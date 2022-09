‘The Lucas Museum of Narrative Art’ retrasa la apertura hasta 2025; ‘todas las áreas de construcción’ avanzan

El Lucas Museum of Narrative Art, de $1 mil millones, que sigue creciendo en Exposition Park, retrasó su fecha de apertura de 2023 a 2025. El retraso de dos años, según se explicó, se debe a las complicaciones pandémicas, específicamente problemas de la cadena de suministro que han dificultado la adquisición de ciertos materiales de construcción.

“No es una sola cosa, es una acumulación de cosas”, dijo en una entrevista la directora del Museo Lucas, Sandra Jackson-Dumont. “Definitivamente son las cadenas de suministro, los retrasos en la obtención de materiales, los problemas del fabricante, todas estas piezas juntas han creado este tipo de impacto en el cronograma”.

El museo comenzó a construirse en marzo de 2018 y “llegó al tope”, el término para colocar la viga final dentro de su estructura de acero en su lugar, en marzo de 2021. En abril de 2021, el museo adelantó su debut previsto para 2022 por un año debido a problemas relacionados con la pandemia. Los protocolos de salud y seguridad de COVID-19 habían retrasado la construcción, se dijo en ese momento. Ahora Jackson-Dumont dijo que se necesitan dos años más, no solo para la construcción, sino también para asegurarse de que el edificio terminado sea adecuado para albergar obras de arte.

“Queríamos darnos tiempo, una vez que el edificio esté completo, para asegurarnos de que pase por los procesos de preparación y remediación adecuados, para que podamos asegurarnos de que la obra de arte esté segura al ingresar al edificio”, expresó Jackson-Dumont, refiriéndose a la temperatura controles y otras condiciones ambientales. “Y ese proceso, la mitigación, realmente toma un período de tiempo”.

El retraso en el cronograma, según Jackson-Dumont, no afectará el costo proyectado del edificio. “El presupuesto: ahí es donde estamos y teníamos una contingencia”, aclaró.

El cineasta George Lucas y su esposa Mellody Hobson son “la principal fuente de financiamiento” del museo. Si el costo aumenta, dice Jackson-Dumont, “se comprometen a apoyar este proyecto”.

“Pero no estamos hablando de que aumente el costo, esa no es una conversación que estemos teniendo”, agrega. “Están comprometidos con la realización de este increíble activo”.

Construcción de la plaza del Museo Lucas, agosto de 2022. (Photo: Roberto Gomez, USC School of Cinematic Arts. All rights reserved. ©2022 JAKS Productions. )

El museo de aspecto futurista de cinco pisos y 300,000 pies cuadrados, que se eleva al lado del edificio del L.A. Memorial Coliseum, fue diseñado por el fundador de MAD Architects, Ma Yansong. Tiene un vientre arqueado, creando una plaza sombreada al aire libre debajo de la cual los visitantes pueden pasar al Exposition Park. El edificio está compuesto principalmente de acero, vidrio y hormigón junto con madera, geoespuma, polímero reforzado con fibra de vidrio y yeso.

Ha sido todo un problema porque el material de relleno liviano, que a menudo se usa para ayudar a crear la topografía, es un material que se ha visto afectado por problemas en la cadena de suministro, dicen. También ha habido problemas con el envío de piezas desde Europa, como accesorios de iluminación, vidrio y componentes de ascensores personalizados. Los protocolos de seguridad de COVID, que garantizan que los trabajadores en el sitio estén seguros, también continúan ralentizando la construcción.

Aún así, dice Jackson-Dumont, “el progreso en todas las áreas de la construcción” está avanzando. El museo está respondiendo con agilidad y creatividad, dice, cambiando el enfoque para mantener la construcción en marcha. Eso significó acelerar la construcción en ciertas áreas a las que quizás aún no hayan llegado, mientras que otras áreas se desaceleraron.

“Vamos a donde podamos trabajar”, dijo Jackson-Dumont.

Un hito de la construcción, en los últimos tiempos, es la instalación de más de 1500 paneles curvos de polímero reforzado con fibra de vidrio que componen la superficie del edificio. Actualmente se están colocando en el lado sur del edificio. Cada panel blanco cremoso está acabado a mano y es único; juntos, le dan al edificio una sensación orgánica y biomórfica, dicen.

“Se siente tan significativo”, dijo Jackson-Dumont sobre la instalación del panel. “Casi se siente como un tope en algunos aspectos, porque estás empezando a ver la piel de este edificio”.

Las galerías del cuarto piso, alrededor de 80,000 pies cuadrados de espacio de exhibición para exhibir obras de arte populares y finas de la colección personal de Lucas, así como obras efímeras de “Star Wars”, están en marcha, con la rejilla del techo y las paredes permanentes completas. Los sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería y de seguridad de vida están instalados, lo que significa que en su mayoría están instalados. Se están instalando partes de los ascensores de vidrio, al igual que las ventanas.

Los dos teatros del museo y los salones de clases también están en movimiento, al igual que el restaurante y la cafetería, la tienda de regalos y los espacios para eventos.

Parque del Museo Lucas y construcción de edificios, visto al norte, en junio de 2022. (Photo by Hunter Kerhart; © 2022 Lucas Museum of Narrative Art. )

El desarrollo del campus de 11 acres del museo, que reemplaza un estacionamiento, incluye un parque y jardines diseñados por la fundadora de Studio-MLA, Mia Lehrer. Ha comenzado la plantación de más de 200 árboles, entre robles catedral y alcornoques, jacarandas y trompetas rosas. Eventualmente habrá más de 30 especies, y el paisajismo adicional contará con plantas nativas de California y tolerantes a la sequía. Se instalaron las bancas del anfiteatro del parque y se está trabajando en un puente peatonal y jardines colgantes.

Una cosa en la que Jackson-Dumont está fascinada: los dos garajes subterráneos. Incluirán 2300 lugares de estacionamiento, 600 más de los que estaban disponibles anteriormente en el lote de asfalto sobre el suelo. También está especialmente emocionada con el “diseño poroso” del edificio y el campus que lo rodea: cómo fluye, sin problemas, hacia Exposition Park. “Se siente como un campus continuo que nos conecta con estos grandes recursos ya existentes”, dicjo Jackson-Dumont.

El Museo Lucas también ha aumentado su colección de más de 100,000 obras de arte en pintura, escultura, fotografía, películas, murales, cómics, ilustraciones de libros y revistas y objetos cinematográficos y efímeros. Tiene fondos particularmente profundos de trabajo de Norman Rockwell, Ernie Barnes, Jacob Lawrence, Kadir Nelson y N.C. Wyeth, entre otros artistas.

Este año, el museo adquirió una pieza de Jaime Hernández, residente en Oxnard, del cómic alternativo “Love and Rockets”, una serie que creó con los hermanos Gilbert y Mario. La pieza apareció originalmente como una portada de Village Voice en 2010. El museo también adquirió una serie de ilustraciones de Tongva y del artista escocés residente en Los Ángeles Weshoyot Alvitre. Son de su libro infantil de 2019, creado con Traci Sorell, “At the Mountain’s Base”, sobre un nativo americano.

Ilustración de Weshoyot Alvitre para el libro “Al pie de la montaña” (2019). (From Lucas Museum of Narrative Art, Los Angeles, © Weshoyot Alvitre)

Otras adquisiciones de 2022: una serie impresa de Chitra Ganesh, ““Architects of the Future — Away From the Watcher” (2014); una fotografía de la fallecida artista chicana Laura Aguilar, “Día de Muertos” (1989-90); una obra de acuarela y collage de Bryan Collier, creada para la portada del libro infantil de 2016 “City Shapes”, de Diana Murray; y una ilustración de Grace Lin, “We Eat a Little Bit of Everything” (2001), de su libro para niños “Dim Sum for Everyone!”

“Es maravilloso haber adquirido una cantidad significativa de trabajo Latinx en el último año”, dice Jackson-Dumont. “También estamos encantados con muchos de los artistas de Los Ángeles que hemos adquirido. Y estamos particularmente emocionados de tener artistas de la gente de Tongva en nuestra colección”.

“La forma en que pienso sobre las adquisiciones”, dice, “estoy pensando en el todo. Así que estoy muy entusiasmado con otros trabajos que hemos recopilado desde 2020, también, que creo que son bastante increíbles”.

El principal de ellos: una pintura de 1975, adquirida en mayo pasado, por Robert Colescott, “George Washington Carver cruzando el Delaware: página de un libro de texto de historia estadounidense”. Jackson-Dumont lo ha llamado un vehículo “para explorar y desempacar figuras significativas racial, social e históricamente cargadas”.

Kadir Nelson’s “Art Connoisseurs,” 2019, which the Lucas Museum acquired in 2020. (From Lucas Museum of Narrative Art, Los Angeles; © 2019 Kadir Nelson)

Dos importantes adquisiciones de 2020 son ambas respuestas al trabajo de Norman Rockwell: la serie de fotografías, “Four Freedoms Set II” 2018, de For Freedoms, un colectivo de artistas fundado por Hank Willis Thomas y Emily Shur, en colaboración con Eric Gottesman y Wyatt Gallery, así como la pintura de Kadir Nelson’s “Art Connoisseurs” (2019), que apareció en la portada del New Yorker en 2019. El año pasado, el museo también agregó “RHYTHM MASTR Daily Strip (Runners)” de Kerry James Marshall’s a su colección, un trabajo que aborda la representación negra, o la falta de ella, en los cómics convencionales.

Importantes obras de Frida Kahlo y Alice Neel fueron adquiridas el otoño pasado junto con obras contemporáneas de artistas del sur de California, incluidas Cara Romero y Criselda Vásquez. El museo también adquirió archivos clave del trabajo de José Guadalupe Posada y Judith F. Baca.

“The Drum Major” de Ernie Barnes (2003), que el Museo Lucas adquirió en 2020. (Photo: Jeff McLane; from Lucas Museum of Narrative Art, UTA Artist Space and the Estate of Ernie Barnes; ©Ernie Barnes Family Trust)

Incluso mientras el museo crece, varias obras de su colección están a la vista en otros lugares, incluida la obra de Colescott, ahora en el New Museum de Nueva York; viajará al Museo Metropolitano de Arte a finales de este otoño. Y dos obras de Diego Rivera están actualmente a la vista en el Museo de Arte Moderno de San Francisco como parte de un estudio de la obra del artista.

Todo lo cual podría considerarse una respuesta esencial, aunque urgente, a los tiempos complicados en los que vivimos, dijo Jackson-Dumont.

El arte narrativo, dijo, “da forma a cómo nos vemos unos a otros, cómo hablamos unos de otros, interactuamos unos con otros, cómo amamos, odiamos, controlamos, hacemos lo que sea entre nosotros. Es una forma de arte increíblemente poderosa y socialmente moldeadora. Estas historias realmente contribuyen al mundo, y necesitamos lugares donde las desempaquemos. De hecho, puede crear una sociedad más humana”.

Con respecto a los retrasos en la línea de tiempo, agregó que le “parece fascinante que estemos haciendo esto en medio de COVID, en medio de todo lo que está sucediendo. Y no es solo un sitio de construcción. Estamos construyendo una institución, una propuesta de más de 200 años. Y lo estamos haciendo en medio de los momentos más inciertos de nuestro tiempo”.

