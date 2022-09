Shakira dice que los recaudadores de impuestos de España están librando una ‘campaña de prensa obscena’ en su contra

Shakira dice que los recaudadores de impuestos españoles “comenzaron a salivar” cuando vieron que estaba saliendo con la estrella de fútbol Gerard Piqué, originaria de Barcelona. Y ella dice que esas autoridades están completamente equivocadas con respecto a $ 16 millones que supuestamente no pagó en impuestos de 2012 a 2014.

La cantante colombiana fue acusada de evasión fiscal España en 2018. Las autoridades dijeron en julio que pedirían a un tribunal que sentencie a Shakira a ocho años y dos meses de prisión si es condenada.

Pero ella no se está moviendo.

Ella le dijo a Elle en una entrevista publicada el miércoles que tuvo que luchar contra los cargos porque las acusaciones son falsas. Ella dice que no calificó como residente de España durante los años que se le acusa de evasión de impuestos.

“En primer lugar, no pasaba 183 días al año en ese momento. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo”, dijo Shakira.

“En segundo lugar, pagué todo lo que afirmaron que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que, a partir de hoy, no les debo nada. Y, por último, fui asesorada por una de las cuatro firmas especializadas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que estaba segura de que estaba haciendo las cosas de manera correcta y transparente desde el primer día”.

Shakira dijo que las autoridades fiscales estaban montando una “campaña de prensa” para ejercer presión, como en la amenaza de daño a la reputación, con la esperanza de obtener un acuerdo de liquidación. Los acusó de rastrear su paradero a través de las redes sociales una vez que comenzó a salir con el futbolista Piqué en 2011.

“Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Pasé más de 240 días fuera de España, así que no había forma de que calificara como residente”, dijo.

“Las autoridades fiscales españolas vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar nada... Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no estaba t mi lugar de trabajo o mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron, con los ojos en el premio”.

Shakira dijo que confiaba en que la justicia prevalecería a su favor cuando el caso vaya a juicio. “Tengo pruebas suficientes”.

Y si eso no es suficiente para manejar, la cantante también ha estado lidiando con la ruptura de su relación de alto perfil, con la atención de los tabloides sobre en ella y sus hijos, así como sus problemas de salud.

“Tengo paparazzi acampando afuera, frente a mi casa, 24/7", dijo. “Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto mi propia casa. Sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan. Entonces es difícil”.

La relación que tuvo con Piqué ha sido abaratada por los medios de comunicación, dijo, lo cual es muy decepcionante.

“Es probablemente la hora más oscura de mi vida”, dijo Shakira.

