas”, dijo José Joel.

“Tengo como cinco, seis semanas que no sé nada de él, la comunicación se rompió”, agregó.

Anuncio

Acompañados de Laura Núñez, quien fue publicista de José José por años, los hijos del “Príncipe de la Canción” llegaron a la Ciudad del Sol y lo primero que hicieron fue ir a la funeraria, donde supuestamente se encontraba el cuerpo de su papá.

Ahí, antes de entrar, hablaron con la prensa.

“Ustedes están aquí y lo agradecemos infinitamente que lo estén documentando de alguna manera lo que esta pasando. Esto es para el mundo y lo vengo diciendo desde aquel ‘facetime’ que hice año y cacho diciendo algo esta pasando con mi señor padre, no contesta, esta niña (Sarita) se lo llevó a la mala, gracias a Dios ha habido evidencia rotunda”, dijo José Joel a los medios en Miami.

¿Podemos decir que ella lo secuestró? Le preguntó una reportera al hijo del “Príncipe.

“Por supuesto, con todas sus letras ¿Quién sabe donde está José José? ¿ustedes lo han visto aquí en Miami?¿saben algo de José José”, cuestionó José Joel.

Por su parte, Marysol evidentemente enojada le envió este mensaje, a través de los medios, a su media hermana.

“Por favor donde estés comunícate que te he estado hablando todo el día, ya estoy aquí y desde ayer te lo dije o veo el cuerpo de mi padre, o no creo nada Sari”, afirmó Marysol.

Después de ser informados, por personal del lugar, que el cuerpo de su padre no estaba en la funeraria, los hermanos y Laura Núñez se fueron al hospital donde se reportó había fallecido el cantante

Anuncio

“Como aquí no está el cuerpo de José, entonces lo que va a proceder es que vamos a peregrinar, vamos a ir al hospital de Homestead por si quieren ir nada mas no se vayan a golpear, no vayan a chocar, vamos todos en caravana y no se vayan a lastimar. Saldremos a darle la cara como ha sido hasta el momento”, comentó Núñez, a los reporteros que los siguieron.

Tampoco en el hospital se encontraban los restos del artista.

Es por eso que los hijos de José José acudieron a la policía de Miami para que los ayudaran a localizar sus restos ya que tampoco su media hermana ni la viuda del cantante se habían comunicado con ellos. Se sabe que los hijos también están buscando la asesoría de un abogado en Miami para ver qué paso dar en caso de que tanto la viuda del artista y su hija Sarita se sigan negando a decirles donde se encuentran los restos de su padre.

Esta historia aún continúa...