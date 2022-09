Lin-Manuel Miranda dice al público de San Diego que crear una pequeña empresa es como componer un musical

Lin-Manuel Miranda, el galardonado creador de los exitosos musicales de Broadway Hamilton y In the Heights, comparó la composición de música con la creación de una pequeña empresa.

“Si estás creando una pequeña empresa, estás haciendo lo mismo que yo como compositor”, dijo. "¿Qué no existe en el mundo, pero debería existir? ¿Y puedo ayudar a que eso exista en el mundo?”.

En la quinta conferencia anual de L’Attitude —reunión nacional que pone de relieve las empresas, la innovación y los consumidores latinos—, celebrada en el centro de San Diego, Miranda ofreció consejos y compartió sus ideas sobre cómo las pequeñas empresas son el hilo conductor de nuestras comunidades.

Al mismo tiempo, subrayó lo mucho que las pequeñas empresas y el teatro contaron con el apoyo de los miembros de la comunidad para ayudarles cuando fueron golpeados por la pandemia.

“Se trata de la colaboración. No puedes hacer teatro solo (y) no puedes hacer que una pequeña empresa sobreviva sola. Y no lo digo en plan artístico de ‘estamos todos juntos en esto’”, dijo Miranda. “Realmente dependemos de nuestra comunidad para mantenernos vivos. Y ésa ha sido una lección que he trasladado al mundo de la pequeña empresa”.

Además de sus reconocimientos en la industria del entretenimiento —desde un Premio Pulitzer hasta tres Grammys—, Miranda ha añadido a su extenso currículum el de propietario de pequeñas empresas.

El año pasado, él y sus amigos resucitaron la Drama Book Shop de Manhattan, una tienda centenaria de todo lo relacionado con el teatro, después de que la subida de los alquileres amenazara su cierre. En esa pequeña empresa escribía en el sótano de la tienda, encontraba la inspiración y se reunía con su viejo amigo, colaborador y director de Hamilton, Thomas Kail.

Lin-Manuel Miranda, el galardonado compositor de Broadway, habla con Anna Marrs, Presidenta del Grupo American Express de Servicios Comerciales Globales y Riesgo de Crédito y Fraude, en la conferencia L’Attitude sobre el apoyo a las pequeñas empresas de la comunidad, celebrada el viernes en el Manchester Grand Hyatt. (Meg McLaughlin/The San Diego Union-Tribune)

Miranda ha trabajado con algunas de las mayores marcas del mundo, desde Disney hasta American Express, y ofreció consejos sobre cómo construir una marca auténtica como empresario.

“Creo firmemente que la verdad es más fácil de recordar”, dijo. “La gente me pregunta cómo se puede ser tan auténtico. Es porque nunca puedo recordar si me he inventado algo”.

“Hay un poder que consiste en llevar todo tu ser a una sala”, dijo. “No apagas tu latinidad cuando entras en una sala de juntas. Todo lo que aprendiste a los pies de tu abuela y de tu padre te servirá en esa sala de juntas. No es algo que se olvide, es algo que llevas contigo: es tu superpoder”.

Y a la hora de decidir en qué temas tomar partido, se trata de encontrar “lo que no te deja tranquilo” y las cosas que te quitan el sueño, lo que será diferente para cada uno, dijo. Para él, una cuestión importante es devolver a la comunidad de Puerto Rico, de donde es su familia.

Cuando Puerto Rico fue devastado por el huracán María en 2017, llevó la producción de Hamilton a la isla y dijo que recaudaron 15 millones de dólares. La semana pasada, visitó Puerto Rico mientras se enfrenta al huracán Fiona.

En muchos aspectos, recurrir a su pasado y a sus raíces en la comunidad latina ha sido la clave del éxito de Miranda. Su primer musical de Broadway, In the Heights, que se adaptó recientemente a la gran pantalla, trataba de su vecindario, Washington Heights, y de los propietarios de pequeñas empresas que intentaban salir adelante allí.

Una gran parte de su trabajo consiste en celebrar la comunidad que le crió, su resistencia y representarla, al tiempo que señala que la comunidad latina es amplia y no un monolito.

“Ahora que he probado su mundo de ser propietario de pequeñas empresas, se ha reforzado lo imposible que es sin la comunidad”, dijo. “Y cuando los latinos se reúnen -porque todos somos de nuestras pequeñas partes del mundo-, pero también somos tan poderosos cuando estamos juntos. Realmente no hay nada que no podamos hacer”.