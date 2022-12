Mira un trío de tráilers de gran éxito: ‘Guardians’, ‘Indiana Jones’ y ‘Transformers’

La nostalgia abunda en los avances de un trío de éxitos de taquilla del verano de 2023: “Guardians of the Galaxy Vol. 3", “Indiana Jones and the Dial of Destiny” y “Transformers: Rise of the Beasts”.

Los tres avances se lanzaron casi simultáneamente el jueves, ofreciendo a los espectadores un vistazo de las próximas ofertas de las tres franquicias masivas.

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3', del 5 de Mayo

Anuncio

La última película de “Guardians” llegará de Marvel Studios en mayo después de una serie de arranques y estancamientos con el despido y recontratación de su director. James Gunn fue criticado públicamente después de que se descubrieran viejos tuits en los que hacía bromas sobre violaciones, pedofilia, el 11 de septiembre y el Holocausto.

Durante su salida de Disney en 2018, Gunn pasó a dirigir “Suicide Squad” de DC y recientemente fue nombrado por Warner Bros. Discovery como copresidente y director ejecutivo de DC Studios.

En lo que puede ser su contribución final al Universo Cinematográfico de Marvel, el “Vol. 3" de Gunn continúa después de la muerte de Gamora, interpretada por Zoe Saldana, quien fue asesinada en “Avengers: End Game”. El equipo de “Guardianes” dirigido por Peter Quill de Chris Pratt debe defender el universo contra una nueva amenaza. Gunn ha dicho anteriormente que la película es “increíblemente emotiva” y “más madura” que sus dos predecesoras.

Anuncio

“Comenzamos a hacer estas películas para niños que tenían 10, 11 años cuando vieron la primera, ahora tienen 20, 21 años, la película ha crecido con ellos”, dijo Gunn a Gamespot en el San Diego Comic-Con 2022.

El tráiler completo presenta una versión del sencillo de 2002 "¿¿Te das cuenta??” de Flaming Lips, un tema sombrío con un gancho angustiado: "¿Te das cuenta / de que todos los que conoces algún día morirán?”

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, del 30 de Junio

Anuncio

El segundo de los dos avances lanzados el jueves por Disney, la quinta entrega de “Indiana Jones” sigue al famoso arqueólogo, interpretado por Harrison Ford, en una aventura ambientada en 1969, durante la carrera espacial de la era de la Guerra Fría.

El cineasta James Mangold, que está dirigiendo el capítulo de “Indiana Jones”, le dijo anteriormente a Empire que buscaba seguir los pasos de los directores Steven Spielberg y George Lucas, abriendo la película con una secuencia que “daría a la audiencia una descarga de adrenalina”.

El tráiler revela fragmentos de la muy esperada escena en la que Harrison “reducía su edad” en un flashback de 1944, cuando el arqueólogo luchó contra los nazis, como lo hizo en “En busca del arca perdida” de 1981.

Anuncio

Para reducir la edad del actor de “Star Wars”, Mangold y su equipo replicaron la icónica chaqueta de los “Raiders” de Indy y usaron un software que combinaba el “material archivado” con imágenes más nuevas. Ford, que ahora tiene 80 años, calificó los resultados de “espeluznantes”.

Durante el tráiler, escuchamos la dramática voz en off de John Rhys-Davies, un actor galés, que vuelve a interpretar al personaje favorito de los fans, Sallah, un excavador egipcio. El tráiler también presenta en gran medida a Helena, la ahijada de Jones, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, showrunner de “Fleabag” y “Killing Eve.”

‘Transformers: Rise of the Beasts’, del 9 de Junio

× Transformers: Rise of the Beasts | Official Teaser Trailer (2023 Movie)

Anuncio

La séptima película de la serie de películas de acción real, basada en la línea de juguetes “Transformers”, “Rise of the Beasts” cuenta la historia de un veterano militar, interpretado por el actor de “In the Heights” Anthony Ramos, y un investigador del museo, interpretado por Dominique Fishback de “Judas and the Black Messiah”, que queda atrapado en el conflicto en curso entre los Autobots y los Decepticons.

Ambientada en Brooklyn en la década de 1990, el tráiler de la película rinde homenaje a Notorious B.I.G. de Brooklyn, con la voz del difunto rapero de su canción de 1994 “Juicy” anclando el tráiler.

“Estoy explotando como pensaste que lo haría”, dice Biggie mientras explosiones CGI, persecuciones de autos y secuencias de peleas aparecen en la pantalla.

Anuncio

Michelle Yeoh, Peter Dinklage y MJ Rodriguez dan voces frescas al elenco habitual de robots que se transforman en vehículos.

To read this note in English click here.