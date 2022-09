Nicky Jam protagonizará y producirá la comedia de acción ‘Regulators’ tras recibir el galardón de Billboard

El cantante de música urbana Nicky Jam volverá a la gran pantalla luego de su participación en “El ganador” para Netflix y su aparición especial en la cinta “Bad Boys Life” protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

Esta vez el intérprete de éxitos como “El perdón”, “El amante” y “Travesuras” protagonizará la comedia de acción “Regulators”, cuyos derechos los adquirió Universal Pictures después de una “guerra” de ofertas entre varios estudios.

El proyecto que será producido a través de La Industria, Inc., que fundó Nicky Jam, también contará, de acuerdo a un comunicado, con Will Smith, Jon Mone, Miguel Meléndez y Heather Washington como productores del largometraje para su compañía Westbrook Studios, junto a Juan Diego Medina y Lorenzo Braun para La Industria, Inc./ Three Six Zero.

Anuncio

Entretenimiento Nicky Jam sobrepasa las 1.000 millones de reproducciones musicales este 2020 El artista puertorriqueño Nicky Jam, uno de los pioneros del género urbano, acumuló en este año pandémico sobre 1.000 millones de reproducciones entre todos sus temas y vídeos musicales, informaron este miércoles sus representantes.

También se dio a conocer que Brooks McLaren y D. J. Cotrona serán los encargados de la historia. Ambos ya han aparecido en “Black List” por su guion lleno de acción “Flight ir Flight”.

El vicepresidente ejecutivo de producción, Jay Polidoro, supervisará el proyecto en nombre de Universal.

Anuncio

Nicky Jam, quien será galardonado este jueves en los Premios Billboard de la Música Latina con el Salón de la Fama Award, se ha centrado en convertirse en una figura la música, pero también se ha caracterizado por ser multifacético y sin complejos, lo cual le ha permitido compartir con sus fanáticos los altos y bajos de sus tres décadas de trayectoria musical.

Además del éxito de sus proyectos musicales y su historia personal de fondo, Nicky Jam se ha ganado los corazones de varios escritores, productoras y amantes del cine y la televisión de Hollywood, donde ha protagonizado algunas de las franquicias más taquilleras, su serie de televisión personal, “El Ganador” y su programa en línea, “The Rockstar”.

Anuncio

Hoy Nicky Jam sigue siendo uno de los principales exponentes de la música latina manteniéndose en los primeros lugares de los listados de música a nivel global, con giras agotadas por todo el mundo. Además ha influenciado en las nuevas generaciones de artistas urbanos y ha ejecutado su trabajo filantrópico desde el corazón.

Nicky Jam cree en las oportunidades y el cambio para que se cuenten más historias en la pantalla y a través de la música sobre su cultura y sus raíces latinas.

Además de su trabajo con Cotrona, McLaren escribió anteriormente How It Ends, que también apareció en Black List y se estrenó en Netflix con la dirección de David M. Rosenthal y la producción de Paul Schiff, Tai Duncan y Kelly McCormick.

Anuncio

La película de ciencia ficción y suspenso protagonizada por Theo James y Forest Whitaker ha sido vista por más de 100 millones de espectadores en total, fue la película n.° 1 en la plataforma durante 8 semanas después de su lanzamiento y recientemente regresó a la primera posición en el mes de abril del 2022. Los créditos de McLaren también incluyen Embassy en Paramount y Rambo: New Blood en Millennium Films. Está representado por Verve Talent and Literary Agency, Brillstein Entertainment Partners y Johnson Shapiro Slewett & Kole.

Cotrona, quien ya es un actor bien establecido, ahora se está convirtiendo rápidamente en la mitad de uno de los mejores equipos de redacción de Hollywood junto con McLaren.

Anuncio

Su crédito también aparece en Shazam 2 de Warner Brothers y en la nueva versión de Spy Kids para Netflix, de su colaborador frecuente, Robert Rodriguez.