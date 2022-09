Knott’s Scary Farm cambia su política de chaperones tras 49 temporadas de sustos y diversión

El fin de semana pudimos hacer un recorrido por las diferentes atracciones de Knott’s Scary Farm y nos percatamos que la afluencia de público no era realmente el que esperábamos. En años anteriores, antes de la pandemia, las filas para acceder a los diferentes laberintos eran interminables y los visitantes tenían que esperar horas para poder entrar.

Sin embargo, el día que visitamos el parque pudimos ver que las filas eran bastante cortas y el tiempo de espera no superaba los 70 minutos en las atracciones mؘás populares. Muchas de ellas apenas presentaban de 5 a 10 minutos de espera. Pero también es cierto que tenemos que considerar que estamos en septiembre y no en octubre que es el mes en el que se celebra con más fuerza Halloween.

Considerando esta ausencia de público y luego de 49 temporadas, en las que Knott’s Scary Farm ha brindado experiencias inquietantes a millones de visitantes, al parecer ahora la administración ha decidido darle un cambio a su política de chaperones para que puedan ser más accesibles al público de diversas edades, incluso a los que tienes 17 años de edad o menos.

Anuncio

Entretenimiento ¿Qué ofrecen las atracciones de Halloween en los parques de California este año? Universal Studios, Knott’s, Six Flags y Disney ya develaron sus propuestas de esta temporada y aquí te ofrecemos un recorrido por las novedades que pueden disfrutar los grandes y las que van dirigidas a los chicos de la casa

Knott’s Scary Farm, ubicado en la ciudad de Buena Park, California, ha establecido a través de un comunicado que implementará a partir del 29 de septiembre de 2022 un cambio en la política de chaperones que permita que un invitado, de 21 años o más, ahora pueda acompañar hasta 5 visitantes menores de 18 años.

Además de este cambio en la política de chaperones, también señalaron que a partir de esa fecha “cualquier chaperón que acompañe a 5 menores, todos con una entrada paga válida para el evento de esa noche, recibirá una entrada de cortesía para usar solo esa noche. Límite de un boleto de acompañante de cortesía por cada 5 menores”.

Anuncio

Knott’s Scary Farm pone en marcha una nueva política de chaperones a partir del 29 de septiembre. (Knott’s Berry Farm)

Pero para calificar para la entrada de cortesía, Knott’s Scary Farm ha establecido que “cada chaperón debe acompañar a un total de 5 invitados menores de 18 años. El chaperón debe presentar una identificación con foto válida con fecha de nacimiento, y todos los menores deben tener un boleto de admisión válido para el evento de esa noche. El boleto de cortesía del acompañante se emitirá en los torniquetes de la entrada principal”.

Anuncio

En el dado caso de que el personal de seguridad vea jovencitos sin la presencia cercana de sus chaperones dentro de las instalaciones, podrán solicitales que se comuniquen con sus chaperones via celular y si no logran ubicarlos podrían ser sujetos a expulsion del parque. “Todos los visitantes menores de 18 años deben tener un acompañante de 21 años o más con la identificación adecuada. Los chaperones deben acompañar a su grupo durante la entrada, permanecer dentro del parque durante la duración de su visita y estar disponibles por teléfono durante su estadía. Los visitantes de 17 años o menos que se encuentren dentro del parque y no puedan comunicarse con su acompañante por teléfono estarán sujetos a expulsion”, señalaron.

Knott’s Scary Farm es una de las experiencias más inmersivas de Halloween en el área de Los Ángeles y cada año este lugar regresa con giros aterradores en sus laberintos como en sus áreas comunes de todo el parque de atracciones.

Anuncio

En esta oportunidad que están celebrando su edición 49 no se quedan atrás con las novedades. Este parque de atracciones ofrece en horas de la mañana algunas actividades para niños, pero se transforma totalmente al caer la noche y en medio de tinieblas y luces muy tenues, los visitantes adolescentes y los adultos pueden vivir una verdadera “pesadilla”.

Anuncio

Aquí monstruos y criaturas espeluznantes entre la oscuridad van en busca de sus victimas para llenarlos de terror mientras recorren laberintos y las diferentes zonas de miedo del parque.

Uno de los atractivos que tienen para este año es que han trabajado para que los visitantes enfrenten “cara a cara sus miedos”. Lo hacen a través de 17 experiencias que incluyen sus cinco zonas de miedo, los nueve laberintos y tres espectáculos siniestros, uno de ellos al aire libre. En esta ocasión, Knott’s Scary Farm estrena laberintos y nuevos espectáculos. Y estas nuevas experiencias se suman a las ya conocidas de ediciones anteriores.

Por otra parte, Knott’s Spooky Farm, dedicado a los niños, se llevará a cabo de jueves a domingo desde 29 de septiembre al 31 de octubre. Según la nueva política de chaperones, los productores han notificado que hasta cinco visitantes de 17 años o menos deben estar acompañados por un chaperón que tenga al menos 21 años para ser admitidos en el parque.

Anuncio

Knott’s Scary Farm ofrece 26 noches aterradoras que se iniciaron el 22 de septiembre y se extienden hasta el 31 de octubre.