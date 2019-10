Espeluznante, excéntrico y amado: por qué no pueden ‘matar’ a la “Familia Addams”

La nueva versión cinematográfica animada de “La familia Addams” devuelve a la familia deliciosamente macabra a sus raíces originales: una caricatura.

Mucho antes de la serie de televisión con esa canción que no se puede sacar de su cabeza, la familia Addams comenzó como caricaturas en la más erudita de las publicaciones, The New Yorker. Charles Addams creó a la familia en 1938 y las caricaturas continuaron allí hasta su muerte en 1988, así como en periódicos y libros de compilación de Addams.

El hombre detrás de la familia Addams, la extraña marca de dibujos animados de Charles Addams, inspiró películas, programas de televisión y un musical. Addams le hizo cosquillas en los huesos con la soga de un verdugo (Charles Addams)

No se llamaban “La familia Addams” ni los nombres de los personajes se dieron hasta la comedia de ABC de 1964-66 protagonizada por Carolyn Jones como Morticia, John Astin como Gomez, Jackie Coogan como Tío Fester, Ted Cassidy como Lurch, Lisa Loring como Wednesday y Ken Weatherwax como Pugsley.

Anuncio

Supuestamente, Morticia se basa en la primera esposa de Addams, Barbara Jean Day. Pero no basó a Gomez en sí mismo.

“La mayor parte de la obra de Addams no está dedicada a ‘La familia Addams’, aunque a menudo admitió un ligero parecido y se inclinó hacia su capítulo del tío Fester”, dijo H. Kevin Miserocchi, director ejecutivo de la Fundación Tee & Charles Addams, en una entrevista por correo electrónico “Más bien, trabajó en una reacción al mundo que lo rodea. Charles Addams era un caballero erudito de voz suave con un gran amor y respeto por todas las criaturas, humanas y de otro tipo ".

Parece que William Shawn, el editor de The New Yorker, no tenía el mismo amor o respeto por la serie. Se negó a ejecutar dibujos animados de la familia Addams durante el espectáculo.

Desde entonces, ha habido muchos proyectos de la “Familia Addams”, incluidas dos series animadas: Jodie Foster proporcionó la voz de Pugsley en el programa animado de 1973-75, el especial de 1977 de la NBC “Halloween con la nueva familia Addams”, protagonizado por la mayoría del elenco original; las exitosas comedias de Barry Sonnenfeld, “The Addams Family” de 1991 y “Addams Family Values” de 1991, protagonizada por Anjelica Huston como Morticia y Raul Julia como Gomez; y el musical de Broadway 2010 con Bebe Neuwirth como Morticia y Nathan Lane como Gómez.



Anuncio

Y ahora Morticia, Gómez y la familia reciben el tratamiento del largometraje animado en una nueva comedia que se estrenará el viernes. La película de animación CG tiene sus pies tanto en el pasado como en el presente, e incluye temas tan importantes como la inmigración y la diversidad.

Una superestrella de rehabilitación televisiva con la voz de Allison Janney emerge en la mansión espeluznante de la familia en la nueva cinta. (Metro Goldwyn Mayer Pictures)

“Lo que queríamos hacer con esta película era volver a su origen con los dibujos animados de Charles Addams”, dijo Greg Tiernan, quien dirigió la película con Conrad Vernon. La pareja previamente hizo juntos “Sausage Party”. (Tiernan cumple una doble función como la voz del mayordomo Lurch.) “Definitivamente hicimos hincapié en el mensaje de la película, al estar en este día y edad, el tema de la inclusión y ser diferente no está nada mal”.

En cierto modo, “La familia Addams” podría considerarse una historia de inmigrantes. Morticia (con la voz de Charlize Theron) y Gomez (Oscar Isaac) son expulsados ​​por la gente de su pueblo que empuña una horca el día de su boda. Pero encuentran felicidad en un manicomio abandonado en lo alto de una colina en Nueva Jersey.

Morticia y Gomez Addams son interpretados por Charlize Theron y Oscar Isaac. (Metro Goldwyn Mayer Pictures)

Están preparando su hogar para una embestida de su familia residente en todo el mundo para la ceremonia de madurez de “Mazurka” de Pugsley. Pero cuando la niebla que envuelve la misteriosa mansión se evapora, la superestrella de televisión Margaux (Allison Janney) intenta deshacerse de la familia. Ella está creando una ciudad prefabricada en los pisos de la ciudad llamada Asimilación, donde todos viven en las mismas casas y evitan a cualquier persona diferente. La casa en la colina es una monstruosidad que arruinará su especial de televisión.

Los directores no se propusieron hacer una película política, y no lo es. Pero “diré que fuimos conscientes de los paralelos [de lo que está sucediendo ahora] mientras lo hacíamos”, dijo Tiernan.

“Queríamos contar una historia que reflejara las cosas que están sucediendo en este momento”, coincidió Vernon. “Estaba mirando esta situación y diciendo: ‘No podemos seguir por este camino’. Así que espero que la gente lo vea”.

Anuncio

La serie de televisión también exploró esos temas. “Era una forma en que una comedia surrealista podía comentar sobre los tiempos”, dijo el historiador de televisión Ron Simon, del Centro Paley para los Medios. “Estás viendo el mundo desde sus ojos. Es muy parecido al episodio ‘Eye of the Beholder’ de ‘The Twilight Zone’, pero lo haces como una comedia. Creo que los jóvenes tienen una mejor apreciación de lo inusual, lo extraño y lo excéntrico cuando comienzas a ver el mundo a través de los ojos de la familia Addams”.

LA FAMILIA ADDAMS - Galería Charles Addams - Fecha de rodaje: 1 de julio de 1964. (ABC Photo Archives/Walt Disney Television via Getty Images)

Charles Addams estuvo involucrado en la serie de televisión original. “Habiendo sido contactado para hacer una variedad de programas de televisión y obras de teatro... Charles Addams acordó seguir una serie de televisión cuando conoció a David Levy en 1962 porque sus ideas encajaban”, dijo Miserocchi. “Levy luego se acercó a Filmways Television y creó la serie con la ayuda inicial de Addams”.

La fundación, creada en 2000, fue consultora en el musical de Broadway 2010, así como en esta nueva película animada.

El historiador de animación Jerry Beck compró las colecciones de libros de Addams debido a la serie de televisión original. “Eran graciosos”, dijo sobre los cómics. “Los ame. Me encantó la obra de arte y me encantó lo que estaba pasando. Fue subversivo. Para mí era la revista Mad”.

Beck se emocionó al ver que volvieron a la obra original en la nueva película. “La modificaron y la hicieron”, dijo. “No podría haber regresado en mejor momento. Solían decir ‘La familia Addams’ [serie] se adelantó a su tiempo, y creo que tanto como la ‘Familia Addams’ ha estado en la cultura pop y en los medios a lo largo de los años, creo que es el momento ".

Señaló que “ahora estamos viviendo en un mundo que está más interesado en el lado oscuro de las cosas... Ahora tenemos una cultura que abarca el lado subversivo, por lo que es un momento perfecto para que “La familia Addams” regrese a la pantalla ".

Aún así, los cineastas son conscientes de que los niños pueden no haber conocido antes a la familia Addams.

“Ese fue uno de nuestros desafíos”, dijo Tiernan. “Tuvimos que caminar esa línea fina de reintroducir los personajes a las personas, especialmente a los jóvenes, que podrían no estar familiarizados con ellos y luego no azotar a un caballo muerto con el intento de explicar en exceso,, Esto es quién es Fester. Este es lo que Itt es. Esto es lo que es Thing ". Porque hay muchos, muchos fanáticos de Addams que saben quiénes son sus personajes favoritos”.

Anuncio

Pero los fanáticos que crecieron viendo la serie y las películas pueden sorprenderse con la aparición de Gomez. No solo se parece a la visión original de Addams de él como bajo y rechoncho, sino que también tiene movimientos como la Gran Jackie Gleason.

“Cada vez que trabajas con un nuevo grupo de animadores que intentan meterse en la cabeza de los directores para ver cómo queremos que estos personajes actúen y se muevan, lanzamos totalmente a Jackie Gleason”, dijo Tiernan.

“Jackie Gleason, además de ser un cómico hilarante, también era un bailarin increíblemente talentoso y elegante. No queríamos que los animadores dijeran necesariamente: ‘Está bien, este es un tipo de personaje descuidado’. Este tipo se mueve con la gracia de un gato ".

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí