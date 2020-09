Cómo la pandemia de COVID-19 ha cambiado los procesos de audición en Hollywood

Mientras audicionaban para un comercial familiar de Navidad en Los Ángeles, los actores Elizabeth Bemis y Gabriel Villanueva tomaron una decisión audaz.

Después de dar sus primeros pasos y decir sus líneas como un matrimonio verdadero, la pareja se acercó para darse una serie de pequeños pero cariñosos besos. El dulce momento sin guion duró menos de un segundo, pero provocó una gran reacción.

"¡¿Qué fue eso?!” exclamó el director de audición detrás de su mascarilla y protector facial.

"¡No pueden hacer eso a menos que estén en cuarentena juntos!” bromeó el camarógrafo a varios metros de distancia.

Anuncio

En realidad, Bemis y Villanueva no podrían haber hecho la audición en absoluto, y mucho menos besarse, únicamente si estuvieran en cuarentena juntos. No es la primera vez que estos residentes del centro de Los Ángeles, que han estado saliendo por más de seis años, han audicionado como pareja en medio de la pandemia de COVID-19, que ha obligado a la industria del entretenimiento a adaptarse a protocolos de salud y seguridad más estrictos.

A menudo esto implica audiciones a distancia a través de Zoom o videos, que los actores filman desde sus casas y envían por Internet. En este caso, significaba audicionar en persona para los personajes que debían estar a menos de seis pies de distancia.

“Es interesante porque antes de la pandemia, hacíamos una audición juntos alrededor de una vez al mes”, dijo Bemis el mes pasado, hablando a través de una mascarilla en la sala de espera vacía del estudio de casting 200 South en la avenida La Brea. “Tal vez incluso menos. ...Y ahora los estamos haciendo mucho más seguido”.

“Con las reglas de producción en California... incluso la forma en que los actores interactúan en el plató - ahora hay un protocolo para eso, así que la gente no puede besarse a menos que estén en cuarentena juntos”, dijo Villanueva, quien portaba una máscara quirúrgica azul. “Así que nos besamos”.

Anuncio

Mientras Hollywood comienza a reanudar las producciones, los actores y directores de casting navegan por todo un mundo nuevo: Diseños de estudio socialmente distantes, elaboradas configuraciones de videos y torpes reuniones de Zoom.

El Times recientemente observó el proceso de audición en el 200 South y habló con los actores sobre sus experiencias en las audiciones tanto en persona como en casa durante la pandemia. Por teléfono, los directores de casting también compartieron sus impresiones sobre cómo la emergencia de salud pública ha alterado el casting en la televisión, el cine y más allá.

Los actores Gabriel Villanueva, izquierda, y Elizabeth Bemis audicionan para un comercial en 200 South. (Josie Norris / Los Angeles Times)

Los videos caseros más creativos de Estados Unidos

Anuncio

La autocinta ha sido durante mucho tiempo un elemento básico del proceso de casting de Hollywood, pero la reciente escasez de oportunidades en persona ha empujado a los actores a mejorar sus habilidades en la elaboración de videos caseros, adquiriendo luces especiales, trípodes para iPhone, telones de fondo y otros accesorios para mantenerse al día con sus trabajos a distancia.

“Grabarse a sí mismo en casa, me parece que provoca mucha ansiedad, además de que es más estresante y engorroso que venir aquí y hacerlo en persona”, dijo Villanueva - quien describió uno de sus montajes caseros como “un muy sofisticado apilamiento de cajas de cartón”. “Uno pensaría que sería más fácil hacerlo en casa, pero en realidad no lo es”.

Además del papel para el que están audicionando, los actores ahora también deben hacer el papel de productores, editores, lectores, operadores de cámara y directores cuando filman desde casa.

“Vivimos en un pequeño y estrecho apartamento, así que cada vez que tenemos que hacer un video, tenemos que mover una mesa del camino, quitar cosas de las paredes, poner la luz, preparar la cámara”, coincidió la actriz Jocelyn Hall de Los Feliz.

Anuncio

“Es todo un proceso complicado - porque también está haciendo muchísimo calor en California en este momento... Así que cuando tenemos la oportunidad de ir en persona, me encanta porque no debo pensar en ninguno de los aspectos técnicos. No tengo que asegurarme de que la iluminación sea la correcta, tampoco de que la cámara esté en el ángulo correcto”.

El músico Matt Grossman, a la izquierda, y la actriz Jocelyn Hall reciben instrucciones del camarógrafo Dave Reifsnyder antes de una audición comercial en el 200 South. Grossman y Hall pudieron audicionar juntos con seguridad porque son una pareja real que vive junta en cuarentena. El primero no es actor, pero se ha unido a su novia para audiciones de parejas en medio de la pandemia. (Josie Norris / Los Angeles Times)

Una ventaja importante, por supuesto, de filmar tu propia audición es el número de repeticiones que puedes grabar para hacerla exactamente a tu gusto, un lujo que no es posible en el ámbito de las audiciones en persona, que normalmente ofrecen un tiempo limitado para causar una buena impresión.

“Ahora que los autovideos son la nueva normalidad, puedes entregar tu mejor cinta”, dijo la directora de casting Julia Kim, que recientemente trabajó en el festival de cine de Sundance “Minari”. “Eres libre de practicar todo lo que quieras entre bastidores y decidirte por la cinta que consideres que es la mejor. Esa es una gran ventaja”.

Anuncio

Para los veteranos del casting como Kim, revisar los videos no es nada nuevo, pero el esfuerzo extra de los actores sí lo es. Zora DeHorter, miembro de la junta de la Casting Society of America, ha quedado particularmente impresionada por los actores que han reutilizado sus entornos domésticos como escenarios improvisados, rodando una escena de bosque en un parque cercano, por ejemplo, o una secuencia de autostop en una carretera con un coche real.

“Durante tiempos normales, debido a que todo mundo tiene mucha prisa, lo habitual es solo una pared blanca de fondo. Lo hacen rápidamente y te lo envían, lo cual está bien”, dijo el director de casting, que recientemente trabajó en el thriller de acción de 2019 “Shadow Wolves”.

“No voy a criticar eso en absoluto... Pero ahora siento que hay más actores que llegan más allá y van a un lugar y lo montan y se visten de cierta manera y se meten en el personaje y añaden música. Estoy impresionado por algunas de las cosas que he visto”.

Las hermanas Chloe Bowling, de 12 años, y Brooke Bowling, de 6, reciben instrucción durante una audición comercial en el estudio 200 South. Las hermanas pudieron audicionar porque viven juntas durante la cuarentena. (Josie Norris / Los Angeles Times)

Anuncio

Mientras audicionaban para proyectos familiares desde su casa en Woodland Hills, la actriz Colleen Bowling, su marido y sus cuatro hijos se han vuelto especialmente creativos con los videos: buscando juguetes, haciendo un fuego en su patio trasero para una secuencia de campamento de verano e incluso aplicando efectos de voz en off para transmitir pensamientos internos.

“Siento que nos está desafiando”, dijo Bowling. “Ha proporcionado oportunidades a los nuevos actores, y nos ha permitido ser muy creativos en la industria, obligándonos a hacer nuestra propia tecnología y edición. Nos hemos convertido en verdaderos profesionales en iMovie”.

Los actores, son como nosotros - en el Zoom

De la pandemia, ha surgido una nueva cepa de historias de terror de audición: la llamada en Zoom.

Anuncio

“Hay esa incomodidad que ocurre muy a menudo”, dijo DeHorter, “en la que no entienden la parte de la tecnología de cómo prender el micrófono y luego, a veces, incluso dejar la reunión”.

Las abarrotadas salas de espera de las audiciones han sido reemplazadas por salas virtuales en Zoom, donde los actores no tienen otra opción que mirar fijamente a su competencia a través de cajas silenciosas, al estilo “Brady Bunch”, en todo momento, para no perder la señal visual que les indicará el momento para entrar en la sala de audiciones en línea. (El dueño del Times, el Dr. Patrick Soon-Shiong, es uno de los inversionistas en Zoom).

“Normalmente, si vienes [al estudio], a veces charlarás con otro actor”, dijo Bemis. “Pero por alguna razón, hay algo en estar en Zoom que lo hace un poco incómodo porque solo están mirándose el uno al otro”.

En su mayoría, los actores y directores de casting coinciden en que el videochat es una alternativa eficaz a las audiciones en directo, especialmente en las etapas de devolución de llamada, donde los cineastas, productores y otros creativos pueden unirse a la reunión virtual para revisar a los finalistas.

Anuncio

Siempre y cuando la conexión a Internet de todos sea buena.

“Ha habido accidentes divertidos, ya sea que una mascota se meta en el cuadro o simplemente cosas inesperadas que nos llevan a reconfirmar que estamos todos juntos en esto”, dijo Kim. “Pero... a veces [el audio] se cae mientras están en medio de algo intenso, y odio tener que decir... ‘Acabas de poner tu corazón y tu alma en eso, pero voy a tener que pedirte que lo hagas de nuevo porque no se escuchó nada’”.

Zoom también ha permitido a profesionales del casting como Kim, que está en el comité de Equidad en el Entretenimiento de la CSA, conectar y asesorar a actores de grupos marginados que intentan entrar en Hollywood.

Antes de la pandemia, Kim y sus colegas lanzaron un proyecto destinado a crear más oportunidades en la industria para los actores de color, así como para los intérpretes de las comunidades LGBTQ y de discapacitados.

Anuncio

“Gran parte del tiempo de inactividad ha sido conocer a actores que normalmente no tendríamos tiempo de conocer”, manifestó Kim. “Pero como los proyectos son pocos y dispersos, nos da más flexibilidad para conocer a alguien porque es interesante y mantenerlo bajo nuestro radar para el futuro”.

La directora de casting, Carla Hool, que a menudo trabaja con talento internacional, está acostumbrada a interactuar con los actores a distancia a través de una pantalla. Aún así, ciertos aspectos avanzados del proceso, como las lecturas típicamente puestas en escena con múltiples actores en proximidad, son casi “imposibles de tener en este momento sin romper las reglas”.

“Echo de menos conocer la personalidad del actor. Vienen y hablan, y puedo ver otra parte de ellos - no solo en una toma de una escena. Eso está perdido por el momento”, expuso Hool, que recientemente reanudó el trabajo en “Selena: La Serie” de Netflix.

“Al menos ahora mismo con Zoom, puedes verlos. Es más fácil, pero no es lo mismo que estar en la habitación y ver al actor en persona y sentir su química”.

Anuncio

De vuelta en el estudio (de casting)

Una alternativa que algunos agentes y profesionales de casting han utilizado para seleccionar actores en un espacio compartido es el paquete de cuarentena: pequeños conjuntos de talentos que ya viven juntos y que por lo tanto pueden hacer audiciones en grupo con seguridad.

Un casting comercial de agosto en 200 South invitó a parejas y hermanas de la vida real a interpretar a un padre, una madre y dos hijas celebrando las fiestas durante el encierro de COVID-19. Los actores debían esperar fuera antes de la hora de la audición, llevar cubiertas las caras hasta que estuvieran en cámara y traer sus propios accesorios - adornos de Navidad - para evitar la contaminación.

“Lo primero es tomar en cuenta la seguridad”, dijo Ross Lacy, director de casting y propietario de 200 South. “Hay que respetar las reglas”.

Anuncio

La actriz Elizabeth Bemis se aplica desinfectante de manos después de una audición comercial en el 200 South. (Josie Norris / Los Angeles Times)

Para fomentar el distanciamiento social entre los actores, la vasta sala de espera estaba cubierta de X marcadas con cinta adhesiva, espaciadas a seis pies de distancia y codificadas por colores.

En las directrices impresas que se publicaron en la instalación de 13.000 pies cuadrados, que en su mayoría está vacía, se recordaba a los visitantes que utilizaran las omnipresentes estaciones de limpieza de manos, que mantuvieran una distancia de seis pies de los operadores de cámara y los asistentes -que llevaban escudos y cubiertas de cara en todo momento- y que “cancelaran sin miedo” la cita en caso de que se sintieran incómodos haciendo la audición en persona.

“No nos molestamos si alguien no puede venir o no se siente cómodo al entrar”, dijo Lacy. “Lo entiendo totalmente, totalmente, totalmente. A los actores les decía: ‘No hagan nada que no se sientan seguros de hacer’. Si llegas a una audición y está abarrotada, dilo y no habrá problema”.

Anuncio

El director de casting y propietario del estudio de casting 200 South, Ross Lacy, se prepara para las audiciones en persona. (Josie Norris / Los Angeles Times)

El confort no parecía ser un problema para los talentosos que audicionaron ese día, todos los cuales apreciaron las precauciones extra tomadas por 200 South para mantenerlos a salvo. Muchos prefirieron actuar junto a sus verdaderos seres queridos, en lugar de ser emparejados en el acto con un extraño.

“Me gusta hacer audiciones con mis hermanas”, dijo Chloe Bowling de 12 años, hablando a través de una mascarilla facial de color rosa. “Espero que eso se mantenga [después de la pandemia] porque es fácil. Siento que puedo relacionarme más con ellas en lugar de hacer que otra persona finja ser mi hermana -lo cual me parece bien-, pero ha sido divertido porque así podemos practicar juntas antes, y familiarizarnos con el guion”.

Otros elementos del nuevo tipo de casting que directores y actores quisieran continuar después de la pandemia son salas de espera espaciosas, reuniones de Zoom más productivas y menos desplazamientos, así como un nuevo sentido de “camaradería” entre todos los cineastas, profesionales de casting e intérpretes que se esfuerzan al máximo en circunstancias sin precedentes.

Anuncio

“Es una locura saber que cada aspecto de nuestras vidas, no va a ser como lo fue en el pasado”, dijo Hool. “No creo que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí