Estas mujeres pelean por el amor de José José

Sólo Dios sabe cuanto los amo y lo mucho que anhelo su felicidad, día a día están en mis oraciones; su bienestar, su cuidado y su buen camino en conjunto con el de sus hijos y familias. Espero que todos los días su vida sean extraordinarios y que todos sus sueños se hagan realidad, pues han sido el mejor regalo que puedo tener hoy en un año más que llega a mi vida … y siempre lo serán. Hemos tenido días difíciles y la gran partida de su padre pero como cada mañana digo a la vida ¡Gracias padre Dios por darme el mejor regalo y tenerme junto a ellos en este momento! · · · Gracias también a todos y cada uno de Uds. Por sus felicitaciones pero sobre todo por el apoyo que siguen dándonos... ¡Mil gracias 🙏🏻 ! · · #unañomasdevida #graciasdios #marysolsosa #josejoeloficial #mistesoros