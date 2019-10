Ruben Fleischer regresa a ‘Zombieland’ con más humor y más estrellas

La comedia de muertos vivientes “Zombieland: Double Tap”, que se estrena este jueves, es un regreso a los orígenes para el director Ruben Fleischer, que se encuentra actualmente en las grandes ligas y que comandó hace poco la exitosa adaptación cinematográfica de “Venom”, pero cuya primera película fue la “Zombieland” inicial del 2009.

Claro que, incluso en su debut en el largometraje, el cineasta que se había curtido ya en el arte de los videos musicales y de la publicidad televisiva contó con la presencia de una celebridad de la actuación como Woody Harrelson, al que se sumaron una Emma Stone pre “La La Land”, un Jesse Eisenberg pre “The Social Network” y una Abigail Breslin post “Little Miss Sunshine”.

Después de eso, Eisenberg fue nominado al Oscar y Stone se llevó el Premio de la Academia, por lo que decidimos empezar nuestra reciente entrevista con Fleischer preguntándole por las diferencias entre trabajar con los mismos actores mientras estaban todavía en ascenso y hacerlo cuando se encontraban ya consagrados.

“No se sintió distinto; de hecho, parecía que el tiempo no hubiera pasado”, nos dijo el cineasta. “Eso tiene que ver con el hecho de que he trabajado con Woody, Emma y Jesse en cada película que he hecho, por lo que he mantenido una relación cercana con cada uno a través de los años, y ellos mismos se han mantenido en contacto por cuenta propia”.

“Pese al éxito individual que han tenido, no se sentía en el set que habían pasado 10 años desde la última vez que trabamos en conjunto, y todo el mundo estaba feliz de poder regresar a un universo que fue tan importante en la formación de sus carreras”, aseguró.

Hablando de Oscares, no pudimos evitar la tentación de preguntarle al realizador si esperaba ganar alguno de ellos en la ceremonia del próximo año que se aproxima, a lo que respondió que, en el caso de que estos triunfos se dieran, sería la primera vez que se produciría algo así con un filme de zombis. “Si quieren darle premios a las comedias, deberíamos ganar; esta es una gran película de la que me siento muy orgulloso”, agregó.

A diferencia de la primera “Zombieland”, donde todos eran blancos, “Double Tap”, que presenta a los conocidos personajes enfrentados a nuevos peligros mientras encuentran refugio en la Casa Blanca, muestra una bienvenida diversidad al incluir al menos a dos populares figuras del entretenimiento latino en sus filas.

La primera -y la que tiene un rol realmente estelar- es Rosario Dawson, quien lleva en las venas sangre boricua y cubana. “Ella tiene ya una larga carrera, y yo la he admirado desde hace muchos años”, retomó Fleischer. “Nos parecía que era el complemento perfecto para el personaje de Woody, porque es una mujer muy fuerte y su personaje, Nevada, es una asesina de zombis muy cabr… que adora además a Elvis Presley; además, Rosario y Woody dos han sido amigos desde hace tiempo, por lo que tenían ya una gran química”.

Dawson no es la única hispana a bordo. Si se quedan hasta los créditos finales del filme (y deberían hacerlo), serán testigos de una jugosa participación de Lili Estefan, coanimadora del programa de Univision “El Gordo y la Flaca”, que no revelaremos por completo para no caer en los ‘spoilers’, pero que recurre generosamente al español y parece ser un guiño directo a nuestra comunidad.



Ruben Fleischer en la premiere de “Zombieland Double Tap” en el Regency Village Theatre de Westwood, California. (Frazer Harrison/Getty Images)

“En realidad, la escena en la que aparece se desarrolla durante un ‘junket’ de prensa, y estábamos buscando a personas que participaran en esa clase de eventos en la vida real, porque hay otros sujetos de diferentes procedencias que salen también en la misma escena”, detalló Fleischer. “Pero sí estábamos tratando de expandir el reparto y de mostrar a individuos de todo tipo en esta historia”.

En el plano de las imágenes, el director se tuvo que enfrentar al hecho de que, durante los últimos nueve años, la serie televisiva “The Walking Dead” ha exhibido ya toda clase de muertos vivientes y de formas para eliminarlos. “Lo más interesante para mí fue mostrar el modo en que había evolucionado el mundo una década después del apocalipsis zombi, porque lo que vemos aquí luce muy distinto a lo de la primera película, empezando por la Casa Blanca, que aparece cubierta de maleza”, explicó Fleischer.

“Double Tap” tiene también secuencias de mucha creatividad, como el combate que se desarrolla dentro de un motel y que parece haber sido hecho con una toma única y muy larga. “La idea es que luciera de ese modo, aunque la hicimos en un día y medio, poniendo mucho esmero en ocultar los cortes”, detalló nuestro entrevistado. “Es el momento del que me siento más orgulloso, porque parece realmente que se hubiera rodado en tiempo real, y tuvo a los actores haciendo sus propios movimientos en medio de un ambiente cargado de comedia”.