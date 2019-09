Sus vecinos de Clavería destacan la humildad del ídolo José José

Uno de las cualidades más notables de José José fue su humildad, según comentó su vecina Luz María Espinoza, de 76 años y quien aseguró haber tenido pocos acercamientos con el Príncipe. “Yo lo conocía de vista. Yo trabajaba y casi no estaba aquí, me iba todo el día, pero lo poco que lo conocí era muy tranquilo. “Una vez lo vi sacando sus trajes y metiéndolos a un coche. Él siempre fue muy sencillo, humilde”, afirmó, en entrevista.

De una familia con pocos recursos, el cantante creció en una colonia de la Ciudad de México, Clavería, en Azcapotzalco, donde dejó buenos recuerdos entre quienes lo rodearon. El cantante aprendió el valor del trabajo gracias al esfuerzo de su madre, Margarita Ortiz, y de su padre en el espectáculo José Sosa Esquivel, nombre completo de éste.

“A dos calles su mamá tenía una fondita, vendía comida; su papá era violinista, pero tomaba mucho”, afirmó, en entrevista, su vecina Trinidad Medina. "Él repartía la comida que hacía su mamá, siempre le ayudó mucho de joven”, agregó Andrés Molinares, quien también conoció al ídolo. Amigos, pero sobre todo fiesta, era a lo que se dedicaba el cantante en sus ratos libres. “Dicen que enfrente había una muchacha muy guapa, nunca supe su nombre, pero andaba con él (José José); era alta, bella, muy guapa.

“En la avenida de Clavería había un fotoestudio donde estaba otro amigo que lo quiso mucho. El lugar se llamaba Grek y al chico le decían ‘El Greko’, él también andaba mucho con José, era su íntimo amigo, así como Armando (Fernández) y los hermanos de Josefa (conocida como ‘La Negra’)”, sostuvo.

La amistad con sus vecinos fue primordial para el desarrollo de sus habilidades musicales, según contó Medina. “En esa avenida también hay una glorieta donde está una iglesia, exactamente enfrente había una tiendita donde José José se la pasaba con sus amigos. "Él daba serenatas con sus amigos, lo hacían cuando estaban chamacos; de hecho, con su vecino Armando andaba siempre de aquí para allá y se ponían bien (ebrios) en la tiendita esa, no salían de ahí", expresó.

Sin embargo, eso acabó afectando la vida y la carrera del intérprete. El alcohol se convirtió en su mejor “amigo”. “La última vez que se le vio aquí, en México, antes de irse para Miami, fue ahí, en esa glorieta de la iglesia; se quedó todo drogado y tomado en una de las bancas.

“No sé cómo le avisaron, pero llegó Fanny Schatz (quien fuera en un momento su representante) y Ricardo Rocha. Ellos vinieron al lugar donde estaba y así se lo llevaron a Miami”, declaró Medina. Los excesos llevaron a José José a decaer en el ambiente musical, pero eso no fue motivo para perder el cariño hacia él, en especial, para quienes compartieron sus inicios.

“Hace como cuatro años se anunció que él vendría a ver su monumento, en el Parque de la China. José ya estaba mal, pero él quería venir a ver su estatua porque no la conocía”, aseveró. Hoy, en la Alcaldía Azcapotzalco, ya quedan muy pocos conocidos que sobreviven y recuerdan la adolescencia del cantante. Clavería creció y se fue renovando con el tiempo.

“Ahí, donde se supone que él nació, ya pasaron como tres generaciones de familias que habitan la casa, de hecho, así no era su casa, estaba muy deteriorada. La demás gente que habita aquí ya es nueva”, manifestó.

Y a pesar de que José José dejó un legado en la música, eso no lo eximía de las críticas. "Él se lo buscó. Se siente feo porque él destrozó su vida, de hecho, muchos dicen que no tenía dinero, por eso se fue a atender al Instituto de Nutrición (en 2017) por lo del cáncer”, afirmó Medina. Algunos vecinos concordaron en que no habrá nadie que pueda ocupar su trono. “Que volvamos a tener un Príncipe de la Canción como él, la verdad, no creo que suceda”, finalizó.