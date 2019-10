Issa López crea ahora hombres lobo con toque femenino

Abordar con una mirada femenina la esencia destructiva de los hombres lobo es la misión que Issa López se ha puesto para la película western con licántropos que prepara junto a Guillermo del Toro.

Encargada en la totalidad del guion y la dirección, la realizadora busca que su historia tenga un punto de vista fresco y diferente con el que se ha abortado a esta bestia mítica, usualmente retratada por hombres.

“Es una película evidentemente masculina. Los personajes son masculinos, el conflicto también, pero creo que es muy interesante verlo desde el punto de vista femenino. ¿Qué pasa cuando los narramos desde un punto de vista que no conocemos?”

“Al final del día el conflicto final del hombre lobo es confrontar a la bestia, la máquina asesina que destroza y despedaza, que es esencialmente masculina”, explicó en entrevista la directora de “Vuelven”.

Anuncio

La idea la sugirió el tapatío, aunque ha dado completa libertad creativa a la cineasta, quien actualmente desarrolla una segunda revisión del guion, con la confianza de que Del Toro le dijo que le encanta la historia.

López todavía no cuenta con una idea del elenco ni de locaciones, pero no descarta filmar en México. “La película es de producción hollywoodense, pero no es impensable que la grabemos en México”.

Así como el desarrollo de su guion, López considera que ha sido grato para el público que se filmen más películas dirigidas por mujeres, pues amplían el abanico de visiones ofrecidas en las pantallas.

“El cine de mujeres viene de una perspectiva nueva porque no la habíamos tenido antes. Es otra mirada y resulta refrescante ver las mismas historias desde otro ángulo”, opinó la también la realizadora de “Todo Mal”.

El multipremiado filme “Vuelven” tuvo ayer una proyección especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, aunque cuando López lo mandó hace unos años, no fue seleccionado.