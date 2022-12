Mariah Carey acaba de debutar en Broadway, y ni siquiera tuvo que subir al escenario

Mariah Carey hizo su debut en Broadway esta semana. Algo así.

Justo antes de que las luces se atenuaran en el Teatro Shubert en la ciudad de Nueva York para la noche de estreno del musical “Some Like It Hot” del domingo, sonó una grabación de la voz de Carey para silenciar a la audiencia.

“Bienvenido al Teatro Shubert”, dijo Carey en un video capturado por un miembro de la audiencia que compartió su grabación encubierta con People. Su voz provocó vítores, risas y aplausos.

“En este momento, tómense un momento para apagar sus teléfonos celulares. Y recuerden: el uso de equipos fotográficos y dispositivos de grabación está estrictamente prohibido”, continuó.

Después del descargo de responsabilidad, Carey pasó a anunciar el programa: “And now, ‘Some Like It Hot”.

Carey, que aún no se ha presentado en un escenario de Broadway, se unió al musical, que está basado en la película de 1959 del mismo nombre, el mes pasado como productor.

“Cuando Neil Meron compartió esta nueva versión de la querida película”, dijo Carey en un comunicado, según Deadline, “sabía que tenía que ser parte de ella. Para ver cómo este programa continúa expandiendo el legado de la película, empujando los límites, promoviendo la inclusión, celebrando la diversidad, me enorgullece ayudar a llevar ‘Some Like It Hot’ para el mundo de hoy a nuevas audiencias”.

Carey llevó champán al elenco para marcar la noche de apertura del musical, informó People. Y una gran cantidad de celebridades asistieron al lanzamiento, incluidas Bette Midler, Debra Messing, Uma Thurman, Martin Short, John Stamos, Billy Eichner y Emily Mortimer.

El programa planea usar la voz en off de Carey durante su ejecución en el Shubert, confirmó el equipo de producción a Playbill.

El musical tiene la misma premisa que la película de 1959 escrita y dirigida por Billy Wilder. Se centra en los músicos de la Era del Jazz mientras luchan contra la Prohibición en la década de 1920.