Anuel AA arremete fuertemente contra la Academia tras ser el máximo ganador de los Latin AMAs

Anuel AA, quien se convirtió en el máximo ganador de los Latin American Music Awards la noche del jueves, no tuvo reparos al hacer fuertes comentarios sobre la Academia Latina de la Grabación por lo haberlo considerado para las nominaciones de su edición 20 que se realizará el 14 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas.

Tras haberse ganado cinco premios en la cereamonia de los Latin AMAs, entre los que se incluyen el de Artista del año, Álbum del año, Artista favorito-Masculino, Álbum Favorito-Urbano y Artista favorito Urbano, el reggaetonero boricua se sintió muy confiado de lo que está haciéndo con su carrera y sin pensarlo dos veces atrevió a arremeter contra La Academia. “Yo no necesito el apoyo de esa Academia para poder ser exitoso en la vida”, dijo tras bastidores y en exclusiva a Los Angeles Times en español.

El artista boricua dijo además que se le hace extraño que artistas como Romeo Santos que “lleva casi 20 años de carrera y es el Dios de la Bachata y el artista más exitoso en la historia de la música hispana y él tampoco se ha ganado un Grammy. Yo siento que eso o hace falta”, dijo despectivamente.

Con un tono de soberbia agregó “cómo es posible que yo no esté ‘nominao’, Bad Bunny una nominación, Ozuna una nominación, Daddy Yankee y otros artistas que, con respeto a su nominación, y otros artistas, siendo reales, no son igual de grandes y tienen un montón de nominaciones. Y yo ya ni pienso en eso, en verdad”, agregó en intérprete de temas como “Por ley” que lleva más de 50 millones de visitas en Youtube con apenas cuatro meses de haberse lanzado.

Sin embargo, este intérprete del género urbano y novio de la también reggaetonera Karol G (ganadora de un Grammy) al parecer se olvida que las visitas en Youtube no son un parámetro que la Academia considera para la elección de los candidatos a los nominaciones al Grammy, sino que son los miembros de la Academia (músicos, productores, compositores y gente vinculada a la industria musical) los que votan para escoger a los nominados.

En un entrevista previa que tuvimos con Juanes, el designado a Persona de Año de esta proxima edición dijo que quizás ellos (exponentes del reaggetón) no entienden lo que es el proceso de la Academia o la Academia no ha valorado lo que ellos hacen. “Yo por ejemplo que he estado trabajando con muchos de ellos, he sentido que simplemente trabajan de una forma diferente a la convencional, pero esa forma diferente no significa que sean menos o más sino que es otra manera distinta y tiene que ser respetada y valorada”, dijo el rockero colombiano.

Para evitar precisamente que se sientan marginados, Juanes les tiene una recomendación. “Yo creo que sería muy importante que votaran y estuvieran más involucrados en el proceso, digamos, de la Academia, eso puede ser importante, que se inscriban, que reciban los formularios, que voten en cada categoría y hagan todo el proceso, pero es parte de la expresión de la gente”.

Sin embargo, cuando le mencionamos a Anuel AA esa posibilidad, la respuesta del intérprete fue ‘conmigo que no cuenten para nada”.

Agregó también que “ellos (La Academia) tienen su forma de pensar y yo la mía. La mía me está dando mucho dinero y mucho éxito, a mí a Bad Bunny, Ozuna, a Yankee y otras personas que fueron bien poco nominados y los que no fueron nominados, eso es lo que importa ya. Yo no trabajo para ellos, yo trabajo para mí y para mi familia”.

Todo esta polémica se originó horas después de darse a conocer los nominados al Latin Grammy donde no fueron incluidos ninguno de los exponentes del reggaetón en las categorías más importantes como Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año en la edición número 20 de estos premios. Al conocerse los resultados, Daddy Yankee se unió a las protestas y publicó en sus redes sociales que “Sin reggaetón no hay Latin Grammy”, mientras que Anuel AA publicó en sus redes sociales comentarios en los que se quejaba de que él no fue nominado en ninguna categoría.

Sin embargo, algunos detractores de sus trabajo también subieron posting en los que ponían en duda su capacidad como músico merecedor a un nominación en estos premios de la Academia.

Más detalles de su sentir lo encuentras en este video completó.