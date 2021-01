En Netflix, estalló ‘Cobra Kai’. Ahora su ‘blancura’ está bajo un nuevo foco

Los fanáticos lo han citado durante décadas: "¡Barre la pierna!” "¡Consíguele una bolsa para cadáveres!” “Encerar, quitar cera”. Ahora, más de 30 años después de que la grúa “The Karate Kid” se abriera camino en la historia de la cultura pop en 1984, el mito ha renacido para la era digital.

Haz que renazca de nuevo. Después de debutar en YouTube Premium en 2018, el spin-off “Cobra Kai” se trasladó a Netflix el año pasado, donde la serie, cuya tercera temporada se estrenó en la plataforma New Year’s Day, recibió más atención que nunca. (La temporada 3 se produjo originalmente para YouTube antes de que la compañía cambiara su estrategia de programación original).

Ralph Macchio todavía recuerda el momento en que se dio cuenta de que volvería por más como Daniel LaRusso, el escuálido adolescente del Valle de San Fernando que se hizo amigo del maestro de artes marciales de Noriyuki “Pat” Morita, el Sr. Miyagi. "[El productor] Jerry Weintraub me rodeó con el brazo al final de una proyección y dijo: ‘Vamos a hacer un par de estos’”, dijo Macchio, ahora de 59 años.

El éxito durmiente de hecho generó secuelas, incluyendo Okinawa, Japón, “The Karate Kid Part II” en 1986 y “Part III” en 1989. Una caricatura del sábado por la mañana incluso reinventó a Daniel y al Sr. Miyagi como aventureros trotamundos. Pero para cuando se hizo una cuarta película, “The Next Karate Kid” de 1994, protagonizada por Hilary Swank, Macchio y su rival en pantalla William Zabka, como el matón rubio Johnny Lawrence, estaban buscando diversificarse.

Anuncio

La temporada 3 muestra al sensei Johnny Lawrence (Zabka), junto con toda la comunidad de West Valley High, lidiando con las repercusiones de una pelea de karate escolar que dejó a Miguel (Xolo Maridueña) hospitalizado. (Netflix)

Es improbable que el dúo haya vuelto a sus papeles décadas más tarde en “Cobra Kai”, en la que Johnny, un alcohólico decadente atrapado en los días de gloria de su juventud y todavía dolido por su derrota en el ' 84 Torneo de Karate All-Valley: toma a su propio protegido adolescente, Miguel Díaz (Xolo Maridueña), y reabre el dojo donde aprendió su estilo americano de karate “No Mercy”. Daniel, mientras tanto, es un vendedor de autos que empuja el bonsái y que aprovecha su gloria del karate para promover su negocio. Los estudiantes se han convertido en profesores, pero ¿alguno de ellos es lo mejor de sí mismo?

“Para mí, por mucho que el programa esté centrado en el kárate, no se trata de kárate”, dijo Zabka, de 55 años, quien ha agregado trabajo detrás de la cámara a su currículum en los años intermedios, obteniendo una nominación al Oscar por el corto de 2003 “Most ". “Se trata de seres humanos. Se trata de adultos que intentan encontrar su camino, dejar las cosas atrás, luchar. Y eso es lo que todos los personajes del programa tienen de alguna manera”.

Anuncio

Los personajes agradables, las peleas de alta energía, el melodrama suburbano y el dad-rock de los 80 han impulsado las tres temporadas de “Cobra Kai” hasta la fecha, con una cuarta ya planeada, y su enfoque semi-satírico para lanzar la nostalgia mientras expande “Karate Kid”. “La mitología en una saga multigeneracional ha demostrado ser popular entre el público. En YouTube, el primer episodio ha acumulado más de 98 millones de visitas, y la tercera temporada desbancó rápidamente al apasionante romance de la era de la Regencia “Bridgerton” en el ranking de Netflix de sus 10 mejores programas de televisión.

Para los creadores Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, convertir las películas en las que crecieron en una nueva narrativa y soñar con nuevos personajes, como la hija adolescente de Daniel, Samantha (Mary Mouser), el hijo de Johnny, Robby (Tanner Buchanan), el estudiante estrella Miguel y Cobra Kai les ha permitido sumergirse cada vez más en temas sorprendentemente conmovedores.

Examinar cómo Johnny y Daniel permanecen encadenados al pasado, por ejemplo, fue un trampolín fértil para contrastar cómo sus visiones del mundo habían divergido tan marcadamente. “Tratamos de acercarnos a nuestros personajes no desde un lugar de juicio sino desde un lugar de comprensión”, dijo Hurwitz. “Y al hacer eso, está permitiendo la posibilidad de que cualquiera tenga el potencial de crecer y cualquiera tenga el potencial de evolucionar y progresar en este mundo”.

En la versión intensificada y obsesionada por el karate del Valle de San Fernando, el ex deportista Johnny enseña su estilo a una escuela de inadaptados mientras Daniel revive a Miyagi-Do en la memoria de su difunto mentor. A medida que su amarga rivalidad se intensifica, “Cobra Kai” explora emociones más complejas a medida que los personajes aprenden por las malas que no hay malos estudiantes, solo malos maestros, y que las violentas peleas de kárate, de hecho, tienen graves consecuencias.

Anuncio

Mary Mouser es Samantha LaRusso y Ralph Macchio es Daniel LaRusso en “Cobra Kai.” (Netflix)

Para sus estrellas de próxima generación, la serie ya está abriendo puertas, especialmente con el salto a Netflix.

“‘Cobra Kai’ ha sido un gran cambio para mí, en lo que respecta a mi carrera”, dijo Mouser, de 24 años, quien no había hecho un trabajo intensivo en acrobacias hasta que fue elegido como el próximo LaRusso y aprovechó la oportunidad de ponerse un gi (karategi) cuando su personaje reavivó su amor por el karate en la segunda temporada. “No importa quién sea, todos fuimos tratados como iguales y como compañeros creativos, y ese fue un punto de inflexión para mí: esto es lo que se siente al escuchar mi voz y sentir que estoy co-creando este personaje”.

Anuncio

Al igual que sus compañeros de reparto, Buchanan, de 22 años, vio cómo sus seguidores en las redes sociales se dispararon cuando el programa llegó a Netflix. Después de una década de créditos que incluyen “Designated Survivor” y “The Fosters”, su interpretación del incomprendido prodigio del kárate Robby trajo nuevas oportunidades. Buchanan ahora está buscando proyectos para producir y consiguió un papel principal en "Él es todo eso” de Miramax, una nueva versión de “She’s All That” con cambio de género. “Sé que conseguí esa reunión un poco”, dijo sobre los productores, “porque estaban como, ‘Acabamos de ver ‘Cobra Kai’”.

Maridueña, de 19 años, hizo su debut en la pantalla con “Parenthood”, un programa al que atribuye haber convertido la actuación de algo que hacer para pagar la universidad en una carrera completa. El nativo de Los Ángeles consiguió el papel de Miguel, el niño vecino que entabla con entusiasmo una dinámica LaRusso/Miyagi con Johnny, durante su primer año de secundaria. No se le escapa que cuando ganó el papel de “Cobra Kai”, su reparto fue anunciado como un papel innovador para un artista latino. Ahora, sus objetivos incluyen ponerse detrás de la cámara e impulsar sus propios proyectos inclusivos.

“Aunque me encantaría que esa pulgada se convierta en una milla. Debe ser solo el comienzo”, dijo. “Las historias que quiero escribir son historias auténticas para las personas con las que crecí".

La clave de la serie sigue siendo su hábil entrelazamiento del pasado y el presente con el ADN de las películas originales. Después de traer de vuelta al villano de “Karate Kid” John Kreese (Martin Kove), quien rápidamente orquesta una toma hostil de los estudiantes de Johnny, “Cobra Kai” se duplica en la historia de fondo de la guerra de Vietnam del fundador del dojo sádico en su tercera temporada.

Anuncio

La elevación de Kreese, y el mayor escrutinio que conlleva ser aceptado por una de las compañías más poderosas de Hollywood, también subraya el hecho de que ahora hay tres hombres blancos en el centro de “Cobra Kai”, una franquicia arraigada y profundamente en deuda con la tradición oriental. Morita, quien obtuvo una nominación al Premio de la Academia por su actuación en la primera película y murió en 2005, aparece en flashbacks en la serie, y tanto Yuji Okumoto como Tamlyn Tomita repiten sus papeles, como el rival y el ex novio de Daniel, respectivamente, de " Part II “en los arcos invitados de la temporada 3. Los personajes secundarios de color también vieron roles expandidos en la nueva temporada. Pero después de 30 episodios en dos plataformas, “Cobra Kai” aún no tiene un papel protagonista asiático.

Más de tres décadas después del “Karate Kid” original, Johnny Lawrence (William Zabka), a la izquierda, el fundador de Cobra Kai, John Kreese (Martin Kove) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) se enfrentan en una batalla de karate a tres bandas por el alma de el Valle en la serie de Netflix. (Netflix)

“Excepto por el personaje latino de Miguel, todas las demás personas de color están fuera del elenco principal, por lo que en realidad no se muestra como un programa diverso en cierto sentido”, dijo Ana-Christina Ramón, coautora del programa anual Hollywood Diversity de UCLA. Informe, que designa a los clientes potenciales como los ocho principales actores habituales acreditados. (En toda la industria, el informe encontró que los personajes blancos constituían el 75,9% de los clientes potenciales en series con guiones digitales como “Cobra Kai” en la temporada 2018-2019, mientras que el 5,9% de los clientes potenciales eran latinos, el 4,7% eran negros y solo el 1,8% eran asiáticos.)

Anuncio

Varios críticos también se han dado cuenta de la blancura de la serie: el editor senior de cultura del salón, Hanh Nguyen, quien ha sido crítico de la serie en el pasado, dijo a The Times que “el único personaje principal de color que tiene algún tipo de interioridad es Miguel ". “Danny LaRusso, niño italiano de Jersey”, como dijo Sonia Saraiya de Vanity Fair sobre las dos primeras temporadas, “es el personaje más japonés de este programa”.

Como escribe la crítica de TV del Times Lorraine Ali, “Cobra Kai” ha extraído con éxito las risas y el patetismo de la transformación de Johnny a través de su proximidad a una familia inmigrante. También se analiza cómo el tipo de karate de Kreese perpetúa un ciclo de masculinidad tóxica militante. Pero ha sido lento explorar los puntos ciegos de Daniel más allá de un momento de “splaining sushi” despistado y su desconcierto de que sus comerciales de corte de karate pudieran verse como una apropiación cultural.

“Lo que me gustaría que hicieran es ir más allá de este idílico espacio suburbano, esta dimensión de bolsillo blanco, más profundamente”, dijo el escritor y presentador de podcast Jeff Yang, quien ha cubierto la serie para Quartz. "¿Qué pasaría si realmente se encontraran con personas que abrazaron las artes marciales no solo para superar el acoso, sino porque es parte de una tradición más amplia que existe dentro de las comunidades de personas de color?”

Enviar a Daniel de regreso a Okinawa en la tercera temporada para reunirse con Kumiko (Tomita) y Chozen (Okumoto) es un paso en esa dirección, permitiendo que el programa “sienta lo que faltaba”, dijo Heald. “Reconocer que falta una gran pieza debido al Sr. Miyagi y llegar al punto de apreciar que no es solo el Sr. Miyagi, es todo lo que él tocó y lo que lo tocó".

Anuncio

Tamlyn Tomita repite su papel de Kumiko, de “The Karate Kid Part II” de 1986, en “Cobra Kai”. (Tina Rowden / Netflix)

El regreso, que el propio Macchio había presionado y sobre el que Tomita y Okumoto consultaron, da como resultado algunas de las recompensas más resonantes de la serie. “Quería que evolucionara como personaje”, dijo Okumoto sobre el una vez peligroso Chozen. “No quería que él solo estuviera allí como una persona para impulsar la historia. Quería que hiciera un viaje, que pasara por un examen de conciencia”.

Heald, Hurwitz y Schlossberg, que están escribiendo la cuarta temporada, dicen que están al tanto de las críticas. “Habiendo hecho ‘Harold & Kumar Go to White Castle’, hemos sido particularmente sensibles a la representación asiático-estadounidense en películas y televisión”, dijo Schlossberg sobre la comedia de 2004, protagonizada por John Cho y Kal Penn, que coescribió con Hurwitz. Si bien no hay escritores de ascendencia asiática en el equipo de redacción de “Cobra Kai”, el trío enfatizó que cuando se trata de elementos como el karate Gōjū-ryū, en el que se basa el estilo Miyagi-Do, y ciertos detalles culturales japoneses, me he apoyado en actores como Tomita, Okumoto, el coordinador de especialistas Hiro Kods y el guionista original de “Karate Kid”, Robert Mark Kamen, como guía.

Anuncio

“Nos hubiera encantado que hubiera un hijo o una hija de Miyagi flotando en el linaje y el canon de la película para rodar”, dijo Heald. “Pero heredamos la historia que parecía la continuación natural, donde para bien o para mal estás tratando con Johnny y Daniel como tus protagonistas”.

Maridueña, quien dio crédito a los showrunners por integrar cuidadosamente la herencia ecuatoriana en la historia de Miguel, reconoció que el mundo de “Cobra Kai” no siempre refleja la diversidad de su entorno en el Valle de San Fernando, que según las cifras del Censo de Estados Unidos de 2019 es 42% hispano. “Si vives en el Valle, y realmente en el área metropolitana de Los Ángeles, sabes que hay tantos latinos, negros y de ascendencia asiática”, dijo. “Y mientras nuestro programa se está poniendo al día, creo que muchos programas, como todo en Hollywood, sienten que se están poniendo al día lentamente”.

Schlossberg citó las limitaciones de casting en Atlanta, donde se filma el programa. “Cuando se trata de casting de fondo, estamos limitados [en] hacer que una escuela secundaria en nuestro programa se vea exactamente como se vería una escuela secundaria en Reseda”, dijo. (Según las cifras del censo de EE. UU., Los hispanos representan el 5% de la población de Atlanta y el 10% de la población de Georgia, mientras que los asiáticos representan el 5% de la población de la ciudad y el 4% en todo el estado. Atlanta es 48% de raza negra, mientras que Georgia en su conjunto es el 32%.)

Anuncio

Sin embargo, la representación visual como la que se ve en los pasillos de una escuela secundaria es solo el primer paso hacia una representación significativa, dijo Ramón. "¿Puedes escuchar sus historias? Una representación significativa significa que puedes descubrir la historia de la persona desde su perspectiva”.

Mientras viajan en su Netflix se topan con la primera temporada producida en COVID-19 veces y bajo el estandarte del transmisor, los creadores se negaron a comentar sobre los detalles de las próximas temporadas. Sin embargo, sí confirmaron que la introducción de personajes de ascendencia asiática “definitivamente es algo que está en nuestros planes de cara al futuro” y se burlaron de la posibilidad de que rostros familiares como Aisha, la bondadosa estudiante de Cobra Kai (interpretada por la actriz Nichole Brown), que estaba conspicuamente escrita de la temporada 3, muy bien podría volver a West Valley High en el futuro. “Cualquier personaje que haya aparecido en el universo de ‘Karate Kid’ tiene el potencial de regresar”, dijo Hurwitz.

Hacer más temporadas significa más oportunidades de traer nuevos personajes, dicen. “Cada temporada, mientras escribimos, buscamos nuevas historias de desamparados y nuevos personajes para poblar el universo”, dijo Heald. “Siempre tenemos la mira puesta en representar a la sociedad actual de la manera más rica y precisa posible”.

Harán un par de estos.

Anuncio

‘Cobra Kai’



Dónde: Netflix



Cuándo: En cualquier momento



Calificación: TV-14 (puede no ser adecuada para niños menores de 14 años)



















To read this article in English click here