Elton John asegura en su libro que Michael Jackson ‘era perturbador’

El cantante británico Elton John, quien mañana lanza su libro de memorias titulado “Me”, calificó a Michael Jackson como una “persona perturbadora” y que padecía una enfermedad mental.

De acuerdo con el portal TMZ, Elton escribió en su libro que conoció a Jackson desde que éste era un niño de 13 años, calificándolo entonces como un ser adorable que con el paso del tiempo cambió. “Conforme pasaron los años empezó a alienarse del mundo y a recluirse en su casa, alejado de la realidad, como en su momento lo hizo Elvis Presley”, escribió el artista británico.

“Dios sabe lo que estaba sucediendo en su cabeza y con qué medicamentos recetados se la estaban llenando, pero cada vez que lo veía en los últimos años, pensaba que el pobre hombre se había vuelto loco”. En el texto, John habla de otros aspectos de la vida de su colega y amigo, como que su nariz siempre estaba cubierta con una tira de pegamento y que el maquillaje que usaba parecía aplicado por un “maniaco”.

“El pobre hombre se veía horrible, realmente frágil y enfermo. No lo digo de una forma amigable o sencilla. Él sufría genuinamente de una enfermedad mental, era una persona perturbadora”, aseguró.

Anuncio

La preocupación de Elton por “El Rey del Pop” lo llevó a invitarlo a una reunión en la década de los 90, donde después de desaparecer, lo encontró jugando con el hijo de 11 años de su ama de llaves. Jackson ha sido señalado en diversas ocasiones de haber abusado sexualmente de niños, muy recientemente en el documental Leaving Neverland, de HBO, sin embargo, John no aborda este tema.

Además de sus comentarios respecto al artista, el británico también dedica gran parte del libro a sus propios problemas personales, como su batalla contra el alcoholismo. “Casi destruyó mi vida y mi alma. Mi alma era oscura, como un pedazo de carne carbonizado, hasta que dije: ‘necesito ayuda’”, reconoció en una entrevista al programa CBS News.

“En ese momento, una pequeñísima llama en mi espíritu se encendió, me iluminó y me hizo decir: ‘sí, aquí estoy, todavía sigo aquí, todavía puedo ser rescatado’”. No es la primera vez que John acepta relatar su historia con lujo de detalles. En mayo pasado estrenó Rocketman, película dirigida por Dexter Fletcher, que plasma la vida y obra del artista británico.