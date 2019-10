La USC renunciará al control de Gamble House en Pasadena

Después de cinco décadas de administrar la Casa Gamble, la joya de la corona de Pasadena, lugar de peregrinación internacional para los devotos del estilo Arts and Crafts y motivo de orgullo para la Escuela de Arquitectura de la USC, la universidad está cediendo la supervisión del hogar histórico a otros seguidores locales.

El Consejo de la Ciudad de Pasadena aprobó la semana pasada la transferencia de operaciones de la USC a la nueva Gamble House Conservancy, a la espera de la aprobación del tribunal, dijo el alcalde Terry Tornek, quien también forma parte de la junta de gobernadores de la Gamble House.

La medida altera significativamente la larga relación entre la universidad y la casa, que fue construida en 1909 y entregada a la ciudad de Pasadena en 1966 con la estipulación de que la USC gestione sus operaciones. Fue designado Monumento Histórico Nacional en 1978.

USC declinó hacer comentarios sobre el cambio, pero Tornek dijo que las negociaciones entre la ciudad, la familia Gamble y USC han sido “amistosas”. Aunque el acuerdo original requería que USC administrara la casa durante 99 años, Tornek dijo que dos organizaciones voluntarias dedicadas a la preservación de la casa, el Docent Council of the Gamble House, que realiza giras, y Friends of the Gamble House, que ha sido fundamental en la recaudación de fondos, han demostrado su capacidad para preservar y operar el amado hito.

Estos no son novatos”, dijo Tornek. “Estas son personas que han estado asociadas con la preservación histórica y la casa durante años”.

La capacidad de los partidarios de Gamble House para administrar el sitio está “mucho más allá de lo que nadie imaginó", dijo Tornek. “Pasadena ahora tiene una preservación histórica incorporada a nuestra cultura ... y a nivel local se tenía la sensación de que se preferia tener la casa bajo control local”.

La universidad mantendrá una fuerte presencia en la casa, dijo Tornek. Todavía tendrá acceso a las salas de reuniones de Gamble House, y los programas académicos relacionados con la casa continuarán, al igual que el programa escolar residente, que cada año permite que dos estudiantes de arquitectura de la USC vivan en la casa.

“La Escuela de Arquitectura de la USC cree que esta decisión es lo mejor para Gamble House y ayudará a asegurar su estatus como institución educativa que beneficia al público”, dijo la universidad en un comunicado. “La misión compartida de las últimas cinco décadas ha sido inspirar la apreciación, comprensión y apoyo del público de la arquitectura histórica, y continuaremos trabajando con la nueva Gamble House Conservancy para lograr esto”.

Tornek dijo que el objetivo es finalizar la transferencia para fin de año. El nuevo acuerdo, dijo, permitirá que la casa funcione de manera más eficiente y con un alcance más amplio, sin las restricciones de la universidad.

No podríamos haber logrado esto sin su plena cooperación”, dijo Tornek sobre USC.

La nueva junta de Gamble House Conservancy tiene 10 miembros, incluido el presidente David Brown, ex presidente del ArtCenter College of Design en Pasadena, y Robert Harris, ex decano de la USC School of Architecture. Todos los miembros restantes sirvieron en varias capacidades para el Consejo Docente de la Casa Gamble o Amigos de la Casa Gamble.

Las ventanas de vidrio de arte y la carpintería experta son solo dos atractivos de Greene & Greene’s Gamble House en Pasadena. (Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times)

Un excelente ejemplo de la arquitectura estadounidense de Artes y Oficios, la Casa Gamble fue diseñada por los hermanos Charles y Henry Greene para el heredero de Procter & Gamble, David Gamble y su esposa, Mary. La casa se ha convertido en una atracción turística, un imán para los fanáticos de la arquitectura y una pluma en la tapa de la escuela de arquitectura de la USC, que ha promocionado su administración de Gamble House y de Freeman House de Frank Lloyd Wright (1924).

Un informe del personal de la ciudad de Pasadena el 7 de octubre al Consejo de la Ciudad dijo: “Aunque operar, preservar, mantener y reparar la Casa Gamble es un compromiso financiero significativo que USC estaba en condiciones de asumir en 1966, las circunstancias han cambiado significativamente”.

Tornek dijo que la dotación de la casa ahora es de aproximadamente $8 millones. No reveló el presupuesto operativo anual, pero una carta de 2018 a los donantes escrita por Brown dijo que las donaciones, la venta de boletos y las ganancias anuales de la dotación de la casa son “suficientes para cubrir el costo operativo total de la casa”.

El cambio al acuerdo operativo de 1966 requiere la aprobación de la corte porque los donantes originales de la propiedad han fallecido. Si se aprueba, Gamble House Conservancy mantendrá y operará el hito y la ciudad continuará pagando los servicios públicos, el paisajismo y el mantenimiento de ciertas propiedades de acuerdo con los precedentes históricos. El acceso público, incluidos los tours y eventos en la casa, “sería coherente con los del pasado”, según el informe de la ciudad.

