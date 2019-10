Comentario: lo que funciona, lo que falta y lo que hay que arreglar en Disney’s Galaxy’s Edge

A fines de mayo, unos 10 días antes de que Disneyland abriera Star Wars: Galaxy’s Edge, reservé un fin de semana cerca del resort creyendo que sería más listo que todos y encontraría un parque casi vacío antes de que la ola de visitantes esperara visitar los nuevos 14 acres de terreno.

En cambio, encontré multitudes que causan claustrofobia inundando los caminos de Disneyland y Disney California Adventure, y esperaba que las atracciones que atraen personas como Piratas del Caribe superaran los 60 minutos.

En retrospectiva, debería haber esperado hasta que Disney abriera Galaxy’s Edge para que las multitudes se evaporaran. Poco sabía que después de su apertura del 31 de mayo, los parques serían una zona muerta, con cada atracción como un paseo y los pasillos maravillosamente desnudos.

Las imágenes de un Disneyland vacío inundaron las redes sociales, dando forma a la percepción pública durante el verano. Los titulares sobre las escasas multitudes aparecieron, algunos incluso usando la palabra “flop” para describir la expansión de tierra más grande en la historia del parque temático histórico, también su más avanzada tecnológicamente e impulsada en la historia. Luego vino el ejecutivo arrastrando los pies dentro del departamento de parques y resorts de Disney, con especulaciones de que las personas estaban perdiendo sus trabajos por el desempeño de Galaxy’s Edge. Los líderes de Disney inmediatamente rechazaron tal argumento y calificaron a Galaxy’s Edge de “exitosa”.

Pero la percepción de que hay un problema, o, más bien, una demanda inferior a la esperada para Galaxy’s Edge, ha sido impulsada por el mismo CEO de Disney, Bob Iger, tanto como lo ha sido para cualquier tipo de medios. Disney informó en agosto una disminución del 3% en la asistencia a sus parques temáticos nacionales, a pesar de la apertura de su complejo más popular desde el lanzamiento de Cars Land en 2012.

Entre las razones citadas por Iger se encontraban los temores de hacinamiento y un aumento de los precios en los parques de Disneyland y los hoteles circundantes.

“Todos esos factores contribuyeron a que la asistencia fuera inferior a lo que hubiéramos esperado”, dijo Iger.

La atracción Millennium Falcon: Smugglers Run esta inspirada en la trama de la saga. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Diseño evolucionario

Los parques temáticos, por supuesto, son una forma de arte viva y respirable, una que evoluciona a diario, semanal y mensualmente y está sujeta a modificaciones, adiciones o restas constantes basadas en el comportamiento de los visitantes. El Disney California Adventure de hoy es un parque completamente diferente al Disney California Adventure que se inauguró en 2001. Y, por lo tanto, cuatro meses después de ser posiblemente la adición más ambiciosa a Disneyland, un parque que sigue siendo no solo un escultor sino una piedra angular del arte pop estadounidense, es indispensable preguntarse qué funciona, qué falta y qué se prometió en exceso cuando se trató de Galaxy’s Edge.

Primero, eliminémoslo: Galaxy’s Edge no está terminado.

Un reciente especial de dos horas en Freeform dedicó gran parte de su tiempo al viaje en desarrollo “Rise of the Resistance”, y los primeros indicios indicaron que la atracción sin huellas, que se abrirá en Florida el 5 de diciembre y el próximo mes en Anaheim, debería ser muestra del placer de la multitud que necesita la tierra: un emocionante escape de más de 15 minutos en una gigantesca nave espacial. Por supuesto, es justo preguntarse, para empezar, si Disney debería haber esperado hasta que se completó Rise of the Resistance antes de abrir el terreno. (Para evitar una narrativa incómoda de relaciones públicas, la respuesta, en retrospectiva, es sí).

Rey lidera un grupo de invitados para repeler a los Stormtroopers en Star Wars: Galaxy’s Edge. (Todd Martens / Los Angeles Times)

Disney también asumió riesgos de diseño con Galaxy’s Edge, una tierra que se aleja del entretenimiento pasivo de parques temáticos y tiene como objetivo poner a los visitantes dentro de una narrativa en evolución. Cuando se abrió la tierra, escribí que el mayor logro de Galaxy’s Edge es que se siente como un lugar real. Eso es verdad. He pasado hasta ocho horas únicamente en Galaxy’s Edge y me gusta la sensación de ser un turista explorando el mercado y los puestos de la tierra, donde una tienda de regalos se disfraza ingeniosamente como una bulliciosa vía pública.

Pero las opciones de diseño que ubican a Galaxy’s Edge específicamente entre “The Last Jedi” de 2017 y “The Rise of Skywalker” de este año también lo obstaculizan. El único viaje abierto de la tierra, Millennium Falcon: Smugglers Run, es una maravilla técnica que brinda a los jugadores el control de la nave que se hizo famosa por el Han Solo de Harrison Ford y heredado por el personaje Rey de Daisy Ridley, solo que no están involucrados. Una vez que superamos la emoción de controlar la nave, nos damos cuenta de que la historia elaborada del viaje es esencialmente un recado, en última instancia, eclipsado por la cola elaborada del viaje.

Smugglers Run en este momento se siente menos como una atracción de Disney y más como una pieza de infraestructura construida principalmente para encajar en una narrativa más amplia dirigida por Lucasfilm. Es una ingeniería más que una hazaña emocional.

Si Galaxy’s Edge realmente quiere que los invitados se “inclinen” y asuman un papel activo, como Walt Disney Imagineering sigue diciéndonos que los asistentes a los parques temáticos de hoy no suelen hacer, es probable que algunas cosas tengan que cambiar más pronto que tarde.

Dentro de la cantina de Oga en Star Wars: Galaxy’s Edge. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Defecto del personaje

Para empezar, Disney tendrá que admitir el fracaso en la encarnación actual de uno de los conceptos centrales de la tierra: la idea de que cada miembro del personal o miembro del reparto, en el lenguaje del parque, es capaz de ser un actor que puede improvisar y vender invitados en la idea que el planeta ficticio de Batuu es un lugar real.

“Me gusta decir que tenemos más personajes en esta tierra que en cualquier otra tierra que hayamos hecho porque cada uno de los miembros de nuestro elenco tiene una historia de fondo”, dijo el jefe de parques Bob Chapek en una entrevista reciente..

Pero me propuse pedirle al elenco su historia de fondo en cada una de mis más de dos docenas de visitas a Galaxy’s Edge, y con demasiada frecuencia la respuesta que recibo es de terror. Ahora, de repente, soy el invitado que quiere hablar sobre la historia de “La Guerra de las Galaxias” en un mercado abarrotado de gente que quiere comprar peluches.

Las pocas interacciones que he visto con los actores adecuados en Galaxy’s Edge han sido, para emplear una palabra de Disney demasiado usada, (magic) mágica. Llegué a llorar un sábado por la noche cuando vi a una Rey estelar liderando un grupo de invitados en una misión para librar a Black Spire Outpost de Stormtroopers en el corazón de Batuu. Se agachó sigilosamente y se escondió detrás de las barreras mientras su equipo cada vez mayor de reclutas sensibles a la Fuerza, todos extraños solo unos segundos antes, estaban listos para repeler el mal. Ver a una docena de personas citar a Rey al unísono, y luego observar a los Stormtroopers darse la vuelta y abandonar el área, fue el tipo de juego que solo puede suceder en un gran set como Disneyland. Me encantó, quiero más y nunca lo he vuelto a ver.

Disney debe saber que estos son momentos que crean fanáticos de los parques temáticos de por vida. Me recordó a mis visitas cuando era niño al último gran Adventurer’s Club en Florida, el antiguo bar en la zona de clubes nocturnos de Walt Disney World que estaba lleno de actores y titiriteros y avivó mi interés no solo en la imaginación de las artes sino también la emoción de los viajes mundiales. Se estima que alrededor de diecinueve millones de personas van a Disneylandia cada año, y apuesto a que la razón por la que la mayoría sigue regresando es por una conexión personal que ocurrió durante una de sus visitas. Las escenas rebeldes con Rey deberían ser ocurrencias casi regulares, no rarezas.

Es cierto que estos son elementos que no pueden repararse fácilmente sin contratar actores costosos. En el evento de prensa de la noche de apertura, la tierra se sintió activada de una manera que no lo hizo en visitas posteriores; incluso se jactó de un impresionante espectáculo de efectos especiales que tenía al espía rebelde Vi Moradi y al favorito de los fanáticos Chewbacca defendiéndose de las tropas de la Primera Orden. Con una coreografía digna de gimnasia, fuego de bláster inesperado y pirotecnia ligera, este espectáculo no solo estaba listo para el horario estelar, sino que también hizo un mejor trabajo al vender la tierra como un lugar de conflicto entre la buena resistencia y la primera orden del mal que cualquier cosa que exista actualmente en Galaxy’s Edge.

Habiendo tenido el privilegio de verlo, puedo informar que la tierra se siente vacía sin ella, especialmente porque los ejecutivos de Imagineering estaban tan ansiosos por señalar las numerosas etapas no tan ocultas que salpican Galaxy’s Edge y en gran medida se quedan al descubierto, excepto por un ocasional Stormtrooper patrulla. En cambio, la tierra se siente como un tablero de juego elaborado al que le faltan piezas claves.

No puedo evitar pensar que una de las razones por las que los que visitaron Galaxy’s Edge durante su primer mes, cuando el parque utilizó un sistema de reservas completamente reservado para mantener a las multitudes manejables, no se apresuraron a regresar es la brecha entre lo que se vendió a los visitantes y lo que en realidad es.

No hay, por ejemplo, un restaurante para sentarse. Es fácil juzgar la omisión sin tener acceso a los presupuestos y finanzas de Disney. Pero el hecho de que una cantina siga siendo la atracción más solicitada de Galaxy’s Edge muestra que eliminar el prometido “club de la cena” fue un grave descuido.

Tiene sentido que la cantina sea tan popular. El bar del vecindario está lleno de maravillas de otro mundo que cualquiera que haya visto la película de 1977 “A New Hope” quiere visitar, un refugio mayormente seguro para bichos raros y marginados.

Pero incluso la cantina, tan animada como es, no ha cumplido con su facturación. Disney estaba ansioso antes de que Galaxy’s Edge se abriera para hablar sobre los elementos interactivos de la tierra, para notar que el elenco podría acceder a lo bien que alguien piloteó o no el Halcón Milenario en el simulador de la tierra. Crash, y un cazarrecompensas podría tocarte el hombro e incluso regañarte mientras estás en la cantina, dijo Disney más de una vez. Solo que no hay cazarrecompensas que pueblan Black Spire Outpost, y tener éxito o fracasar en el viaje Millennium Falcon: Smugglers Run no tiene consecuencias reales aparte de depositar algunos créditos imaginarios en la aplicación móvil Play Disney Parks, créditos que actualmente no tienen valor en la tierra .

La elaborada cola de Millennium Falcon: Smugglers Run es un juego encantador. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Se puede decir que estos son nitpicks y no estaría en desacuerdo. Pero la promesa incumplida incluso ha influido en mis decisiones de compra en las tiendas de regalos. Me encantan, por ejemplo, las tallas de madera hechas a mano en el mercado tanto que estoy ansioso por comprar un porg de madera o un gato loth, solo que no hay tallador de madera en el trabajo como lo hay en Animal Kingdom en Florida. Lo que se necesita son residentes de Batuu para darle a la tierra la vida que Imagineers había creado para albergar.

Antes de la apertura de Galaxy’s Edge, me preguntaba si la tierra era demasiado ambiciosa para el visitante habitual del parque temático: ¿los turistas que intentan aprovechar al máximo sus días de Disney estarán ansiosos por jugar juegos de rol o apoyarse en los aspectos participativos de Galaxy’s Edge? (Creo que lo harán). Ahora me pregunto si Galaxy’s Edge es demasiado ambicioso para Walt Disney Co.

A Disney le gusta decir que todo lo que hace la compañía comienza con una historia. Sin embargo, el viaje actual en la tierra puede ser un lugar donde hay, ¿me atrevo a decirlo? - Demasiada historia.

Millennium Falcon: Smugglers Run parece violar lo que durante mucho tiempo ha sido un principio fundamental de Walt Disney Imagineering. Construido alrededor de una exposición algo complicada, el viaje no funciona solo con imágenes. Es una hazaña maravillosa de tecnología interactiva, y considero que es imprescindible si no lo ha hecho, pero soy el público principal para una nueva atracción de Disney y una temática de “Star Wars”, solo que rara vez lo hago. Este verano he ido a Radiator Springs Racers en Cars Land significativamente más que Smugglers Run. Además, Smugglers Run es un videojuego. Me encantan los juegos de video.

Pero esta es la razón por la que el viaje me habla menos que otras atracciones: es una trama en lugar de una experiencia.

Debido a la terquedad de que la tierra debe funcionar dentro de la línea de tiempo de las películas actuales, tiene que dar una vuelta para explicar por qué los invitados vuelan el Halcón Milenario. Chewbacca, según cuenta la historia, prestó la nave a un contrabandista llamado Hondo Onaka a cambio de algunos suministros para la resistencia. Hondo necesita pilotos y, por lo tanto, los invitados irán a robarle una caja de carga llamada coaxium (no se preocupe, nadie sabe realmente qué es). Cuando quieres estar en una pelea de perros con TIE-Fighters y aplaudir junto a Chewbacca, estás robando algo para Hondo y escuchas a Chewbacca regañarnos por arruinar su nave.

Construir un sable de luz es una experiencia costosa pero emocional. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Tal historia de fondo no era necesaria. Estamos volando el Halcón Milenario porque estamos en Disneyland y estamos en Disneyland para volar el Halcón Milenario. La historia no necesita ser mucho más profunda: vea, por ejemplo, Flight of Passage en Animal Kingdom’s Pandora, un viaje que se trata principalmente de la armonía de una criatura mística en la naturaleza. Cuando agregas trama a una atracción de parque temático, a menudo lo haces a expensas del corazón, y Millennium Falcon: Smugglers Run se siente creado por personas que escriben guiones, aquellos que creen en “Star Wars”, particularmente la historia de “Star Wars”, “es muy importante, cuando en realidad es la capacidad de la franquicia de fantasía inspirar maravillas infantiles”.

Aquí hay una instancia en la que Imagineering podría beneficiarse de menos aportes de Lucasfilm. Smugglers Run es un error, ya que les da a los invitados menos espacio para imaginar su propio papel y, en cambio, los pone en apuros.

Entonces, el viaje es divertido, sí, pero carece de una sensación de asombro. Y para estar seguro, me he sentido asombrado, en numerosas ocasiones, por Galaxy’s Edge.

Sentí asombro cuando construí un sable de luz, un esfuerzo de $200 que ocurre en un edificio disfrazado de escondite secreto. Sin estropear demasiado la experiencia de la fabricación del sable de luz, simplemente diré que en un momento escuchamos la voz de Yoda y el puntaje de John Williams asociado con el personaje. Incluso aquellos con conocimiento superficial de “Star Wars” pueden reconocer y sonreír ante esa voz, un sonido desgarbado y humorístico que transmite misterio, sorpresa, maravilla, aventura y esperanza, todos los temas que asociamos con “Star Wars”.

En resumen, temas que todo el coaxium robado en el mundo no puede replicar.