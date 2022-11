En la gala Art + Film, LACMA celebra que se ha ‘desatascado’ con un nuevo edificio 50 por ciento terminado

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles ha visto la luz, al final del túnel, eso es.

El museo celebró su undécima gala anual de Art + Film Gala el sábado por la noche, un evento estelar con los copresidentes Eva Chow y Leonardo DiCaprio que atrajo a artistas y celebridades, líderes de museos y productores de películas, junto con otros actores poderosos del mundo del arte y de Hollywood.

Al comienzo de la cena, el director del museo, Michael Govan, le dijo a la multitud que la construcción del nuevo edificio diseñado por Peter Zumthor de LACMA ahora está completa en un 50%. La campaña de recaudación de fondos del museo de $750 millones ha alcanzado la marca de $700 millones. La gala fue la más exitosa del museo hasta la fecha, recaudando más de $5.1 millones.

El homenajeado Park Chan-wook, a la izquierda, la copresidenta de la Gala de Arte y Cine de LACMA Eva Chow, la homenajeada Helen Pashgian y el director de LACMA Michael Govan. (Tommaso Boddi/Getty Images for LACMA)

“Llegamos al 50%”, dijo Govan a la multitud. “Nuestra líder, Elaine Wynn, dijo el otro día: ‘Algunas personas pensaron que estábamos a medio hacer y ahora estamos a medio hacer”.

Al dirigirse a la cena, Govan le dijo a The Times que el museo ahora estaba “desatascado”.

“Han sido unos años difíciles, no solo para LACMA sino para todos. Los cierres. Entonces, regresar, hacer que el proyecto de construcción despegue y gane tracción, finalmente estamos avanzando rápidamente”, dijo. capaz de ver la luz.”

La luz inundó la velada, que honró a la artista del movimiento Luz y Espacio de 88 años Helen Pashgian y al director de cine surcoreano Park Chan-wook.

Olivia Wilde asiste a la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

Durante la hora del cóctel, imponentes grúas de construcción del proyecto de edificación del museo se cernía sobre la Smidt Welcome Plaza, brillando a la luz de la luna. Luces de fiesta teñidas de rosa bañaron la alfombra morada de la plaza, que vio la llegada de Billie Eilish, Kim Kardashian, Simu Liu, Idris Elba, Paris Hilton, Park Hae-il, Quinta Brunson, Kim Min-jung, Adrien Brody, Sean Penn, Olivia Wilde, Julia Garner y Jared Leto, entre otros.

Pashgian dijo que la luz la había inspirado desde que era niña. Está trabajando en una nueva pieza luminiscente, dijo, que se exhibirá en LACMA en la primavera. El honor de la noche, dijo, fue especialmente significativo para ella porque lo estaba compartiendo con el director Park.

“Es un cineasta fantástico”, dijo. “Y lo que es interesante, el cine y el arte son disciplinas diferentes, viven en mundos diferentes, pero veo [una conexión] a través de la luz, que ambos usan de varias maneras”.

Lauren Halsey, invitada y Christine Y. Kim asisten al LACMA Art + Film Gala 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

Otros artistas que asistieron fueron Henry Taylor, Mark Bradford, Tacita Dean, Tanya Aguiñiga, Catherine Opie, Betye Saar, Alison Saar, Calida Rawles, Victoria Fu, Martine Syms, Rubén Ortiz-Torres, Jonas Wood, Charles Gaines y Lauren Halsey.

El arquitecto suizo Zumthor también estuvo presente y pareció algo aliviado con respecto al progreso del edificio. “Está saliendo como yo quería que fuera”, dijo. “¡Pero si no es bueno, es mi error!” Las grúas torre afuera, agregó, parecían “vivas y hermosas, todas iluminadas”.

Opie pasó y le dio a Zumthor un doble pulgar hacia arriba: “Me encanta el 50%", dijo. "¡Soy todo sobre el 50%!”

Salma Hayek y Kardashian estaban en medio de una intensa conversación durante la cena, pero se tomaron un descanso para conversar con The Times sobre el brillo de la escena artística de Los Ángeles.

Olivia Wilde, Julia Garner y Salma Hayek en la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA)

“LA. sigue creciendo, el mundo del arte, sigue moviéndose de esta manera”, dijo Hayek. “Mucha gente pensó que sería momentáneo, pero no. Es asombroso.”

Kardashian dijo que recientemente había comenzado su viaje como coleccionista de arte. “Soy notoriamente conocida por tener el estilo de arte más minimalista”, dijo, y agregó que adquirió obras de Lucio Fontana y Cy Twombly. “Aprendí de los mejores aquí en LACMA”.

Kim Kardashian asiste a la gala LACMA Art + Film 2022. (Presley Ann/Getty Images for LACMA)

Después de la cena, Elton John, quien participó en la gira Farewell Yellow Brick Road subió al escenario afuera e interpretó “Rocket Man”, “Your Song”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me” y otros éxitos en un escenario carmesí. piano de cola rojo. Este último estaba dedicado a Taron Egerton, dijo, uno de sus mejores amigos, también presente, quien interpretó a John en la película “Rocketman”. John cerró su set con “I’m Still Standing”.

Afuera, en Wilshire Boulevard, una multitud de fanáticos también estaba de pie, esperando ver a sus estrellas favoritas cuando la noche llegaba a su fin.

Billie Eilish y Jesse Rutherford asisten a la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

De repente, soltaron un rugido cacofónico. —¡Billie, Billie! le gritaron a Eilish mientras se subía a un todoterreno negro.

La instalación “Urban Light” del museo iluminó la acera. La alfombra morada brillaba con flecos dorados, brillantes lentejuelas cobalto y destellos plateados mientras la multitud se dirigía a casa.

Aquí hay más fotos de la noche:

Paris Hilton asiste a la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

Caroline Daur asiste a la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Presley Ann/Getty Images for LACMA)

Sabrina Dhowre Elba e Idris Elba asisten a la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

Quinta Brunson asiste a la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

Ethan Torchio, izquierda, Thomas Raggi, Victoria De Angelis y Damiano David de Maneskin asisten a la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

Andrew Garfield en la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA)

Jude Law y Chloe Zhao en la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA)

Sydney Sweeney en la Gala de Arte + Cine LACMA 2022. (Michael Kovac/Getty Images for LACMA)

