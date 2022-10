En octubre, los niños entran gratis a parques temáticos, museos y más con el programa ‘Kids Free San Diego’

Durante octubre en San Diego, docenas de hoteles, restaurantes, parques temáticos, museos y más ofreceran a familias la oportunidad de disfrutar de las actividades variadas en el condado mientras ahorran a lo grande.

En su undécimo año, el programa anual Kids Free San Diego ofrece admisión y platillos gratuitos a los niños para que puedan vivir experiencias en familia en el mes de octubre.

He aquí un listado de algunas de las actividades que dan la bienvenida a los más pequeños:

Parques temáticos

San Diego Zoo

El zoológico de San Diego ofrece admisión gratuita a niños de 11 años o menos cuando los acompaña un adulto con boleto pagado, es perfecto para explorar el nuevo Denny Sanford Wildlife Explorers Basecamp. Los visitantes podrán interactuar, escalar, y brincar en cuatro inovativas áreas de juego además de visitar hábitats de alrededor del mundo, desde desiertos hasta bosques.

SeaWorld San Diego

Los niños de entre 3 y 9 años podrán entrar gratis a SeaWorld San Diego con un adulto con boleto pagado. Esto permitirá que familias enteras puedan vivir el especial de Halloween, Spooktacular, hasta el lunes 31 de octubre. Los pequeños podrán usar disfraces y participar en el truco o golosina, además de observar a los animales salvajes y disfrutar de las montañas rusas y otras atracciones.

LEGOLAND California Resort

El resort admitirá de manera gratuita a los niños de 2 a 12 años con un adulto con boleto pagado a todos sus parques. Familias podrán entrar al Resort, LEGOLAND Water Park y al acuario SEA LIFE con el especial de octubre, además de interactuar con la atracción LEGO Ferrari Build and Race que cuenta con un Ferrari F40 de tamaño real desarrollado por el Grupo LEGO.

Hoteles

Bahía Resort Hotel

Ubicado en Mission Bay y a pasos de la playa Mission Beach, Bahía Resort Hotel ofrecerá a familias platillos gratis a los niños de 12 años o menores con una entrada pagada por un adulto en su restaurante de cocina costera Dockside 1953. Los huéspedes pequeños del hotel podrán también tomar un tour de la bahía en paddleboard o kayak de cortesía con una sesión de una hora o más pagada por un adulto acompañante.

Paradise Point Resort & Spa

Los niños huéspedes de 12 años o menores podrán jugar, comprar o comer de manera gratuita con el especial de la isla con valor a 50 dólares. El crédito se puede usar para helados, juguetes de la tienda de regalos, renta de bicicleta y más.

La Valencia Hotel

El hotel ubicado en La Jolla Village, estará ofreciéndole a los niños huéspedes de 12 años y menos un kit con una actividad de explorador exclusiva para llevarse a casa junto a un libro con actividades. Las familias también pueden descansar en la terraza con vistas al mar y alberca con spa.

Actividades gratuitas para niños durante el mes de octubre. Una familia en bicicleta por Pacific Beach. (Brett Shoaf / San Diego Tourism Authority

)

Restaurantes

Carnitas Snack Shack Embarcadero

Mientras los padres disfrutan de las vistas panorámicas del restaurante en el centro de San Diego y consumen del menú, los niños de 12 años y menos podrán comer gratuitamente.

Samburgers

Dentro de Little Italy, se encuentran las hamburguesas de Samburgers. Aquí los niños de 12 años y menos disfrutarán de un platillo gratuito con un adulto que haya pagado.

Casa Guadalajara

Después de explorar los sitios históricos de Old Town, las familias podrán descansar y comer comida mexicana en Casa Guadalajara, la cual ofrecerá platillos gratuitos del menú de niños a hasta tres niños por una entrada pagada por el adulto acompañante.

Museos

Norte del condado

El museo Mission San Luis Rey al norte del condado ofrecerá 3 actividades gratuitas. Los niños podrán crear ladrillos de adobe, pintar con cochinilla y participar en una búsqueda de tesoro con temática del periodo de rancho. No muy lejos, los pequeños podrán entrar de manera gratis al Museum of Making Music para aprender a apreciar la música.

Balboa Park

Balboa Park, el parque cultural más grande de Estados Unidos con 17 museos y jardínes botánicos, contará con admisión gratuita para los niños para ciertos museos como el Japanese Friendship Garden of San Diego y el Museum of Us.

Downtown

En el centro de San Diego hay varios museos que le dan la bienvenida a los niños como el Maritime Museum of San Diego, donde podrán aprender sobre barcos y submarinos históricos; el histórico portaaviones USS Midway con su museo USS Midway Museum; y el New Children’s Museum, que cuenta con instalaciones artísticas interactivas que alientan la imaginación y la creatividad.

Otros lugares

The Gondola Company

Familias podrán disfrutar de la magia de Venecia sin salir del condado. The Gondola Company dará tours por los canales de Coronado Cays en una góndola privada y los niños podrán tomar el tour gratis con un adulto que haya pagado.

San Diego Whale Watch

Un niño menor de 17 años podrá viajar gratuitamente con un adulto con boleto pagado en la aventura de San Diego Whale Watch. Cada viaje para ver las distintas ballenas que se pueden encontrar en la bahía de San Diego es de dos horas y media.

Murder n’ Mayhem’s Embarcadero Waterfront Ghost

Es posible visitar los sitios históricos de San Diego con el Murder n’ Mayhem’s Embarcadero Waterfront Ghost Tour. Durante las visitas guiadas de una hora, las familias conocerán los sitios embrujados y aprenderán sobre su historia. Como un extra, los participantes podrán cazar fantasmas y espíritus con equipo profesional. Un niño entra gratis por cada adulto que pague.

Para consultar la lista completa de lugares que participarán en Kids Free San Diego, haga click en este enlace.