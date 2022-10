Zoe Saldaña hace una pausa en el cine de superhéroes y se sumerge en el romance con ‘From Scratch’

El pasado lunes el ambiente de la Bella Italia se respiró en Hollywood con el lanzamiento de la nueva serie de la plataforma de streaming Netflix titulada “From Scratch”.

Este drama romántico se basa en las memorias más vendidas del New York Times de Tembi Locke, tituladas “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home” y cuenta la historia de una joven estudiante de Texas, Estados Unidos, que viaja a Italia para estudiar y envolverse en el mundo de las artes, pero el destino la lleva también a conocer al amor de su vida.

Amahle “Amy” Wheeler se enamora de Lino, un chef siciliano, quien lamentablemente termina enfrentando problemas de salud, por lo que el futuro de la pareja se termina viendo amenazado. Esta situación, en medio del amor que se tienen, hace que las dos familias se unan a pesar de sus diferencias culturales.

Esta historia de romance y drama es protagonizada por la estrella de taquilleras producciones de Hollywood como Avatar, Avengers: Infinity War, Star Trek y Guardians of The Galaxy, Zoe Saldaña, quien se aleja por ahora del cine de aventuras de superhéroes para volver a los personajes humanos que muy bien le quedan a la joven actriz de ascendencia dominicana que a lo largo de su carrera en la pantalla ha participado en producciones como Burning Palms, La Terminal, Premium, Colombiana, The Skeptic, Ritmo Total y muchas más.

Aunque a simple vista “From Scratch” podría considerarse como una serie romántica más en la plataforma de Netflix, lo cierto es que esta serie limitada también estará abordando, más allá del simple romance, otras temáticas muy serias como el enfrentamiento a una enfermedad y el choque cultural entre dos familias de diferentes mundos, cuyas situaciones se van desarrollando a lo largo de ocho episodios.

Zoe Saldaña, quien en la vida real vive en Italia y está casada con un artista italiano, dijo que se identifica con su personaje, pues ella también nació en Estados Unidos al igual que Amy, mientras que su esposo, Marco Perego, es italiano al igual que el protagonista de esta historia. Zoe y Marco han estado casados desde 2013 y tienen tres hijos: Zen y los gemelos Cy y Bowie.

La premiere se realizó el lunes en el Netflix Tudum Theater de Hollywood con la presencia de Zoe Saldaña, además de la productora de la serie Reese Witherspoon y parte del elenco.

Durante ese encuentro pudimos conversar con Zoe Saldaña quien dijo que From Scratch “es una serie muy hermosa que está basada en la vida real de una señora que se llama Tembi Locke, donde ella se muda a Italia a estudiar arte, pero no solamente termina con un ‘degree’ sino también con un marido italiano, siciliano especificamente, y empieza a tener una vida muy hermosa y hay retos que ellos van a tener que combatir”, adelantó la actriz de 44 años de edad.

“Es una serie que está llena de amor, está llena de mucha comida deliciosa italiana que ya todos sabemos que la cocina Italiana es excelente. Hay muchos momentos de alegría, momentos de tristeza, pero al final hay un mensaje muy positivo de que el amor lo triunfa todo”, agregó la joven nacida en Passaic, New Jersey.

La serie original de Netflix que llegará a la pantalla de streaming este 21 de octubre, es producida por Reese Witherspoon, Nzingha Stewart, Cisley Saldaña Nazario y cuenta en el reparto con las actuaciones de Eugenio Mastrandrea, Keith David, Danielle Deadwyler, Judith Scott, Kellita Smith, Lucia Sardo y Paride Benassai.

-Colaboró en este reporte Armando García