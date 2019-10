Alejandro Fernández es todo un ‘Caballero’

‘El Potrillo’ estrenó su más reciente sencillo, “Caballero”, el cual fue escrito por José Luis Roma, del dueto Río Roma, y gracias a este, anuncia que por ahora se quedará con temas de corte ranchero.

“Siento que ya di el tiempo para poder cantar las baladas o el pop; pero no estoy diciendo que no lo haga [nunca más], porque a lo mejor estoy considerando hacer algunas colaboraciones o cantar alguna canción que me llegue, que valga la pena, para estar vigente también en las estaciones de pop”, nos dijo el reconocido intérprete durante una reciente entrevista en la ciudad de Los Ángeles.

“Pienso que la música pop tiene un periodo de caducidad y la música mexicana no; la música mexicana te da ese poder de seguir cantando”, agregó. “Ve a mi padre, que tiene 80 años y sigue haciendo música mexicana”.

Para él, “‘Caballero’ es una canción muy buena del compositor José Luis Roma, del dueto Rio Roma; ellos se dedican a la música pop, pero hacen un pop muy mexicano y les encanta la música vernácula, la música con mariachi”.

“Él me dijo, ‘por favor, Alejandro, quiero que escuches esta canción, te lo juro que te va a encantar; quiero que me des cinco minutos, te la quiero cantar en persona para que la escuches’, y nos juntamos en Guadalajara, en mi oficina. Llegó, sacó la guitarra y tocó, y le dije: ‘Sabes qué, cerrado, hermano, ni la promuevas, eso ya está; es más, creo que va a ser el sencillo y creo que así se va a llamar el disco”.

“Caballero” narra la historia de un hombre enamorado de una mujer que está comprometida con otro hombre y que por lo mismo decide vivir su amor en secreto antes de declararle lo que siente.

¿Te ha pasado en la vida real, como en el tema, que te gusta una mujer, pero la ves ocupada y te guardas ese sentimiento?

Siempre con muchísimo respeto, pero pues igual puedo aplicar lo de la canción; se lo digo, pero mejor no le digo nada…

¿Y te ha pasado que una chica te ha querido ligar, pero tú estás ocupado y de todos modos te lo dice?

No sé, eso no me acuerdo si ha pasado. Los caballeros no tenemos memoria [risas].

El hecho de que tu próximo disco sea con temas con mariachi tiene que tener contento a tu papá.

Claro, está feliz; he estado en comunicación con él y sabe que estoy grabando el disco. No lo ha escuchado todavía, porque no he terminado de grabarlo; me faltan como unas seis canciones. Pero ya terminados los días de promoción, me voy a dedicar a terminarlo, y ya terminando de grabarlo, me regreso a Guadalajara y se lo voy a enseñar completito para que lo escuche.

En el disco, que aún no tiene título y sale a la venta el próximo año, incluyes a compositores jóvenes como Christian Nodal, José Luis Roma, El Chico Elizalde y Joss Favela, entre otros.

No fue la intención [escoger solo compositores jóvenes], pero se alineó todo. Hicimos la convocatoria; hubo una selección bastante larga, quizás la más grande que hemos hecho. Escuchamos cerca de 400 canciones; sin duda alguna, nos llegaron los mejores compositores y tenemos las mejores canciones de regional mexicano.

Con el disco, también viene una gira mundial para el próximo año.

Vamos hacer una gira súper importante: todo Iberoamérica más los países que se puedan explorar y abrir. Lo vamos a tratar de hacer, pero vamos a hacer la gira más grande que voy a tener hasta ahorita en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y España con esta nueva producción.

Recientemente fuiste reconocido en Washington dentro de los premios a la Herencia Hispana junto a Eugenio Derbez, Los Tigres del Norte y Saúl “Canelo” Álvarez.

Este premio para mí es muy importante, sobre todo por el momento que los latinos estamos pasando en Estados Unidos. Lo agradezco mucho y lo comparto con todos ustedes.

¿Qué sientes ante el lanzamiento como cantante de tu hijo Alex?

Me da mucho orgullo que se haya dedicado al género ranchero, sobre todo siendo tan joven, porque se hubiera podido dedicar perfectamente al pop o a otra cosa. Me da mucho gusto además porque es en beneficio del género y de la música mexicana. Le está yendo muy bien.

¿Qué consejo le das?

El único consejo que le doy es que la carrera no es nada fácil; va a haber muchos tropezones, se va a caer. El chiste es aprender de cualquier error para levantarte, que no te asuste nada y poder brincar el obstáculo más fácilmente.

Le diría que tome la carrera con mucho respeto, que no lo vea como si fuera algo que se tenga que hacer a fuerza, porque es de la forma que yo lo vea; no la veo como una obligación, sino como un hobby que me dio la vida y que disfruto al mil por ciento cuando estoy arriba del escenario. No lo veo como trabajo, sino como un verdadero placer.