Es Hugh Jackman el show

Ni Logan, de los Hombres X, ni Jean Valjean, de Los Miserables. Quien vino a la Ciudad de México a cantar, a bailar y a contar historias ante 14 mil 174 espectadores, cifra oficial según el promotor, fue Hugh Jackman, “El Gran Showman”.

Durante tres horas, el australiano, que acaba de cumplir los 51 años el 12 de octubre, demostró que más allá de los roles dramáticos, las comedias románticas y las películas de superhéroes, lo que realmente le gusta son los musicales con una orquesta en vivo, coros y bailarines.

Abrió el concierto, a las 9 p.m. como lo ha hecho durante toda su gira “The Man. The Music. The Show”, que se ha presentado en Europa, Oceanía y Norteamérica, con “The Greatest Show” y “Come Alive”, de su película The Greatest Showman; ambos temas, del triunfador dúo de compositores Benj Pasek y Justin Paul, a cuyo soundtrack volvería más tarde para presentar como invitada especial a Keala Settle, quien emocionó al público con “This Is Me”.

Jackman hizo los honores a Claude-Michel Schönberg al cantar un popurrí de “Les Mis”, e hizo suyo el entrañable tema “You Will Be Found”, de la exitosa comedia de Broadway Dear Evan Hansen, también escrita por Pasek y Paul, la cual interpretó en un piano de cola. Después, durante “You Will Be Found”, estuvo acompañado por el Coro Gay Ciudad de México, muy ovacionado.

Anuncio

En su recorrido musical no podían faltar canciones de la obra que lo hizo ganar un Tony como Mejor Actor en un Musical en el 2004, The Boy from Oz, que relata la vida de su compatriota, el cantautor Paul Allen, a través de sus canciones, como “Arthur’s Theme (Best That You Can Do)”, tema que fue hecho famoso por Christopher Cross y que ayer le quedó a Jackman como uno más de los elegantes smokings y trajes a la medida que lució en el show.

Hugh Jackman. (Reforma)

“En mi Instagram, la ciudad número uno, la ciudad con más seguidores: Ciudad de México”, fue el guiño del artista a la audiencia. Concebido como un “gustito” que decidió darse a sí mismo, el espectáculo incluye varias de las canciones favoritas del también ganador de un Emmy y nominado al Óscar. Desde “Gaston”, de La Bella y la Bestia, pasando por “All the Way”, que cantaba Frank Sinatra; “Over the Rainbow”, de El Mago de Oz, y hasta “Mack The Knife”, la adaptación al inglés de la balada clásica escrita para La Ópera de los Tres Centavos, con letra de Berthold Brecht y música de Kurt Weill.

Pero no todo fue cantar. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche vino cuando se puso a bailar tap lo mismo con temas de “42nd Street”, “Thunderstruck”, de la banda rockera AC/DC; “September”, de Earth, Wind & Fire, y “Jump”, de Van Halen, que acompañó tocando tambores y platillos, y, aprovechando las baquetas que llevaba en las manos, haciendo la pose típica de Wolverine, el personaje que le dio fama mundial. En un instante, bajó del escenario para abrazar y besar a su esposa, Deborra-Lee Furness. Le dedicó el show a ella y a sus hijos, al tratarse de la penúltima fecha de la gira.

Hoy fue el cierre. Así fue como con su enorme carisma, talento y un espectáculo digno del mejor showman de los 60 en Las Vegas, Jackman conquistó México en el 2019.