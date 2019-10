De variados e intensos colores se tiñe la imagen de los Latin Grammy en su edición 20

View this post on Instagram

La Academia Latina de la Grabación anuncia que Alberto Lago es el artista oficial de la 20a Entrega Anual del #LatinGRAMMY… [link en bio] The Latin Recording Academy names Alberto Lago official artist for the 20th Annual Latin GRAMMY Awards… [link in bio] A Academia Latina da Gravação anuncia Alberto Lago como o artista oficial da 20a Entrega Anual do Latin GRAMMY… [link na bio]