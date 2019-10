Carmen Boullosa regresa a LéaLA para atender la problemática de la frontera

Llegó a la ciudad de Nueva York, donde sigue viviendo, el 10 de septiembre del 2001, es decir, un día antes de los atentados terroristas que marcaron la historia de este país, y asegura ante nosotros que esa circunstancia tuvo que ver de algún modo con su decisión de quedarse por aquí, porque la anexó a la ciudad de los rascacielos sin arrebatarla por ello de México.

Y es que estamos hablando de Carmen Boullosa, la celebrada autora capitalina que nunca ha perdido de vista a su país de origen y que viaja constantemente a él por motivos laborales, aunque la entrevista que nos concedió recientemente se debía a su participación de este fin de semana en la nueva edición de LéaLa, festival literario que se desarrolla desde hoy hasta el domingo en LA Plaza de Cultura y Artes, al lado de la Placita Olvera.

“Asistí varias veces al mismo evento cuando era todavía una feria, y me parece muy importante que se esté retomando esto, porque la relación de los Estados Unidos con la alta cultura mexicana es prácticamente ciega, a diferencia de la enorme visibilidad que tienen los autores norteamericanos en México”, nos dijo la escritora. “Es incluso más importante en los tiempos de [Donald] Trump, porque los que nos presentaremos somos intelectuales, escritores de primera línea, mexicanos y humanos”.

Boullosa participará en dos paneles. El primero, que se llevará a cabo este sábado a las 10 a.m. y la tendrá al lado de Margarita de Orellana y Rodrigo Blanco, se titula “La frontera como personaje”, y tiene sentido en vista de que nuestra entrevistada ha tratado extensamente el tema en sus obras, como sucedió recientemente en la novela “Texas” (2012) y en el ensayo “Narco Historia” (2015), que escribió a cuatro manos con su esposo Mike Wallace, un reconocido historiador neoyorquino.

“Hablaré de lo atractiva y lo trágica que es la frontera desde que fue trazada como se encuentra ahora, es decir, una situación que se reflejaba en ‘Texas’, donde se mostraba a una familia a la que le robaban sus tierras”, retomó la autora. “La frontera es un elemento esencial para entender lo que es la relación entre estos dos países; su naturaleza se ha impregnado en la actualidad hasta América Central e incluso más allá, marcada lamentablemente por una impronta de violencia”.

“Eso nos lleva justamente al ensayo que mencionas, donde se habla del tráfico desbocado de armas de alto poder y del mundo psicológicamente perturbado del negocio de las drogas”, prosiguió. “Estados Unidos las demanda y las prohíbe al mismo tiempo, y con la colaboración de gobiernos de México, ha creado esta situación de guerra que ha lastimado tan bárbaramente a la población mexicana”.

Entre muchos géneros

El segundo panel en el que participará -el domingo al mediodía, esta vez al lado de Alberto Chimal y Francisco Hinojosa-, se llama “El cuento, la poesía y sus fronteras”, lo que tiene igualmente sentido en vista de que ella misma es novelista, cuentista, poeta y dramaturga.

“He hecho de todo porque ya estoy vieja”, nos dijo nuestra interlocutora antes de soltar una risa. “Amo leer y escribir; es una manera de vida. En este caso, las fronteras de las que hablaremos son buenas, porque se retroalimentan de la mejor forma”.

“Basta con revisar el ‘Moby Dick’ de [Herman] Melville, El Quijote de [Miguel de] Cervantes o el ‘Pedro Páramo’ de [Juan] Rulfo para darse cuenta de que son novelas que tienen una fuerza poética enorme, porque la poesía se caracteriza por usar la palabra como se usa la música, es decir, para despertar sentimientos”, detalló.

Pese a que es conocida mayormente como novelista, Boullosa empezó su carrera como poeta y fue muy reconocida en esas lides. “Nunca he dejado de publicar poesía; a veces soy poeta y a veces soy novelista”, afirmó. “En realidad, soy el libro que estoy haciendo, porque empiezo [el texto] sin saber qué forma va a terminar teniendo”.

Nuevas corrientes

De hecho, su obra más reciente es un poema que acaba de recibir el Premio Casa América de Poesía y que fue presentada originalmente con el título de “El Tierro, la Caos, la Espeja”, lo que insinúa la posibilidad de que busque incluirse en la controvertida discusión actual sobre el lenguaje inclusivo.

“Le voy a cambiar el nombre, porque la intención no era esa, sino aludir por ejemplo a que se pensaba normalmente en la Tierra como algo que generaba vida y por lo tanto maternal, pero que se ha convertido ahora en algo cruel debido a la inconciencia humana”, declaró la escritora. “No buscaba ser una declaratoria”.

De todos modos, Boullosa, que se siente orgullosa de recordar que su abuela repitió varias veces que sus nietas “no habían nacido para trapear pisos, sino para ser dueñas de sus propias vidas”, y cuya progenitora era la única madre con estudios universitarios mientras ella asistía a la escuela primaria, siente afinidad por los movimientos de reivindicación femenina que se encuentran ahora en marcha.

“Me parece fantástico que exista esta nueva especie de feminismo, que es muy filoso y que quiere entrar a los ámbitos privados y cuestionar condiciones que nunca eran motivo de cuestionamiento para las generaciones anteriores”, precisó. “Es algo que me apasiona y que hay que estar revisando y sometiendo a juicio”.

“Mi nieta y mi nieto vivirán en un mundo en el que se habrá combatido la masculinidad tóxica y la feminidad tóxica, en el que habrá una nueva forma de ser hombre y de ser mujer”, agregó. “Pero lamentablemente, vivirán también en un mundo que habrá sido sometido a los saqueos humanos”.

La autora mexicana forma parte de dos paneles este fin de semana. (Cortesía FIL Guadalajara/ Pedro Andres)

En ese sentido, Boullosa no siente simpatía ni por Trump, ni por Andrés Manuel López Obrador. “Lo primero que hizo [AMLO] fue anunciar que va a hacer más refinerías y que le interesa el tema del petróleo; ¿en qué mundo vive?”, exclamó. “Y el [presidente] de aquí es un irresponsable de arriba a abajo, por no decir otras cosas que también se merece”.

“La prudencia aconseja esperar ‘tantito’, pero la cabeza dice que hay que preocuparse, porque al igual que Trump, [López Obrador] menciona ‘fake news’ todo el tiempo”, dijo. “No sé qué le va a pasar a la izquierda en México, y no creo realmente que él sea de izquierda, porque no ha cambiado en nada el sistema fiscal que favorece al gran capital, ni veo que esté mejorando la calidad de la educación, sin la cual no se puede avanzar”.