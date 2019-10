Reik cruza más fronteras y su futuro es nada ‘indeciso’ sino muy claro y preciso

En medio del clima de dolor y homenaje que se vivió este miércoles en la despedida del “Príncipe de la Canción” José José, el líder vocal de la agrupación Reik, Jesús Alberto Navarro, dijo en su visita a Los Ángeles sentirse conmovido por todas las muestras de cariño que el pueblo mexicano le ofreció a esta estrella de la música latinoamericana fallecida el pasado 28 de septiembre en Florida.

“Y lo despedidos con muchísimo cariño, por su música, por su legado, por lo que significa y por lo que construyó en la música mexicana. Lo despido con toda la admiración del mundo y espero que la vida y el público nos permita crear un legado de ese tamaño algún día”, comentó a Los Angeles Times en español el cantante originario de Mexicali, ciudad fronteriza de México, quien desde niño creció escuchando temas de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, El Recodo y por supuesto del ídolo José José, gracias a los gustos musicales de sus padres, como buenos mexicanos.

Jesús Alberto Navarro, líder de la banda Reik. (Cortesía Sony)

El sueño de lograr un legado como el del intérprete de “El Triste” y “La Nave del Olvido”, dos de sus canciones favoritas del fallecido cantante, para Jesús no es para nada ambicioso, pues con 19 años de carrera musical y sólidos pasos en la industria, hoy en día el joven mexicano es reconocido como dueño de una de las mejores voces del mercado latino y el éxito de la banda Reik lo comparte junto a Julio Ramirez y Gilberto “Bibi” Marín, quienes poco a poco han ido trascendiendo con su propuesta musical desde el 2003 cuando el productor Abelardo Vásquez Ramos reunió a Jesús y a Julio para grabar unos “demos” que al final fueron bien recibidos por la audiencia. Y con temas como “Yo quisiera” y “Noviembre sin ti”, que se convirtieron en grandes hits, Reik comenzó a saborear las mieles del éxito.

Un año más tarde, “Bibi” se subió al barco y estando juntos navegaron hacia las puertas de Sony que se le abrieron para grabar un álbum homónimo con temas pop y baladas cortavenas que penetraron los corazones enamorados.

Luego llegó la grabación de uno en vivo desde el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México al lado de Sin Bandera, Kalimba y Natalia Lafourcade. Con un futuro muy prometedor y las ganas de seguir conquistando almas, fue cuando llegaron sus álbumes “Secuencia” y “Un día más”, con el que Reik ganó un Latin Grammy, además de “Peligro” y “Des/Amor” con los cuales lograron consolidarse como una de las agrupaciones pop más exitosas del momento.

Anuncio

Nuevos mares

Sin embargo, con el giro que comenzó a darse en la industria y el auge que ya estaba tomando el género urbano en el mercado latino, Reik aceptó una invitación del boricua Wisin en el 2018 cuando estaban en Miami para grabar el tema “Me niego” y sin poder negarse y mucho menos darse cuenta, en ese momento Reik se estaba reinventando musicalemente . Más tarde Ozuna también se sumó a la invitación de su compatriota Wisin y el resto es historia, pues Reik ganó el premio a la canción pop latina del año en los Premios Billboard de la Música Latina 2019 con este tema que además hoy tiene más de 860 milones de visitas en Youtube en apenas un año.

“Eso ha sido algo paulatino, pues es el resultado de muchos años de trabajo, no es que vinimos y nos montamos una canción, hemos venido trabajando duro y conociendo productores, autores y tratando de involucrarnos en el mundo de esta música que ha ido creciendo. Nosotros no crecimos escuchando música urbana, la fuimos descubriendo con el tiempo y nos topamos con un mundo de artistas abiertos y con ganas de colaborar que no era lo que habíamos visto anteriormente”, comentó Jesús, quien además confesó que al principio la banda lo tomó con algo de excepticismo.

“Pero al conocerlos fuimos conociendo el proceso y fuimos adaptándonos a maneras diferentes de producir, de cantar, de escribir, de absolutamente todo”, agregó Jesús Alberto.

Sobre el controvertido tema de que en la edición de los Latin Grammy de este año, algunos exponentes del género urbano se han quejado de que el reggaetón no ha sido considerado como “debería” en las nominaciones y los comentarios de Juanes de que quizás la Academia no entiende la manera de trabajar de ellos o que ellos no se han acercado a la Academia para aprender del proceso de las votaciones, Jesús Alberto, líder la banda Reik, ganadores de un Latin Grammy, esto es lo que dijo. “En mi caso no sé cual sea la diferencia, evidentemente Juanes tiene una relación muy estrecha con la Academia, nosotros no tenemos tanto, así que no te podría decir cómo te lo diría Juanes que desde la primera ceremonia estuvo involucrado, no sé cuales son los lineamientos que la Academia tenga para elegir a los nominados”.

Anuncio

Sin conocimiento de causa en las decisiones de la Academia, hoy Reik con su identidad propio, igual está sobre la cresta de la ola urbana con varias colaboraciones que han sido exitosas y no todas han resultado ser invitaciones del género urbano hacia ellos, todas han sido oportunidades diferentes que las banda la ha sabido aprovechar y gracias a su estilo han conquistado mercado que ni ellos se imaginaron, a terrenos que hoy los buscan para darle el toque que solamente el color de la voz de Jesús Alberto tiene y el talento de Julio y Bibi le pueden imprimir.

En el caso del tema “Amigos con derecho”, la invitación vino de ellos hacia el colombiano Maluma y no fue al revés como algunos piensan. “Esa canción la escribió Julio con un grupo de gente con la que escribe normalmente y cuando nos la enseñó, todos pensamos que estaría increíble hacerla con Maluma y encontramos la manera de contactarlo, se la enviamos, no dijo que sí y así fue”, recordó sobre este tema, cuyo video fue grabado en Las Vegas y que hoy tiene más de 300 milones de vistas en Youtube.

Además de Wisin y Maluma, durante los últimos dos años, el trío ha trabajado también al lado de Super Junior, Nicky Jam, Sebastián Yatra y Cristian Castro, entre otros.

Su nuevo álbum que se titula “Ahora’ (2019) contiene precisamente los temas “Me niego” y “Amigos con derecho” que segurante este jueves 10 de octubre pondrán a vibrar a las más de 5 mil almas que caben en el legendario Greek Theatre de Los Ángeles, California, lugar donde por primera vez Reik se estará presentando. “Las últimas dos presentaciones que hicimos en Los Ángeles fueron en el Dolby Theater que también tiene un valor histótico, pero el Greek es considerablmente más grande y diferente completamente porque es exterior y demás porque yo particularmente viví en Los Angeles un par de años y yo fui un monton de concierto en el Greek Theater y me encanta el escenario del lugar. Y estoy muy emocionado de que la gente venga a vernos y venga a cantar y bailar”, expresó Jesús con emoción.

Su tour llamado ‘En cambio’ lo califican como una experiencia que promete ser distinta a las anteriores presentaciones del trío. “Siempre hemos tratado que se refleje el lugar donde está la banda y si bien hemos crecido de forma estable, creo que nunca habíamos dado un brinco como el que hemos dado y pues el show de ahora lo refleja y estamos emocionadísimos de compartirlo”, expresó el vocalista de temas como “Me duele amarte”, “Inolvidable”, “Voy a estar” y “Ya me enteré”, entre otros.

Con el tamaño de su éxito, los escenario también van creciendo y de seguro llegará el día en el que logren llenar el Staples Center de esta ciudad. “Por supuesto, pero eso no lo decidimos tanto nosotros como el público, pero la idea es hacerlo simpre lo más que se pueda y llegar cada vez a más oídos y para eso hemos trabajado siempre”, dijo con seguridad.

La banda que ha actuado en importantes plazas de México, Estados Unidos, España y América Latina, ahora está lanzando “Indeciso”, una colaboración junto a J Balvin y Lalo Ebratt que estؘá ubicado en el listado top 40 de Hot Latin Song de Billboard y es uno de los videos más vistos en Colombia, Perú, Chile, España y Uruguay, además de estar entre los top 100 de los charts de Spotify en 17 países y en los charts de Apple Music en 91 países donde en muchos de ellos no se hala español, logrando también 45 millones de vistas en Youtube. “Esta canción la tenían lista y la iban a grabar ellos dos y de pronto no se a quién de los dos se le ocurrió que estaría ‘cool’ incluirnos en el track, no hablaron y lo hicimos, porque una de las caracteristicas de trabajar con el género urbano es estar abiertos a estas propuestas”, recordó.

Precisamente y en paralelo a este tema de las colaboraciones, Jesús Navarro dijo que le satisfice mucho que hoy en día ya no es necesario tener que hablar inglés para que los temas sean escuchados en países de todo el mundo porque la música de reik suena con fuerza en China, Filipinas, Abu Dhabi e innumerables plazas de Asia.

“Me siento increíble, imaginate que orgullo. Y deja tú… nosotros somos fronterizos entonces es tan natural hablar inglés como hablar español, a mi me ha nacido la vena patriotica desde que me fui a vivir fuera de México. Es lindo pensar de que no se necesita hablar otro idioma para ser un artista mundial y habemos varios que somos prueba de eso ya y también sobre todo, creo yo, es el lugar que se le da al artista latino en la escena mundial. Antes se usaba que el más famoso de los latinos le tiraban un hueso los anglos, pero ahora los anglos nos están buscando a nosotros. Y e cante en inglés o se cante en español solamente el hecho de ser latino no te pongan en una categoría inferior, por decirlo de alguna manera, tus numeros tienen el alcance de estar con una Taylor Swift, hoy te comparan con ella, antes era ‘no, lo que pasa es que él es latino’”, sentenció.

Jesؚús comentó finalmente que este fenómeno ha hecho que les llegue a ellos propuestas para grabar con otros artistas del mercado anglo. “Es que hoy ya son posibilidades, no estamos hablando de sueños goajiros, no vamos a decir nombres porque queremos que varias de esas cosas sucedan, mas bien dame unos meses y te platico cuando ya sean realidades”, concluyó el artista de 33 años de edad.