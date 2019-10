AGENDA. Un variado menú de eventos para todos los gustos y bolsillos

Los próximos siete días ofrecen un nutrido programa de todo para todos. Empieza el jueves con tango del bueno y lo sigue un evento cultural con Mesoamérica como protagonista. Un poco de historia argentina es lo que ofrece la obra teatral ‘Las Abuelas’ y para quienes gozan con la música regional mexicana, Marco Antonio Solis se encargará de darles gusto. Además habrá conciertos música clásica, cubana y ecuatoriana, y un poquito más de historia, esta vez historia chicana. No se lo pierda.

TANGO DE LUJO

Cuándo: 3 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: La agrupación musical Quinteto Astor Piazzolla lleva más de dos décadas haciendo presentaciones en vivo de tango y difundiendo la obra del maestro Astor Piazzolla. Esta vez lo hará con su Revolucionario Tour.

Dónde: The Soraya - Valley’s Center for the Performing Arts (CalState Northridge). 18111 Nordhoff St, Northridge, CA 91330

Adm.: $36 - $79

Inf.: 1.818.677.3000 / https://www.thesoraya.org/calendar/details/astor-piazzolla

Interpretación del baile tango. (Cortesía)

SIMPOSIO MESOAMERICANO

Cuándo: 3 – 5 de octubre, 10 a.m. – 5:30 p.m.

De qué se trata: La comunidad Art History Society de Cal State LA presenta el simposio mesoamericano “1519, The Arrival of Strangers: Indigenous art and voices following the Spanish conquest of Mesoamerica”. Jueves y viernes será en Cal State y el sábado será en el Museo Getty.

Dónde: Cal State y Getty Center. 5151 State University Drive, Los Ángeles, CA 90032 / Getty Center. 1200 Getty Center Dr, Los Ángeles, CA 90049

Adm.: Gratuita. Hacer reserva es necesario.

Inf.: 323.343.3000 / ahscsula@gmail.com / http://www.calstatela.edu/arthistorysociety/events

TEATRO: LAS ABUELAS

Cuándo: 3 de octubre, 8 - 10 p.m. Hasta el 25 de noviembre

De qué se trata: La compañía de teatro Antaeus presenta la obra “Las abuelas”, una historia en la que una visita sorpresa expone un secreto devastador relacionado con la llamada ‘Guerra sucia argentina’.

Dónde: Kiki & David Gindler Performing Arts Center. 110 East Broadway Blvd., Glendale, CA 91205

Adm.: $15 - $35

Inf.: 818.506.1983

Marco Antonio Solis. (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images) (Gabe Ginsberg/Getty Images)

MARCO ANTONIO SOLIS EN EL HOLLYWOOD BOWL

Cuándo: 4 de octubre, 8 p.m.

De qué se trata: El músico y cantautor mexicano Marco Antonio Solís regresa a Los Ángeles con una nueva selección de canciones de su amplio repertorio en su más reciente gira ‘El más querido Tour 2019’.

Dónde: Hollywood Bowl. 2301 N Highland Ave, Los Ángeles, CA 90068

Adm.: $42 - $299+

Inf.: hollywoodbowl.com / ticketmaster.com

MÚSICA LATINA 100% VINILO

Cuándo: 4 de octubre, 9 p.m.

De qué se trata: ‘Ponte en Algo’ es la fiesta latina gratuita que te espera en el Condado de Orange con una buena selección de temas para bailar al ritmo de discos de vinilo.

Dónde: La Santa. 220 E. 3rd St., Santa Ana, CA 92701

Adm.: Gratuita

Inf.: 657.231.6005 / https://www.lasantaoc.com/event/9954065/ponte-en-algo-a-latin-dance-party-free-/

DOCUMENTAL: ‘CHUNKY’ SÁNCHEZ

Cuándo: 5 de octubre, 7:15 – 9:15 p.m.

De qué se trata: Estreno en Los Ángeles del documental “Singing Our Way to Freedom”, el que narra la vida del cantante chicano Ramón ‘Chunky’ Sánchez, desde su lucha en el campo hasta recibir un reconocimiento en la biblioteca del Congreso estadounidense.

Dónde: LA Live Regal Cinemas, Awareness Film Festival. 1000 W. Olympic BlvdLos Ángeles, CA 90015

Adm.: $18

Inf.: https://www.facebook.com/events/2418165818464297/ www.chunkyfilm.com.

La salsa es un género de baila tropical. EFE/ARCHIVO</p>

SALSA CUBANA EN VIVO

Cuándo: 6 de octubre, 5 - 11 p.m.

De qué se trata: El cantante cubano Yasser Ramos presentará éxitos de su último disco ‘La Resistencia’ y armará toda una fiesta de salsa y timba. La bailarina cubana Kati Hernández animará el festejo.

Dónde: The Granada. 17 So First St., Alhambra, CA 91801

Adm.: $20 - $25

Inf.: 626.284.7262 / thegranadala.com / curuye@yahoo.com

MÚSICA DESDE ECUADOR

Cuándo: 5 de octubre, 5 p.m.

De qué se trata: En homenaje a la independencia de Guayaquil llegarán a Los Ángeles los artistas Noé Morales, “El señor ingratitud”; Judy Olvera, ‘La Morena k canta’; Cecilio Alba, el ‘Rokoler Mayor’ y Luis Enrique Alvear.

Dónde: Pasadena Senior Center. 85 E Holly St, Pasadena, CA, 91103

Adm.: $45

Inf.: 1.800.668.8080

DOMINGO CLÁSICO CON DUDAMEL

Cuándo: 6 de octubre, 2 p.m.

De qué se trata: En esta oportunidad el venezolano Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigirá Gershwin, concierto en Fa, y el Copland en el intermission.

Dónde: Walt Disney Concert Hall (LA Phil). 111 S Grand Ave, Los Ángeles, CA 90012

Adm.: $72 - $222

Inf.: 323.850.2000

Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles. (Bebeto Matthews, Associated Press)

HISTORIA: CALIFORNIA HISPANO

Cuándo: 7 de octubre, 7 – 8:15 p.m.

De qué se trata: En esta presentación multimedia, la Dra. Gloria Arjona explorará la historia del California español y mexicano a través de historias, fotografías y canciones

Dónde: East Los Angeles Library. 4837 E 3rd St., Los Ángeles, CA 90022

Adm.: Gratuita

Inf.: 323.264.0155

TEATRO: HISTORIA LATINA

Cuándo: 1 p.m., 2 p.m. 6:30 y 8 p.m. (Según la fecha). Hasta el 20 de octubre.

De qué se trata: El actor John Leguizamo protagoniza la obra teatral ‘Latin History for Morons’, una historia en la que un padre se topa con lo imaginable cuando intenta enseñarle Historia Latinoamericana a su joven hijo.

Dónde: Ahmanson Theatre. 135 N Grand Ave., Los Ángeles, CA 90012

Adm.: Desde $91

Inf.: 213.628.2772 / https://bit.ly/2lQDmP9

La catrina, uno de los emblemas del Día de los Muertos. (BBC Mundo)

POR LOS MUERTOS

Cuándo: Miércoles a domingos, 11 a.m. – 5 p.m.. Hasta el 10 de noviembre.

De qué se trata: Una noche dedicada a educar a los asistentes sobre el tradicional Día de los Muertos. Podrás participar haciendo tú mismo calaveras y ofrendas. También podrás disfrutar de una exhibición en vivo.

Dónde: MOLAA. 628 Alamitos Ave., Long Beach, CA 90802

Adm.: $10. Estudiantes y adulto mayo $7

Inf.: 562.437.1689 / https://molaa.org/events/dia-de-los-muertos-educator-night-2019