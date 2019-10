Vetusta Morla busca nueva identidad tras exitoso paso por L.A.

View this post on Instagram

Ya de vuelta en casa no podemos sentirnos más agradecidos por haber vivido este #NorthAmericanTour Gracias a todos los que lo habéis hecho posible y a los que habéis compartido con nosotros cada uno de estos 16 días, 11 conciertos y 7.600 kilómetros de costa a costa de Estados Unidos... La música que nos ha inspirado en cada ciudad la hemos reunido en un playlist en @spotifyspain El play está en la bio! ▶️🔝 ¿Se nos ha olvidado alguna canción importante? #msdl_gira 📸 Nikki Schmidt