Lluvia de pelucas rojas, invitadas y empoderamiento femenino en la despedida angelina de Karol G

Estrofa de Karol G , la que 'no se canta... se grita'

Karol G/ Becky G (Mamii)

“Te veo en la’ rede’, no puedo creerlo, qué pena de ti (pena de ti)

Yo que fui buena y tú, qué gonorrea, pagándome así (eah, qué gonorrea)

Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero (ja, ja, ja)

Que se come todo que se atraviesa, Diablo, tú ere’ un cuero (cuero)

No digas: “Te quiero”, mejor sé sincero

No digas: “Te amo” porque eso fue en vano (ah)

Llorando estabas tú y como no te salí

Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”