Miley Cyrus arremete contra su ex Liam Hemsworth

Miley Cyrus arremetió contra su ex esposo Liam Hemsworth y otras parejas que ha tenido, asegurando que el único “buen hombre” con el que ha salido es su actual pareja, Cody Simpson.

La cantante estadounidense hizo esa declaración durante un video en Instagram, donde tiene más de 100 millones de seguidores. De 26 años, Miley aseguró que si se ha cuestionado su sexualidad y ha tenido experiencias con mujeres se debe a las relaciones con hombres que ha tenido en el pasado.

“Cody es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda”, aseguró. “Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que, chicas, no se rindan. Hay buenos chicos por ahí, sólo hay que encontrarlos”, dijo la intérprete. Justamente ese nuevo distanciamiento a su antes abrazada “pansexualidad” causó disgusto ayer a fans y miembros de la comunidad LGBTIQ+. “Estaba hablando contra los chicos desagradables, pero déjenme ser clara: tú no eliges tu sexualidad. Naces como eres”, salió Miley a explicar por Twitter.

Cyrus y Hemsworth, estrella de la saga fílmica Juegos del Hambre, vivieron una relación de estira y afloja desde 2009, cuando se conocieron en el rodaje de la película La Última Canción.

Anuncio

Estuvieron casados un año; ella anunció el divorcio el 11 de agosto mediante un comunicado. Ahora la joven vive con el también cantante Simpson, quien es cuatro años menor que ella y que estuvo en la transmisión. Liam, por su parte, ha sido visto en Nueva York tomado de la mano de la también actriz Maddison Brown, de la serie Dinastía.